Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

Los 6 jóvenes tienen entre 14 y 17 años. (Fiscalía de Tabasco)

La desaparición de seis adolescentes en el municipio de Centro, Tabasco, ha encendido las alertas de las autoridades estatales y federales, luego de que los menores fueran reportados como no localizados durante la tarde del 24 de diciembre, en plena celebración de la Nochebuena.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) activó de manera inmediata la Alerta Amber, con el objetivo de agilizar la búsqueda y localización de los jóvenes, quienes no son originarios de la entidad, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre las circunstancias de su presencia en territorio tabasqueño.

Los adolescentes desaparecidos fueron identificados como Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años; Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años; Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años; Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años; y Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años. De acuerdo con los reportes oficiales, los menores son originarios de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

Vistos por última vez en Villahermosa

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, los seis adolescentes fueron vistos por última vez el 24 de diciembre alrededor de las 14:32 horas, en la ciudad de Villahermosa. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto donde ocurrió la desaparición ni las condiciones en las que se encontraban.

De manera extraoficial, trascendió que los jóvenes se encontraban bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM). No obstante, no se ha aclarado por qué motivo estaban bajo la custodia de dicha dependencia, ni las razones por las que se encontraban en Tabasco.

De acuerdo con esta versión, personal del INM habría detectado la ausencia de los adolescentes y posteriormente realizó el reporte correspondiente ante las autoridades locales. Tras ello, se activaron los protocolos de búsqueda y se procedió a la emisión inmediata de las fichas de Alerta Amber, las cuales fueron difundidas a través de redes sociales y canales oficiales para ampliar su alcance.

Búsqueda activa y llamado a la ciudadanía

La Alerta Amber permanece activa. Las labores de localización continúan en coordinación con corporaciones de seguridad estatales, federales y otras instancias, mientras se recaban testimonios y se analizan posibles líneas de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco exhortó a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de los menores, subrayando que cada dato puede ser clave para su pronta localización.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información relevante a los números oficiales de emergencia o directamente ante la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la integridad y el regreso seguro de los adolescentes.