México

Estas serán las Líneas de Cablebús de CDMX que estarán terminadas para 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se construirán en su administración un total de cinco rutas de este medio de transporte público

Línea 4 del Cablebús será
Línea 4 del Cablebús será financiado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum (X/ @MICablebusCDMX)

A lo largo de este 2025, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron que se estarán construyendo varias Líneas de Cablebús, algunas de las cuales ya estarán terminadas y posiblemente en funcionamiento al público para este próximo año.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, ha expresado en diferentes eventos y conferencias sobre la construcción de estas rutas de este medio de transporte público durante su administración.

Desde la campaña rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a lo largo de este 2025, indicó que serían construidas un total de cinco rutas de Cablebús durante su mandato.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detalló qué rutas comenzarán a construirse. Crédito: Youtube/GobCDMX.

De acuerdo a los tiempos previstos y diferentes declaraciones de la exalcaldesa de Iztapalapa, para 2026 ya estarían terminadas tres rutas de este medio de transporte público para 2026, las cuales serían las siguientes:

- Cablebús Tlalpan - Ciudad Universitaria

Se trataría de la Línea 4 de este medio de transporte público, de acuerdo a lo indicado por autoridades de la Ciudad de México.

El proyecto sería financiado por el Gobierno de México, de acuerdo a lo indicado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, presentaron detalles de la Línea 4 del Cablebùs. Foto: Cuartoscuro.

Actualmente, ya se tiene el nombre de las futuras estaciones:

  • Metro Universidad
  • Cantera
  • Perisur
  • Campo Xóchitl
  • Capulín
  • Miguel Hidalgo
  • Cultura Maya
  • Pedregal de San Nicolás

Conectará con las zonas más altas de la alcaldía Tlalpan y llegará a Ciudad Universitaria para conectar con este paradero y con la estación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital del país.

La Línea del Cablebús de
La Línea del Cablebús de Tlalpan a Ciudad Universitaria tendría un total de ocho estaciones. Foto: X/ @Claudiashein.

- Cablebús Magdalena Contreras - Metro Mixcoac

Se trataría de la Línea 5 del Cablebús de la Ciudad de México, la cual correría de la alcaldía Magdalena Contreras, pasando por Álvaro Obregón, y llegaría a la estación Mixcoac del Metro capitalino, en la demarcación Benito Juárez.

Tendría conexión con las zonas altas de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. De igual manera, los habitantes podrían llegar a las Líneas 7 y 12 del Metro capitalino.

El transporte público llegaría a
El transporte público llegaría a la estación Mixcoac de la Lìnea 7 del Metro de CDMX. Foto: X/@SAPCI_CDMX.

De igual manera, ya se tiene un avance de esta ruta y el nombre de las estaciones sería el siguiente:

  • El Oyamel
  • Oasis
  • Atacaxco
  • El Tanque*
  • Glaciar
  • La Cuesta
  • Martinica
  • Santa Lucia
  • Mixcoac (Conexión con la estación del Metro de la Línea 7 y 12)

* En esta estación habrá una segunda antena para tener dos estaciones más:

  • Lomas de La Era
  • San Bartolo Ameyalco
Estos serán los beneficios que
Estos serán los beneficios que tendrá la nueva Línea de Cablebús en la CDMX. Foto: Captura de pantalla (Youtube/GobCDMX).

- Cablebús Milpa Alta - Metro Tláhuac

Se trataría de la Línea 6 del Cablebús de la Ciudad de México, que correría de las zonas más altas de la alcaldía Milpa Alta hasta llegar a la estación Tláhuac del Metro capitalino.

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el proyecto en conferencia de prensa. Crédito: Cuartoscuro/Gobierno de la Ciudad de México

Por lo tanto, el proyecto, al igual que el de la Línea 5, está contemplado para que los habitantes puedan tener conexión con otro medio de transporte público, que sería el STC. Por lo tanto, sería sencillo llegar a la Línea 12.

Las estaciones serían:

  • Villa Milpa Alta
  • San Francisco Tecoxpa
  • San Antonio Tecomitl
  • San Juan Ixtayopan
  • Tulyehualco
  • San José
  • Tláhuac (que llegará al Metro de la Ciudad de México)
Se construirán un total de
Se construirán un total de siete estaciones para la nueva Línea de Cablebús en CDMX. Foto: Captura de pantalla - YouTube (Clara Brugada Molina).

¿Cuáles serían las otras dos Líneas del Cablebús de CDMX que se construirán?

Aunque no se prevé que comiencen o estén terminadas en 2026, lo cierto es que ya se tiene pensado en los otros dos proyectos de este transporte público.

Autoridades capitalinas, así como Clara Brugada, han revelado cuáles serían las otras dos Líneas del Cablebús de la Ciudad de México.

Una de ellas se construiría en la alcaldía Cuajimalpa. Por su parte, la quinta planeada por esta administración sería en la demarcación Xochimilco.

Xochimilco y Cuajimalpa serán las
Xochimilco y Cuajimalpa serán las otras alcaldías de CDMX donde habría nuevas rutas de Cablebús. Crédito: Cuartoscuro

Actualmente, hay tres rutas del Cablebús en la capital del país Línea 1 (Cuautepec - Indios Verdes); 2 (Santa Martha - Constitución de 1917) y 3 (Vasco de Quiroga - Pinos/Constituyentes).

