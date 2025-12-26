México

Precio de la gasolina en Puebla este 26 de diciembre

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de las gasolinas, debido al impacto que su valor tiene en la economía.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el costo de las gasolinas depende de distintos factores y varía diariamente.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles en todo el país. Aquí están los de este 26 de diciembre en Puebla.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Puebla hoy?

La gasolina magna se ubica en un promedio de 23.589 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium está en un promedio de 25.125 pesos el litro.

Finalmente el diésel se vende en un promedio de 26.026 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaPueblaMagnamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Atole de novia: cómo preparar esta tradicional bebida desde casa

Esta receta es ideal para servir en jarritos de barro para acompañar los días de frío

Atole de novia: cómo preparar

Lev Tahor: qué es y cómo opera esta secta con presencia en México

La FGR ha identificado al estado de Chiapas como principal zona de operación del grupo

Lev Tahor: qué es y

Requisitos y documentos para tramitar la Licencia Permanente 2026 en CDMX

Recientemente se confirmó la ampliación del programa debido a la alta demanda registrada desde su reapertura

Requisitos y documentos para tramitar

Policía pierde la vida en riña entre vecinos que celebraban Navidad en Naucalpan

Habitantes funestos intentaron linchar al presunto agresor, causándole lesiones de gravedad

Policía pierde la vida en

Cómo preparar té de manzanilla con leche y cuáles son sus beneficios para mejorar el descanso

Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína

Cómo preparar té de manzanilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Quién es Kavinsky, el Dj

Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

Ángela Aguilar y Nodal comparten mensajes por Navidad: “Con el corazón lleno de amor”

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

DEPORTES

¿Cómo le fue a la

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate