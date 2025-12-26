México

Perrito se roba la Navidad al interrumpir posada y destrozar la piñata en segundos | Video

Usuarios celebraron lo espontáneo y el divertido momento en el que el canino fue el protagonista

La escena fue captada en video y desató miles de reacciones.

Las posadas decembrinas suelen estar llenas de villancicos, risas, dulces y momentos familiares, pero en una celebración reciente un invitado inesperado se robó toda la atención. Un video compartido en TikTok mostró cómo un perrito de pelaje pinto interrumpió una tradicional piñata y convirtió la escena en un episodio viral que provocó carcajadas entre miles de usuarios.

La grabación inicia como cualquier reunión típica de fin de año: niñas, niños y adultos reunidos alrededor de una piñata, mientras una joven se prepara para intentar romperla con un palo. Sin embargo, el ambiente cambia de inmediato cuando el can, visiblemente emocionado, decide sumarse al festejo y salta con la intención de alcanzar la figura colgada.

La piñata se encontraba suspendida desde el techo de un garaje a una altura considerable, por lo que el primer intento del animal resulta fallido. Aun así, el hombre encargado de mover la cuerda no detiene el juego y continúa balanceándola, lo que motiva al perro a insistir una y otra vez ante la sorpresa de los presentes.

El can sorprendió a todos al lanzarse directo contra los dulces.

El can, identificado como de tipo pitbull, finalmente logra aferrarse a la piñata con el hocico. Con cada mordida intenta derribarla, provocando que los dulces comiencen a desprenderse y salgan disparados por el patio. De inmediato, los niños corren para recogerlos, mientras el improvisado protagonista no suelta su objetivo.

Lejos de rendirse, el perrito permanece colgado, demostrando una notable fuerza en la mandíbula. Tras varios segundos de forcejeo, consigue bajar la piñata lo suficiente para tocar el suelo y comienza a sacudirla con energía, como si se tratara de una presa, hasta vaciar completamente su contenido.

La grabación refleja el lado más impredecible de las fiestas familiares.

El momento generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Comentarios destacaron lo inesperado de la escena, la potencia del animal y lo divertido del episodio, que para muchos representa la esencia de las celebraciones familiares: espontáneas, caóticas y llenas de risas.

El can mordió la piñata y en su lucha por descolgarla hizo que volaran dulces por todos lados Crédito: Instagram / anthonygonsalez8

Ante las bromas y preguntas, el autor del video respondió con humor y agradeció los mensajes de preocupación, aclarando que su mascota no presenta problemas de conducta. También se recordó que morder y sacudir objetos forma parte del juego natural de muchos perros, sin importar la raza, y que este comportamiento es común cuando interactúan con juguetes u objetos llamativos.

