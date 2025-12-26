Cancelan baile sonidero de Navidad en Huamantla, Tlaxcala, y se desata pleito entre vecinos y policías | Video

La Policía Municipal de Huamantla habría disparado sus armas para calmar los ánimos de los vecinos que pretendían llevar a cabo un baile sonidero | Imagen Ilustrativa Infobae

Un enfrentamiento entre policías municipales y habitantes del municipio de Huamantla, Tlaxcala, se registró tras la cancelación de un baile sonidero que pretendía realizarse como parte de las celebraciones navideñas en el Pueblo de Jesús.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones recogidas por medios nacionales, el incidente ocurrió cuando un tráiler que transportaba equipo de sonido circulaba por la vía pública con destino a dicha comunidad, donde se tenía previsto llevar a cabo el baile.

Elementos de la Policía Municipal de Huamantla acudieron al sitio para resguardar la unidad y proceder a la suspensión del evento. Esto al no contar con los permisos correspondientes exigidos por la normativa municipal.

La intervención policial generó inconformidad entre un grupo de pobladores, quienes intentaron impedir la cancelación del evento. Durante el operativo, algunos habitantes comenzaron a arrojar piedras contra los elementos de seguridad, lo que derivó en una riña en la vía pública entre civiles y los efectivos de seguridad local.

La cancelación de un baile en Huamantla, Tlaxcala, terminó con un enfrentamiento entre vecinos y policías municipales | X / @janethleontv

En medio del enfrentamiento, pobladores señalaron que los uniformados habrían realizado detonaciones con armas de fuego para dispersar a quienes se oponían al operativo. Sin embargo, hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal (DSPyT) de Huamantla no ha confirmado de manera oficial el uso de armas de fuego durante los hechos.

La respuesta del gobierno de Huamantla: “Hubo falta de permisos oficiales”

En un posicionamiento posterior, el gobierno municipal explicó que la cancelación del baile sonidero obedeció estrictamente a la falta de permisos oficiales, lo cual, señalan, es un requisito indispensable para la realización de eventos masivos en la demarcación.

Además, las autoridades señalaron que existen antecedentes de hechos violentos en esa comunidad, lo que representaba un riesgo para la integridad de los asistentes y de los propios vecinos.

La Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal subrayó que el operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad pública y que, en cumplimiento de la ley, los elementos escoltaron la unidad que transportaba el equipo de sonido para retirarla del lugar y evitar la realización del evento.

El gobierno municipal de Huamantla detalló que el aseguramiento del equipo de sonido se dio porque el transporte no contaba con los permiso oficiales para operar | Hilda Ríos / Cuartoscuro

Ayuntamiento de Huamantla llama a evitar bailes en temporada navideña

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Huamantla hizo un llamado a la población para abstenerse de organizar eventos públicos sin autorización, recordando que los permisos buscan prevenir riesgos, mantener el orden y salvaguardar la seguridad tanto de los asistentes como de las comunidades donde se desarrollan las celebraciones.