Familia de flamencos rosas se instalan en el Lago de Texcoco, donde Peña Nieto quería construir el AICM | Video

(X @FernandoRubioQ_)

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron videos e imágenes de una pequeña familia de flamencos rosas que fueron avistados en el Lago de Texcoco, mismo en el que se el expresidente Enrique Peña Nieto comenzó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero que el expresidente Andrés Manuel Lópéz Obrador (AMLO) canceló al llegar al poder.

Se trata de dos flamencos adultos y uno pequeño, que se encuentran en el lugar desde hace algunos días y que conviven con aves migratorias y residentes del lugar, como garzas y patos.

Los flamencos rosas tienen su hábitat en en norte de la Península de Yucatan, al sur de México.

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno del estado de Yucatán, el nombre científico del flamenco rosa es Phoenicopterus ruber ruber y tiene varias características destacadas, pues es un ave palmípeda, ya que sus patas presentan membranas entre los dedos para poder remover el fondo de los humedales donde habitan y obtener su alimento. Su coloración rosa la recibe del alimento que ingiere y su largo cuello identifica plenamente a la especie.

En México, su distribución se limita a la porción norte de la Península de Yucatán. Es natural de América, sur de Europa, África y Asia. En América, su distribución comprende, además de la península de Yucatán, las Bahamas, las Antillas Mayores, la costa del Caribe en Colombia y Venezuela y en islas Galápagos.

Por medio de redes sociales, internautas compartieron fotos y videos de las aves que originalmente viven en el norte de la Península de Yucatán Crédito: X @GomezTlaca

La población de estas aves ha incrementado en la zona del Caribe en los últimos años.

El flamenco rosa habita en costas marinas, en estuarios, humedales y lagos de agua salobre. Normalmente se mantiene a nivel de mar. Forma bandadas que llegan a estar formadas por varias decenas a varios miles de ellas.

Cabe destacar que las plumas de estas llamativas aves son utilizadas para ornamentación, que es el arte o la acción de adornar y embellecer un objeto, lugar o composición mediante la adición de detalles decorativos que realzan su belleza y, a menudo, comunican un significado, ya sea en la arquitectura (molduras, esculturas), la música (notas extra), la vestimenta (bordados) o la decoración de interiores (cuadros, alfombras), enfocándose en lo estético más que en la función principal.