Detienen a presunto responsable del incendio de más de 200 palapas en playa de Quintana Roo durante Navidad

El hecho se reportó alrededor de las 3:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Luego de que un incendio consumió decenas de palapas en la playa de Mahahual, Quintana Roo, durante las primeras horas de la celebración de Navidad, el presunto responsable de los hechos fue detenido.

Miguel Ángel “N” fue arrestado luego de que se le identificó como probable responsable del incendio que causó perdidas materiales a comerciantes de la playa durante una de las épocas de mayor turismo.

Cerca de 250 palapas incendiadas y mobiliario, el saldo del incendio

La Fiscalía General del Estado informó que las primeras indagatorias de los hechos, registrados en un restaurante y club de playa ubicado en la calle Huachinango, revelaron que Miguel Ángel “N” se acercó a una de las palapas y de manera intencional le prendió fuego.

Esta acción provocó la propagación del incendio, que de acuerdo con el Ministerio Público Local, destruyó aproximadamente 250 palapas, diversas áreas recreativas, mobiliario y equipamiento.

Derivado de los hechos, elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes que permitieron la detención del hombre por su presunta responsabilidad en hechos consecutivos del delito de daños dolosos en su modalidad de incendio.

Miguel Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

Foto: FGE Quintana Roo

Incendio se reportó durante las primeras horas de Navidad

El incendio ocurrido en la comunidad de Mahahual ocurrió durante las primeras horas de la celebración de Navidad, provocando la movilización de elementos de emergencia para contener las llamas.

De acuerdo con reportes, las llamas se propagaron de manera inmediata debido a los fuertes vientos registrados y a los materiales de las estructuras.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco informó a través de sus redes sociales que el Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para controlar y sofocar el incendio luego de que se recibió el reporte a las 03:00 horas de este jueves 25 de diciembre.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Las autoridades detallaron en un primer momento que el fuego alcanzó un aproximado de 50 palapas, sin embargo, la Fiscalía del Estado actualizó la cifra a cerca de 250.

“El fuerte viento provocó que las llamas se extendieran rápidamente y alcanzaran un aproximado de 50 palapas, por lo que los bomberos procedieron a contener la propagación del fuego, vertiendo más de 9 mil litros de agua con apoyo del carro bomba”, se lee en el comunicado.

Ante la emergencia, pobladores de la comunidad de Mahahual también apoyaron en las labores para combatir el incendio, a quienes el Ayuntamiento de Othón P. Blanco les agradeció por evitar que se saliera de control y provocara mayores afectaciones.

Foto: Ayuntamiento de Othón P. Blanco

El Ayuntamiento informó que ya había una persona detenida por estos hechos, y que el alcalde Yensunni Martínez Hernández se mantenía en comunicación con restauranteros y prestadores de servicios turísticos para darles acompañamiento legal.