México

Cancelan baile sonidero de Navidad en Huamantla, Tlaxcala, y se desata pleito entre vecinos y policías | Video

En medio del conflicto, el Ayuntamiento de Huamantla llamó a que no se registren más bailes o celebraciones como esta en la temporada navideña

Guardar
La Policía Municipal de Huamantla
La Policía Municipal de Huamantla habría disparado sus armas para calmar los ánimos de los vecinos que pretendían llevar a cabo un baile sonidero | Imagen Ilustrativa Infobae

Un enfrentamiento entre policías municipales y habitantes del municipio de Huamantla, Tlaxcala, se registró tras la cancelación de un baile sonidero que pretendía realizarse como parte de las celebraciones navideñas en el Pueblo de Jesús.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones recogidas por medios nacionales, el incidente ocurrió cuando un tráiler que transportaba equipo de sonido circulaba por la vía pública con destino a dicha comunidad, donde se tenía previsto llevar a cabo el baile.

Elementos de la Policía Municipal de Huamantla acudieron al sitio para resguardar la unidad y proceder a la suspensión del evento. Esto al no contar con los permisos correspondientes exigidos por la normativa municipal.

La intervención policial generó inconformidad entre un grupo de pobladores, quienes intentaron impedir la cancelación del evento. Durante el operativo, algunos habitantes comenzaron a arrojar piedras contra los elementos de seguridad, lo que derivó en una riña en la vía pública entre civiles y los efectivos de seguridad local.

La cancelación de un baile en Huamantla, Tlaxcala, terminó con un enfrentamiento entre vecinos y policías municipales | X / @janethleontv

En medio del enfrentamiento, pobladores señalaron que los uniformados habrían realizado detonaciones con armas de fuego para dispersar a quienes se oponían al operativo. Sin embargo, hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal (DSPyT) de Huamantla no ha confirmado de manera oficial el uso de armas de fuego durante los hechos.

La respuesta del gobierno de Huamantla: “Hubo falta de permisos oficiales”

En un posicionamiento posterior, el gobierno municipal explicó que la cancelación del baile sonidero obedeció estrictamente a la falta de permisos oficiales, lo cual, señalan, es un requisito indispensable para la realización de eventos masivos en la demarcación.

Además, las autoridades señalaron que existen antecedentes de hechos violentos en esa comunidad, lo que representaba un riesgo para la integridad de los asistentes y de los propios vecinos.

La Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal subrayó que el operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad pública y que, en cumplimiento de la ley, los elementos escoltaron la unidad que transportaba el equipo de sonido para retirarla del lugar y evitar la realización del evento.

El gobierno municipal de Huamantla
El gobierno municipal de Huamantla detalló que el aseguramiento del equipo de sonido se dio porque el transporte no contaba con los permiso oficiales para operar | Hilda Ríos / Cuartoscuro

Ayuntamiento de Huamantla llama a evitar bailes en temporada navideña

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Huamantla hizo un llamado a la población para abstenerse de organizar eventos públicos sin autorización, recordando que los permisos buscan prevenir riesgos, mantener el orden y salvaguardar la seguridad tanto de los asistentes como de las comunidades donde se desarrollan las celebraciones.

Temas Relacionados

BaileSonideroBaile de NavidadEnfrentamientoHuamantlaTlaxcalamexico-noticias

Más Noticias

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Solana fue parte de la generación que impulsó la presencia de México en competencias internacionales durante las décadas de 1950 y 1960

Moisés Solana: a 90 años

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: padres de Normalistas caminan sobre Calzada Guadalupe

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Niño rechaza juguetes y elige pan de muerto como su regalo ideal de Navidad

El menor sorprendió con su honesta razón para elegir este regalo

Niño rechaza juguetes y elige

El lado poco conocido de la avena: cuando lo saludable también puede tener riesgos

Su consumo sin moderación puede provocar diversos problemas

El lado poco conocido de

Programa Hoy No Circula Sabatino: 27 de diciembre en la CDMX y Edomex

Cuales son los autos que no circulan este sábado

Programa Hoy No Circula Sabatino:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo Isidro” habría pagado

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein de Guillermo del Toro:

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

Tania Rincón desata controversia en redes tras compartir una postal navideña: “Con el nuevo y con el ex”

Bridgerton temporada 4: secretos, máscaras, un amor imposible y la fecha de estreno oficial en México

¿Está enferma? Florinda Meza confiesa que le cortaron un pedazo de oreja para doloroso tratamiento

DEPORTES

Alberto Del Río confirma contacto

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein

Texans vs Chargers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”

Ravens vs Packers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL