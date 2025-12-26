México

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

eis adolescentes originarios de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila desaparecieron en Villahermosa, Tabasco, lo que activó la Alerta Amber este 24 de diciembre

Guardar
Los 6 jóvenes tienen entre
Los 6 jóvenes tienen entre 14 y 17 años. (Fiscalía de Tabasco)

La desaparición de seis adolescentes en el municipio de Centro, Tabasco, ha encendido las alertas de las autoridades estatales y federales, luego de que los menores fueran reportados como no localizados durante la tarde del 24 de diciembre, en plena celebración de la Nochebuena.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) activó de manera inmediata la Alerta Amber, con el objetivo de agilizar la búsqueda y localización de los jóvenes, quienes no son originarios de la entidad, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre las circunstancias de su presencia en territorio tabasqueño.

Los adolescentes desaparecidos fueron identificados como Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años; Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años; Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años; Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años; y Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años. De acuerdo con los reportes oficiales, los menores son originarios de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

Vistos por última vez en Villahermosa

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, los seis adolescentes fueron vistos por última vez el 24 de diciembre alrededor de las 14:32 horas, en la ciudad de Villahermosa. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto donde ocurrió la desaparición ni las condiciones en las que se encontraban.

De manera extraoficial, trascendió que los jóvenes se encontraban bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM). No obstante, no se ha aclarado por qué motivo estaban bajo la custodia de dicha dependencia, ni las razones por las que se encontraban en Tabasco.

De acuerdo con la información
De acuerdo con la información revelada, los jóvenes se encontraban bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM). EFE/Madla Hartz

De acuerdo con esta versión, personal del INM habría detectado la ausencia de los adolescentes y posteriormente realizó el reporte correspondiente ante las autoridades locales. Tras ello, se activaron los protocolos de búsqueda y se procedió a la emisión inmediata de las fichas de Alerta Amber, las cuales fueron difundidas a través de redes sociales y canales oficiales para ampliar su alcance.

Búsqueda activa y llamado a la ciudadanía

La Alerta Amber permanece activa. Las labores de localización continúan en coordinación con corporaciones de seguridad estatales, federales y otras instancias, mientras se recaban testimonios y se analizan posibles líneas de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco exhortó a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de los menores, subrayando que cada dato puede ser clave para su pronta localización.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información relevante a los números oficiales de emergencia o directamente ante la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la integridad y el regreso seguro de los adolescentes.

Temas Relacionados

Tabascoadolescentesdesaparecidosnoche buenaalerta ambermexico-noticias

Más Noticias

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Los primeros reportes de la FGJCDMX y las fuentes consultadas por la periodista Anabel Hernández precisan que fue un “ataque preciso y quirúrgico” contra las fuerzas de Los Chapitos

Dos muertos, 27 tiros y

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

El Secretariado Ejecutivo informó que el 42.9% de las llamadas se concentran en cinco entidades

En México se registraron más

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: carga vehicular en la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Multas de tránsito en CDMX 2026: ¿Quiénes podrán obtener hasta 90% de descuento?

La medida, incluida en el Paquete Económico del próximo año, busca incentivar la regularización de adeudos y facilitar trámites vehiculares

Multas de tránsito en CDMX

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 26 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Guardia Nacional se

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 rompe un

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: así será su histórico corrido para la serie animada

Hermano de las Ha*Ash sufre aparatoso accidente cuando colocaba las luces de Navidad en su hogar

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

DEPORTES

El Clásico Looney Tunes llega

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein