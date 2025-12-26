México

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

El programa “Navidad Segura en Ecatepec” también incluye a las autoridades municipales y sus recomendaciones para estos días de asueto por la temporada de Navidad y Año Nuevo

El operativo especial de seguridad
El operativo especial de seguridad "Navidad Segura en Ecatepec" contará con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional

El gobierno municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mantiene un operativo especial de seguridad con despliegue masivo de elementos policiales y el respaldo de fuerzas federales, con el objetivo de preservar el orden público y reducir la incidencia delictiva durante el periodo de asueto posterior a los festejos de Navidad y Nochebuena.

De acuerdo con información oficial, el operativo se despliega en diversas comunidades del municipio, pero principalmente en zonas identificadas como de alta incidencia delictiva o con antecedentes de violencia, donde se busca prevenir delitos de alto impacto como el robo de vehículo, el robo a casa habitación y homicidios.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y corporaciones federales:

  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Guardia Nacional (GN)
  • Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Los efectivos de seguridad se
Los efectivos de seguridad se desplegarán en zona de alta incidencia delictiva y otros puntos donde se registran alzas importante en violencia

El despliegue incluye patrullajes permanentes, presencia disuasiva, vigilancia estratégica y atención inmediata a reportes ciudadanos. Todo como parte de la estrategia “Navidad Segura en Ecatepec”, diseñada para atender el incremento de movilidad, reuniones familiares y salidas vacacionales propias de la temporada.

Recomendaciones de seguridad para la población del Edomex

Además del operativo, las autoridades municipales emitieron una serie de medidas preventivas, orientadas a reducir riesgos y evitar que la población sea víctima de delitos durante estas fechas:

Prevención de extorsiones

  • Desconfíe de llamadas que soliciten dinero o datos personales.
  • No realice depósitos ni transferencias ante amenazas telefónicas.
  • Mantenga comunicación directa con familiares para verificar información.

Uso de bancos y cajeros

  • Acuda con discreción y evite portar grandes cantidades de efectivo.
  • Proteja tarjetas, contraseñas y datos financieros.
  • No comparta información sensible en redes sociales.

Seguridad en el hogar

  • Revise instalaciones eléctricas y de gas antes de salir o recibir visitas.
  • Evite sobrecargar contactos y extensiones eléctricas.
  • Mantenga pasillos y salidas libres de obstáculos.
Las medidas de seguridad municipales
Las medidas de seguridad municipales también incluyen recomendaciones para la temporada vacacional y seguridad en casa

Protección de niñas y niños

  • Supervise en todo momento a menores de edad.
  • Evite que manipulen velas, pirotecnia o adornos eléctricos.
  • Refuerce medidas para prevenir caídas, quemaduras o extravíos.

Movilidad y conducción

  • Respete el Reglamento de Tránsito.
  • No conduzca bajo los efectos del alcohol.
  • Verifique el estado mecánico del vehículo antes de circular.

Salidas vacacionales

  • Asegure puertas y ventanas del domicilio.
  • Informe a una persona de confianza sobre su ausencia.
  • Deje a las mascotas bajo cuidado adecuado.
  • Evite publicar en redes sociales planes de viaje o ausencia del hogar.
Las acciones de seguridad se
Las acciones de seguridad se llevarán a cabo en todo el periodo vacacional en Ecatepec, Edomex

El gobierno municipal informó que el operativo de seguridad en Ecatepec se mantendrá activo durante todo el periodo vacacional como parte de una estrategia de prevención del delito y coordinación interinstitucional.

