México

El expresidente Peña Nieto reaparece en Metepec: posa junto a ciudadanos

El expresidente de México apareció sin esacoltas cerca de las oficinas del SAT

Enrique Peña Nieto fue presidente
Enrique Peña Nieto fue presidente de México de 2012 a 2018 (Foto: X)

El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto este fin de semana en Metepec, Estado de México, cerca de las oficinas del SAT ubicadas en avenida Las Torres, donde una persona le solicitó una fotografía al expresidente de México.

La foto empezó a circular a través de las redes sociales y los usuarios destacaron que Peña Nieto, de 59 años de edad, se dejó ver sin escoltas ni aparatos de seguridad.

Hace un par de semanas, el periodista Mario Maldonado reveló que el motivo de la presencia del exmandatario en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, está relacionado con problemas de salud de su madre.

Días más tarde, Aurelio Nuño, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina de la Presidencia y Secretario de Educación Pública (SEP) durante el sexenio de Peña Nieto, confirmó en entrevista radiofónica que el mexiquense regresó a México tras varios años en el extranjero.

No obstante, Nuño apuntó que el expresidente no tiene la intención de hacer política y su única motivación para volver al país es convivir con la familia.

No piensa hacer política, no vino a hacer política. Vino a ver a su familia, punto y se acabó”, aseguró el antiguo colaborador de Peña Nieto.

El libro sobre Peña Nieto deja en duda el fin de su autoexilio

La reciente publicación del libro basado en la primera entrevista concedida por Enrique Peña Nieto desde su salida de México ha reavivado el debate sobre el legado del expresidente y las circunstancias de su “autoexilio” en España.

El periodista Mario Maldonado, autor de la obra, explicó que el objetivo es que los lectores puedan “juzgar” por sí mismos a una de las figuras políticas más influyentes de la última década, a partir de los testimonios y reflexiones del propio Peña Nieto.

En el tramo final de la entrevista, Maldonado reveló que el exmandatario expresó su deseo de regresar a México, aunque reconoció que existen dudas sobre la posibilidad de que ese retorno sea definitivo.

El expresidente de México participó en un acto del ilusionista Daniel Fernández IG: @thedanielfernandez

Según el periodista, Peña Nieto manifestó su intención de mantener “una sana distancia con el Gobierno en turno y admitió que, aunque le gustaría volver, no tiene certeza de que su regreso pueda ser permanente.

En el relato de Maldonado, Peña Nieto también le habría contado que, tras concluir su mandato, solicitó permiso al entonces presidente electo López Obrador para permanecer en México. Según el periodista, “le dijo que no tenía ninguna objeción, que podía quedarse”. No obstante, la posterior detención de Collado llevó al expresidente a reconsiderar su permanencia en el país, optando finalmente por establecerse en el extranjero.

La carrera política de Enrique Peña Nieto

  • Presidente de México (2012-2018)
  • Gobernador del Estado de México (2005-2011)
  • Diputado Local en el Congreso del Estado de México (2003-2004)
  • Secretario de Administración del Gobierno del Estado de México (2000-2002)
  • Subsecretario de Gobierno del Estado de México (2001)

