México

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Durante la presentación de su gira por Estados Unidos, la intérprete dejó claro que recurrirá a la justicia para defenderse de calumnias y proteger el legado que ha construido en la música regional mexicana

Por Jazmín González

Guardar
La artista reveló que ha
La artista reveló que ha conformado un equipo legal internacional para hacer frente a los ataques y denuncias, mostrando una nueva faceta decidida y valiente ante la adversidad. (Facebook Alicia Villarreal)

La determinación de Alicia Villarreal de proteger su integridad y su carrera artística ha marcado un nuevo capítulo en su vida pública.

Durante una reciente conferencia de prensa en la que presentó su próxima gira por Estados Unidos, la cantante de 54 años dejó claro que no tolerará más ataques ni difamaciones, y que recurrirá a la vía legal contra quienes intenten perjudicarla.

“He tenido la voluntad y la valentía para decir hasta aquí, conmigo no”, afirmó.

Alicia Villarreal anuncia acciones legales
Alicia Villarreal anuncia acciones legales para proteger su carrera y su integridad personal. (Fotos: Instagram/@lavillarrealmx)

Alicia Villarreal habla de las declaraciones de Francisco Cantú

A comienzos de septiembre, la artista reveló que había iniciado acciones legales contra Francisco Cantú, a quien acusó de inventar una supuesta relación sentimental con ella.

Ante ese proceso, en Estados Unidos cuenta con la representación de la abogada Mariel Colón, reconocida por su participación en la defensa de Joaquín Guzmán Loera. Mientras que enn México, la defensa legal de Alicia Villarreal está a cargo de la abogada Claudia Ramírez Richter.

Ante esa situación, la cantante explicó que ha buscado el respaldo de profesionales tanto en México como en Estados Unidos para garantizar su protección.

“Por eso he buscado a las mejores abogadas en México y las mejores abogadas en Estados Unidos para que puedan ayudarme, a protegerme, porque como mujer a veces me siento vulnerable”, expresó.

Alicia Villarreal reafirma su compromiso
Alicia Villarreal reafirma su compromiso de defender su legado musical y su bienestar personal. Crédito: (IG:fcantu(Cuartoscuro)

El proceso legal que enfrenta Alicia Villarreal con Cruz Martínez, su ex esposo

La artista también enfrenta un proceso legal contra su exesposo, Cruz Martínez, a quien denunció por tentativa de feminicidio. Además, ha procedido legalmente contra Francisco Cantú por acoso, y advirtió que continuará con las acciones judiciales en Estados Unido, no solo contra él, sino contra cualquier persona que intente difamarla.

Ya no quiero permitir nada, ningún abusador, ningún violentador, ninguna persona que viene e inventa cosas, o viene a dañarme”, manifestó.

El impacto de los conflictos ha trascendido el ámbito personal y ha afectado la trayectoria profesional de Villarreal, por lo que los rumores y disputas legales han puesto en riesgo tanto su legado musical como su vida privada.

Cruz Marínez se presentó en
Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

Ante esta situación, la intérprete enfatizó su disposición a defender lo que ha construido a lo largo de los años. “No es correcto que se me esté pisoteando. Tengo tantos años trabajando, dedica, esforzándome para poder dejar algo en esta industria como Alicia Villarreal”, expresó.

Y agregó: “Ya no es nada más que te crean un chisme, es el daño. ¿Por qué el daño, por qué destruir? es amenazante, no es lindo vivir con miedo. Conmigo no, conmigo no se puede”.

Temas Relacionados

Alicia VillarrealFrancisco CantúCruz Martínezmexico-entretenimiento

Más Noticias

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

La investigación fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

FGR investiga a Montserrat Caballero,

Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

Su consumo brinda importantes vitaminas y minerales

Cuáles son los beneficios de

Gerardo Fernández Noroña advierte que seguirá usando taxis aéreos: “No es un asunto de presunción”

El legislador subrayó que, pese a la polémica, los traslados en vuelos privados le resultan menos cómodos que los vuelos comerciales pero justificó su uso

Gerardo Fernández Noroña advierte que

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Fue capturado en Jojutla en 2012; se le impuso una multa de miles de más de 300 mil pesos

Sentencian a “El Conejo”, integrante

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.2 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a Montserrat Caballero,

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Toussaint ya tiene preparada

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina