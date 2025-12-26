Multas de tránsito en CDMX 2026: ¿Quiénes podrán obtener hasta 90% de descuento?

La medida, incluida en el Paquete Económico del próximo año, busca incentivar la regularización de adeudos y facilitar trámites vehiculares

A partir de 2026, los automovilistas de la capital podrán acceder a descuentos de hasta 90 por ciento en multas de tránsito, siempre que se trate de infracciones no graves y que los adeudos correspondan principalmente a sanciones cometidas en 2025 que aún no hayan sido liquidadas.

Esta medida forma parte del Paquete Económico 2026, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, y será operada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

El objetivo central del programa es incentivar que las personas se pongan al corriente en sus pagos, evitando que las multas acumulen recargos y actualizaciones que, con el tiempo, encarecen de forma considerable el adeudo original.

¿Quiénes podrán acceder al descuento del 90%?

El beneficio está dirigido a automovilistas con multas de tránsito consideradas comunes, es decir, aquellas que no implican conductas de alto riesgo. De acuerdo con la información oficial, podrán acceder al descuento:

Personas con infracciones de tránsito registradas en 2025 que no hayan sido pagadas.

Contribuyentes con adeudos relacionados con predial, agua o tenencia vehicular , quienes también podrán recibir incentivos fiscales similares.

Conductores que realicen el pago dentro del periodo de vigencia del programa en 2026.

A partir de 2026, las y los automovilistas de la capital podrán obtener descuentos de hasta 90% en multas de tránsito por infracciones no graves, principalmente aquellas cometidas en 2025 y que sigan pendientes de pago

El descuento se aplica directamente sobre el monto principal de la multa, eliminando por completo recargos y actualizaciones, lo que representa un alivio económico significativo para miles de automovilistas.

Multas que quedan fuera del programa

No todas las infracciones serán condonables. Las autoridades capitalinas dejaron claro que el beneficio no aplica a faltas graves, especialmente aquellas que ponen en riesgo la seguridad vial. Quedan excluidas las multas relacionadas con:

Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.

Exceso de velocidad grave , cuando se rebasa de forma considerable el límite permitido.

Reincidencia, es decir, acumulación de infracciones similares en un periodo determinado.

En estos casos, los conductores deberán cubrir el monto total de la sanción, sin posibilidad de descuento.

Requisitos y condiciones para obtener el beneficio

Para acceder al descuento, las multas deben estar debidamente registradas en el sistema oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas. Además, el pago deberá realizarse a través de los canales autorizados, ya sea en línea o en oficinas habilitadas, ya que no existe una condonación automática.

Es importante considerar que el programa será temporal y aplicará únicamente durante 2026, conforme a las reglas que emita el Gobierno de la Ciudad de México.

Un incentivo para regularizarse y evitar bloqueos

Más allá del ahorro económico, el programa busca resolver un problema recurrente: la acumulación de multas que impide a los automovilistas realizar trámites como verificación vehicular, reemplacamiento o renovación de documentos. Con estos descuentos, las autoridades esperan que más personas se regularicen y mantengan sus obligaciones vehiculares al día.

Las multas de tránsito comunes sí podrán tener hasta 90 por ciento de descuento en CDMX durante 2026, siempre que no estén relacionadas con alcohol, exceso grave de velocidad o reincidencia. La medida representa una oportunidad para ponerse al corriente y evitar complicaciones administrativas en el futuro.

En resumen:

En 2026 , la Ciudad de México aplicará descuentos de hasta 90% en multas de tránsito.

El beneficio forma parte del Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso de la CDMX .

Aplica únicamente a infracciones comunes , principalmente cometidas en 2025 y no pagadas.

El descuento se otorga sobre el monto principal de la multa , eliminando recargos y actualizaciones .

También habrá beneficios similares para adeudos de predial, agua y tenencia vehicular .

El objetivo es incentivar la regularización y facilitar trámites como verificación vehicular y reemplacamiento .

No aplican descuentos a multas por: Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas. Exceso grave de velocidad . Reincidencia en infracciones.

El descuento no es automático : se debe realizar el pago dentro del periodo de vigencia en 2026 .

Las multas deben estar registradas en el sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El programa será temporal y solo estará vigente durante 2026.