Andrea Legarreta presume festejo de Navidad junto a su ex Erik Rubín y su supuesto nuevo novio

Así se la pasó Andrea Legarreta en Navidad (@andrealegarreta)

Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al presumir cómo pasó su festejo de navidad. La conductora del matutino Hoy utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje y subir fotografías de la fiesta que tuvo rodeada de su familia y las personas más importantes para ella.

Como era de esperarse, Andrea Legarreta pasó las navidades con sus dos hijas: Mía y Nina; además, al festejó se unió el papá de las jóvenes: Erik Rubín, con quien la conductora tiene una muy buena relación pese a que llevan un buen rato separados.

Pero lo que más sorprendió fue que Andrea también invitó a Luis Carlos, el joven con quien la han relacionado sentimentalmente. Por supuesto, tal noviazgo no ha sido confirmado, pero los rumores no dejan de sonar.

El mensaje de Andrea Legarreta para Navidad

Así se la pasó Andrea Legarreta en Navidad: con Erik Rubín y Luis Carlos (@andrealegarreta)

A las fotos que subió la conductora de televisión las acompañó un texto

“Navidad con el corazón llenito de amor, de alegría, de dulzura… Navidad con mi familia, mis amores, mis personas favoritas… Navidad llena de bendiciones y nuestros amores ausentes SIEMPRE presentes nos acarician el alma con su dulce recuerdo… Pero están en el amor, en los sabores, en el llanto y en las risas, en los regalos y en la música… Nos faltan unos, se suman otros… Y de eso se trata la vida… De contar y agradecer cada una de nuestras bendiciones… Quienes sí están y hacer y vivir bonito con lo que tenemos… Todas nuestras bendiciones para ustedes y sus familias!! Amor y dulzura infinitos… Feliz Navidad!!“.

¿Qué se sabe de Andrea Legarreta y Luis Carlos?

Andrea Legarreta junto a sus hijas y Luis Carlos. (@andrealegarreta)

La conductora mexicana, conocida por su larga trayectoria en Hoy, reavivó las especulaciones sobre un posible nuevo vínculo amoroso al admitir que, tras más de dos años de su separación de Erik Rubín, se siente abierta a nuevas oportunidades sentimentales.

Desde el anuncio de la separación con Erik Rubín en febrero de 2023, Legarreta y el músico han procurado mantener una relación cordial y cooperativa, especialmente por el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.

En recientes declaraciones recogidas por el programa De primera mano, Legarreta fue interrogada sobre los rumores que la vinculan con Luis Carlos, el sobrino de Pepillo Origel, un joven con quien se la ha visto frecuentemente.

Entre sonrisas y cierto nerviosismo, la presentadora respondió en tono ambiguo: “Todavía no”, generando aún más expectativas y evitando un desmentido tajante sobre la posibilidad de un romance.

Durante la entrevista, Legarreta ofreció una visión más íntima sobre su proceso emocional tras el divorcio, estimando que le llevó más de dos años abrirse nuevamente a la vida afectiva. Manifestó sobre su vínculo con el joven en cuestión:

“Al final él (mi amigo) y yo tenemos una relación muy bonita de hace muchos años… hoy por hoy no es así, no sé qué me traiga la vida con él o con alguien más ¿no?”.