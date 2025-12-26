Ángela Aguilar y Nodal comparten mensajes por Navidad: “Con el corazón lleno de amor”

Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

En medio de un año marcado por las polémicas y rumores de crisis en su matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal aprovecharon la temporada navideña para compartir mensajes de buenos deseos y unión familiar en sus redes sociales.

Lejos de ignorar la conversación digital que los ha rodeado, ambos artistas apostaron por un tono cercano y afectuoso, en contraste con la intensidad de los últimos meses.

¿Qué dijeron?

Ángela Aguilar compartió en su canal de WhatsApp un video breve de una reunión familiar, acompañada de un mensaje en el que expresó sus mejores deseos para Navidad y Año Nuevo:

“Con el corazón lleno de amor quiero desearles unas fiestas llenas de paz, de luz y de momentos que se queden para siempre en el alma. Que esta Navidad y año nuevo los encuentre rodeados de quienes aman, de abrazos sinceros y de razones para agradecer. Que Dios los bendiga, los cuide y los acompañe hoy y siempre. Gracias por su cariño, por su apoyo y por estar conmigo en cada paso. Les mando todo mi amor angelitos, que estas fechas nos recuerden lo que es verdaderamente importante”.

Por su parte, Christian Nodal optó por un mensaje sencillo pero directo, que difundió a través de su cuenta de Instagram y replicó en sus historias:

“Feliz navidad, l@s amo mucho. Que disfruten con toda la familia rico! Dios me l@s cuide y bendiga siempre. Con mucho amor. -Nodal”.

En la víspera de Navidad, la pareja se unió a la tradicional entrega de juguetes por parte de la dinastía Aguilar a niños en Zacatecas, cerca del rancho El Soyate.

Sin embargo, el matrimonio recibió duras críticas: diversos videos captaron el momento en que Ángela lanzaba los regalos mientras el vehículo avanzaba, lo que provocó que los niños y sus familias tuvieran que correr tras la camioneta para recogerlos; mientras que a Nodal los internautas le recriminaron que entregara juguetes a niños cuando él mismo no pasa tiempo con su hija.

Algunos de los comentarios en redes fueron:

“Todo para expiar sus pecados y así no funciona la vida”.

“Cuando la caridad se convierte en vanidad”.

“Parece un lavado de imagen”.

“Ay, Nodal, llévale una Barbie a tu hija”.

“Pues ojalá acciones como estás laven su imagen”

“Yo tenía unos tíos bien hdp. Cada año iban a dejar una buena cantidad de dinero a una iglesia para expiar sus pecados. Luego la iglesia se quemó”

“Los actos de caridad, si se presumen, no eran de caridad al final”.

Un año de polémicas

Estos mensajes también llegan luego de semanas en las que la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue objeto de rumores por supuesta infidelidad, especialmente tras la viralización de videos que mostraban la cercanía del cantante sonorense con su violinista, Esmeralda Camacho.

Además, la polémica no ha estado exenta de críticas a la vida familiar de Nodal, quien actualmente tiene una demanda en contra de la cantante Cazzu, la madre de su hija.

A pesar del entorno mediático adverso y de los cuestionamientos constantes, Ángela Aguilar y Christian Nodal han mostrado en los últimos días imágenes juntos, celebrando la Navidad en familia y mostrando que su amor sigue supuestamente inquebrantable.