Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: así será su histórico corrido para la serie animada

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson. (Infobae México)

La frontera entre la cultura pop estadounidense y la música regional mexicana acaba de romperse de una forma insólita: Los Simpson confirmaron una colaboración inédita con Los Tigres del Norte, quienes llevarán el corrido a Springfield con una canción original que promete marcar un antes y un después en la historia de la televisión animada.

El tema, titulado “El corrido de Pedro y Homero”, debutará este domingo a través de FOX, y la expectativa crece tanto en México como entre la audiencia global de la serie.

Un anuncio que sacudió las redes

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte conquistan Los Simpson y estrenan corrido junto a Homero. (Captura: X)

La noticia se dio a conocer por la cuenta oficial de Los Simpson en X, donde se publicaron dos ilustraciones que muestran a Los Tigres del Norte caracterizados al estilo de la serie.

En la primera imagen, el grupo aparece sobre un escenario con telón morado, vestidos con trajes claros y tocando sus emblemáticos instrumentos —acordeón, guitarras, bajo y batería—. El letrero al fondo y el bombo con el dibujo de un tigre dejan claro que la agrupación sinaloense ha sido adaptada fielmente al universo Simpson.

La segunda imagen revela aún más detalles: Homero Simpson, ataviado con un sombrero mexicano, baila frente al escenario, mientras Pedro, el abejorro más famoso de la serie, disfruta del corrido desde el extremo opuesto.

El mensaje del anuncio fue contundente: “Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson. @tigresdelnorte interpretan ‘El corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”.

El corrido de Pedro y Homero: tradición que cruza fronteras

La legendaria banda mexicana debuta en Springfield con “El corrido de Pedro y Homero”, un episodio que une tradición y cultura pop. (Los Simpson)

La colaboración no es sólo un guiño humorístico; representa la consolidación del corrido como lenguaje cultural capaz de cruzar formatos, generaciones y geografías. Los Tigres del Norte, con décadas de historia y un repertorio que ha narrado migración, amor e injusticia, ahora se suman a la lista de figuras globales que han pisado Springfield.

Aunque el tema que presentarán será original, para muchos resulta inevitable recordar la célebre “Pedro y Pablo”, uno de los clásicos del grupo. La incógnita sobre el contenido y el enfoque de “El corrido de Pedro y Homero” se despejará el próximo domingo, en un episodio que ya es esperado tanto por fanáticos de la serie como por seguidores de la música regional mexicana.

Este cruce cultural llega poco después de que Los Tigres del Norte se integraran a Fortnite con su canción “La Chona”, otro hito que evidencia la vigencia y la capacidad de reinvención del grupo. Ahora, con su entrada a Los Simpson, consolidan el alcance de su música y la universalidad del corrido, trascendiendo plataformas y logrando que su identidad visual y sonora lleguen a nuevas audiencias.

Un documental para entender el fenómeno

Corrido y animación: Los Tigres del Norte hacen historia en Los Simpson con una canción original. (Los Simpson)

El momento coincide con el lanzamiento del documental Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera, una producción que recorre la vida e impacto cultural de la agrupación, desde sus orígenes en Rosa Morada, Sinaloa, hasta su consagración internacional. El filme, disponible en YouTube, celebra el compromiso del grupo con la migración, la identidad y la esperanza, valores que también se reflejan en sus colaboraciones actuales.

“No sólo es una colección de testimonios y recuerdos, sino una celebración del compromiso que Los Tigres del Norte han tenido con su comunidad”, destaca la sinopsis oficial. La película repasa los grandes temas que la banda ha retratado: migración, identidad, amor, injusticia y esperanza, en homenaje a los migrantes y familias que han hecho del corrido un himno.