Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

La artista reveló que ha conformado un equipo legal internacional para hacer frente a los ataques y denuncias, mostrando una nueva faceta decidida y valiente ante la adversidad. (Facebook Alicia Villarreal)

La determinación de Alicia Villarreal de proteger su integridad y su carrera artística ha marcado un nuevo capítulo en su vida pública.

Durante una reciente conferencia de prensa en la que presentó su próxima gira por Estados Unidos, la cantante de 54 años dejó claro que no tolerará más ataques ni difamaciones, y que recurrirá a la vía legal contra quienes intenten perjudicarla.

“He tenido la voluntad y la valentía para decir hasta aquí, conmigo no”, afirmó.

Alicia Villarreal anuncia acciones legales para proteger su carrera y su integridad personal. (Fotos: Instagram/@lavillarrealmx)

Alicia Villarreal habla de las declaraciones de Francisco Cantú

A comienzos de septiembre, la artista reveló que había iniciado acciones legales contra Francisco Cantú, a quien acusó de inventar una supuesta relación sentimental con ella.

Ante ese proceso, en Estados Unidos cuenta con la representación de la abogada Mariel Colón, reconocida por su participación en la defensa de Joaquín Guzmán Loera. Mientras que enn México, la defensa legal de Alicia Villarreal está a cargo de la abogada Claudia Ramírez Richter.

Ante esa situación, la cantante explicó que ha buscado el respaldo de profesionales tanto en México como en Estados Unidos para garantizar su protección.

“Por eso he buscado a las mejores abogadas en México y las mejores abogadas en Estados Unidos para que puedan ayudarme, a protegerme, porque como mujer a veces me siento vulnerable”, expresó.

Alicia Villarreal reafirma su compromiso de defender su legado musical y su bienestar personal. Crédito: (IG:fcantu(Cuartoscuro)

El proceso legal que enfrenta Alicia Villarreal con Cruz Martínez, su ex esposo

La artista también enfrenta un proceso legal contra su exesposo, Cruz Martínez, a quien denunció por tentativa de feminicidio. Además, ha procedido legalmente contra Francisco Cantú por acoso, y advirtió que continuará con las acciones judiciales en Estados Unido, no solo contra él, sino contra cualquier persona que intente difamarla.

“Ya no quiero permitir nada, ningún abusador, ningún violentador, ninguna persona que viene e inventa cosas, o viene a dañarme”, manifestó.

El impacto de los conflictos ha trascendido el ámbito personal y ha afectado la trayectoria profesional de Villarreal, por lo que los rumores y disputas legales han puesto en riesgo tanto su legado musical como su vida privada.

Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

Ante esta situación, la intérprete enfatizó su disposición a defender lo que ha construido a lo largo de los años. “No es correcto que se me esté pisoteando. Tengo tantos años trabajando, dedica, esforzándome para poder dejar algo en esta industria como Alicia Villarreal”, expresó.

Y agregó: “Ya no es nada más que te crean un chisme, es el daño. ¿Por qué el daño, por qué destruir? es amenazante, no es lindo vivir con miedo. Conmigo no, conmigo no se puede”.