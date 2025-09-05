México

Cablebús CDMX: revelan avances de la ruta que conectará a Álvaro Obregón con Metro Mixcoac

Se tratará de la Línea 5 de este medio de transporte público, la cual tendrá un total de 12 estaciones

Por Omar Martínez

Una de las nuevas rutas
Una de las nuevas rutas del Cablebús legarán a Metro Mixcoac. Foto: X/@MICablebusCDMX.

Desde finales de junio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva Línea de Cablebús en la alcaldía Álvaro Obregón, que llegaría hasta la estación Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Se tratará de la Línea 5 de este medio de transporte público de la capital del país. Aunque autoridades locales como la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, ya habían anunciado detalles de esta nueva ruta, este jueves 4 de septiembre en conferencia de prensa se dieron a conocer más detalles.

Fue en la jornada de ‘Casa por Casa’ realizada por la mandataria capitalina y diferentes funcionarios locales, donde se dieron a conocer estos avances de las obras, que conectarán con tres alcaldías de la capital.

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, informó sobre estos detalles y avances de este futuro medio de transporte público.

Autoridades capitalians dieron a conocer
Autoridades capitalians dieron a conocer los detalles de esta nueva ruta de transporte público. Foto: Cuartoscuro.

El funcionario capitalino puntualizó que se dará servicio a tres alcaldías, las cuales serán beneficiadas: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez.

Agregó que esta nueva ruta del Cablebús tendrá 12 estaciones en total, de las cuales 10 tendrán una ruta directa para llegar a Metro Mixcoac y dos serán por antena, es decir, tendrán conexión con otros puntos de las zonas altas para llegar a la estación de correspondencia.

Puntualizó que 1 estación se ubicará en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México; 7 en la demarcación Álvaro Obregón y 4 en la Magdalena Contreras.

Tras la jornada 'Casa por
Tras la jornada 'Casa por Casa' en la colonia San Bartolo de la alcaldía Álvaro Obregón, se dieron a conocer los detalles. Foto: X/@SAPCI_CDMX.

Conexión con otros medios de transporte público en la CDMX

Como se mencionó anteriormente, la nueva Línea de Cablebús de Álvaro Obregón a Metro Mixcoac tendrá conexión con el STC de la capital del país; por lo tanto, las personas podrán llegar desde las zonas altas hasta este punto que tendrá conexión con las Líneas 7 y 12.

Asimismo, García Nieto manifestó que habrá conexión con dos Líneas de Trolebús: 3 y 13, lo que facilitará el traslado de los pasajeros a otras zonas.

Autoridades capitalinas revelaron las estaciones y quiénes se beneficiarán con lo que será la Línea 5 de este medio de transporte público. (Crédito: Youtube/GobCDMX)

Para futuros proyectos, el funcionario capitalino adelantó que la obra también tendrá conexión con la Línea 0 del Metrobús, que llegará de Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria y de dicho punto al CETRAM Huipulco hasta la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Estos serán los beneficios que
Estos serán los beneficios que tendrá la nueva Línea de Cablebús en la CDMX. Foto: Captura de pantalla (Youtube/GobCDMX).

En un principio esta obra tendría de ruta únicamente de El Oyamel a Mixcoac, pero autoridades capitalinas decidieron hacer la otra antena con rumbo a San Bartolo Ameyalco o Lomas de la Era.

