Procesan a mujer por presunto robo de más de un millón y medio de pesos a empresas de ganado en Puebla

Alma Ivette “N” enfrenta prisión preventiva luego de que un juez de control decretara su vinculación a proceso por el delito de robo agravado en agravio de dos empresas dedicadas a la venta de ganado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la imputada habría participado, junto a otra persona, en la sustracción de 1 millón de pesos en efectivo y 600 mil pesos adicionales mediante transferencias bancarias, esto al utilizar dos token de una institución bancaria en las oficinas donde ambas trabajaban como empleadas de confianza.

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025 en el Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, en la ciudad de Puebla, donde las empresas afectadas se dedican a la venta de ganado.

La utilización de los token bancarios, que se encontraban bajo resguardo de las trabajadoras, posibilitó las transferencias electrónicas que, sumadas a la sustracción en efectivo, generaron un detrimento patrimonial para la empresa, según los registros de investigación.

La orden de aprehensión contra Alma Ivette “N” fue cumplimentada, permitiendo que el agente del Ministerio Público presentara la imputación en la audiencia inicial.

Durante la apertura de la audiencia, el representante ministerial formuló la acusación y expuso los elementos de prueba con los que solicitó la vinculación a proceso.

Además, el juez de control estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar acreditados los elementos presentados por la fiscalía, así como un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual se profundizará en los hechos para esclarecer la posible responsabilidad penal de la acusada.

Sentencian a más de 15 años de prisión a expolicía de Puebla por tentativa de homicidio

Esta misma semana un Tribunal Colegiado confirmó las sentencia de 15 años y 10 meses de prisión dictada en contra de un policía municipal de Puebla por tentativa de homicidio.

Jonathan Michel N., expolicía municipal de San Martín Texmelucan, deberá cumplir una pena de 15 años y 10 meses de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como el pago de la reparación del daño material y moral a la víctima.

Las investigaciones realizadas por la fiscalía establecieron que el 15 de noviembre de 2020, el entonces agente municipal disparó su arma de cargo contra un adolescente que viajaba acompañado por otra persona en una motocicleta sobre la carretera a Moyotzingo, en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.

El ataque ocasionó lesiones graves al joven, destacando la provocación de paraplejia, lo que puso en peligro su vida.

Durante el proceso penal, la Fiscalía General del Estado de Puebla presentó testimonios, peritajes y otros elementos probatorios que llevaron a que, el 20 de octubre de 2022, la autoridad judicial dictara la condena inicial.

Tras la apelación de la defensa del expolicía, el Tribunal Colegiado revisó el caso y terminó por confirmar tanto la condena de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima.