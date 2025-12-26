Lev Tahor: qué es y cómo opera esta secta con presencia en México

Menores en la secta Lev Tahor. (@MigracionCol / X)

La secta ultraortodoxa Lev Tahor, señalada internacionalmente por abuso infantil, secuestro y matrimonios forzados, mantiene operaciones en México y otros países tras décadas de desplazamientos y operativos judiciales.

Fundada en Jerusalén en 1988, la comunidad ha sido objeto de investigaciones en al menos siete naciones. Se ha documentado que tiene presencia en Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México, El Salvador, Colombia, Rumanía, Turquía, Macedonia y Moldavia.

En México, Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la presencia del grupo en el estado de Chiapas. Este jueves se dio a conocer que Yoel Alter —de origen rumano y presunto integrante de la secta Lev Tahor que fue extraditado a México— fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y trata de personas en la modalidad de matrimonios forzados.

Origen, estructura y expansión internacional

01/12/2025 Un hombre de la secta judía Lev Tahor camina junto a una niña en un control de seguridad durante su traslado a EEUU. SOCIEDAD SUDAMÉRICA NORTEAMÉRICA COLOMBIA SUDAMÉRICA NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN X

Lev Tahor, cuyo nombre significa “corazón puro” en hebreo, fue creada por Shlomo Helbrans. Desde sus inicios, la secta ha seguido una interpretación extremadamente estricta del judaísmo ultraortodoxo, imponiendo reglas sobre vestimenta, alimentación y vida comunitaria, según ha documentado BBC News Mundo.

La comunidad migró a Estados Unidos en la década de 1990, luego a Canadá y más tarde a América Latina, estableciendo bases en Guatemala y México. Sus movimientos han estado motivados por investigaciones y denuncias de abuso, negligencia y maltrato infantil.

Las expulsiones del grupo han ocurrido en localidades como San Juan La Laguna, en Guatemala, donde el rechazo de la comunidad indígena y acusaciones de maltrato forzaron su salida. Tras la muerte de Helbrans en un rito en un río de Chiapas en 2017, el liderazgo pasó a su hijo Nachman Helbrans, quien fue arrestado en Estados Unidos por secuestro y explotación sexual infantil.

AFP estima que el grupo ha llegado a sumar entre 200 y 500 integrantes durante sus desplazamientos, dificultando el seguimiento y protección de menores.

En Colombia, el pasado mes de noviembre un operativo conjunto de Migración y el Ejército Nacional resultó en la detención de ocho adultos y el rescate de 17 menores, cinco de ellos con alerta amarilla de Interpol.

Modus operandi y vida interna

Rescate de menores que formaban parte de la secta en Colombia - crédito prensa Migración Colombia

Lev Tahor opera bajo un sistema de aislamiento y autosegregación. La vida diaria se rige por reglas estrictas: las mujeres y niñas usan túnicas negras que cubren desde la cabeza hasta los pies, los hombres visten ropas oscuras y no se afeitan, y la educación ocurre dentro del grupo, sin contacto con sistemas educativos externos.

La alimentación sigue normas propias de kashrut, pero con restricciones adicionales: rechazan alimentos procesados, huevos de gallina, arroz, cebolla verde y dulces comerciales, y solo consumen productos que ellos mismos preparan. El uso de tecnología está prácticamente prohibido.

Uno de los aspectos más graves señalados por autoridades y exintegrantes es la sustracción de menores para matrimonios forzados dentro de la comunidad.

El financiamiento del grupo permanece sin esclarecer, pero autoridades de diversos países creen que el grupo se sostiene mediante donaciones de grupos fundamentalistas.

Operación de Lev Tahor en México

Foto: FGR

La presencia de Lev Tahor en México está documentada desde finales de la década de 2010. El grupo se estableció en el estado de Chiapas tras su expulsión de Guatemala y fue ahí donde en 2017 falleció su fundador, Shlomo Helbrans, durante un rito religioso en un río. Tras su muerte, el liderazgo pasó a Nachman Helbrans, quien fue arrestado y sentenciado en Estados Unidos por secuestro de menores.

México ha sido escenario de varios operativos relevantes contra la organización. En 2022, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en un campamento de la secta, ubicado en plena selva a 17 kilómetros de Tapachula, Chiapas.

Ese operativo permitió la detención de dos líderes y el traslado de 17 menores al DIF local. Durante el traslado de los integrantes al centro de detención del DIF en Huixtla, se registró un motín en el que una veintena de miembros escapó.

Las investigaciones de la FGR han identificado a Chiapas como la principal zona de operación del grupo en México, aunque la movilidad y el aislamiento dificultan el seguimiento. La comunidad suele rentar fincas en áreas remotas, donde mantiene prácticas cerradas y evita el contacto con la población local. La estructura social interna promueve la procreación entre jóvenes, incluso entre primos, con matrimonios concertados desde los 12 o 13 años.

En enero de 2025, elementos de la Interpol detuvieron a Yoel “N” en Guatemala, a solicitud de las autoridades mexicanas, bajo cargos de delincuencia organizada y trata de personas. Posteriormente, fue extraditado a México para enfrentar el proceso judicial, hasta que este jueves se le dictó prisión preventiva. En los próximos días se realizará la audiencia de imputación en su contra.