¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

El crimen de El Panu podría estar ligado a la muerte de su sobrino, Alan Zamudio. (Anayeli Tapia/Infobae)

Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, era considerado el jefe de seguridad de Los Chapitos y uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, éste último que ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por datos que llevaran a su captura.

Su asesinato en la Zona Rosa de la Ciudad de México, ocurrido la noche del pasado 21 de diciembre de 2025, generó múltiples hipótesis sobre el móvil del crimen: desde la disputa entre La Mayiza contra Los Chapitos, una traición de la misma facción y otros que apuntan a su aliado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, una de las versiones que más ha cobrado fuerza en Sinaloa apunta a una posible venganza familiar relacionada con el asesinato de su propio sobrino, el youtuber Alan Zamudio.

El asesinato de Alan Zamudio

Alan Zamudio sería el sobrino político de El Panu. (X/@adanmarlox)

El 17 de septiembre de 2024, el cuerpo de Alan Jesús Zamudio, de 28 años, fue localizado bajo un puente del libramiento Benito Juárez “La Costerita”, frente al fraccionamiento Alturas del Sur y a un panteón en la zona sur de Culiacán. Su asesinato se dio ocho días después de iniciada la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

El hallazgo, reportado por policías municipales, evidenció una ejecución violenta: el cadáver presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo. Sus familiares lo identificaron en el Servicio Médico Forense.

Alan era cantante y creador de contenido, conocido por su debut en YouTube con la canción “Masacre en El Limoncito” junto al grupo Los del Sombrero. También colaboró con Enrique “El Chiquete”, exintegrante del grupo de creadores “Los Toys”, y era parte de la ola de influencers y músicos que comenzaban a tomar relevancia en redes sociales.

¿Venganza familiar?

Pocos días después de su muerte, se difundieron audios, supuestamente de su madre, en redes sociales. En ellos, se narra que Alan permaneció en Culiacán pese a amenazas de Los Chapitos (pues su papá era de La Mayiza), por lealtad a su tío, El Panu, a quien consideraba como un padre.

La mamá de Alan Zamudio apuntó de traición a El Panu en audios que circularon en redes sociales. (@adanmarlox)

“Mi hijo dijo: ‘Yo no me muevo de mi casa porque quiero mucho a mi tío’. Su tío es el Panu. Él es su tío, su tío político. Y ojalá él escuche este audio y sepa que mi hijo tiene más lealtad que él”, expresó. En los mismos audios, denuncia la falta de respuesta de las autoridades tras el reporte de su desaparición previo a su asesinato y cuestiona la lealtad y la protección familiar en el entorno criminal.

De acuerdo con la versión que corre en Sinaloa, y recogida por el periodista José Luis Montenegro en su podcast Narcomundo, El Panu habría ordenado el asesinato de su propio sobrino, ello como represalia porque el padre de Alan era integrante de la facción rival, La Mayiza.

Así, Alan Zamudio habría quedado atrapado en medio de un conflicto de lealtades familiares y criminales. Esta versión, aunque no confirmada oficialmente, ha cobrado fuerza en el contexto de la guerra interna que atraviesa el fragmentado Cártel de Sinaloa desde el 9 septiembre de 2024.

Un asesinato planeado y ejecutado con precisión

¿Qué se sabe del hombre que asesinó a El Panu? (x/c4jimenez)

Un año y tres meses después de la muerte de Alan Zamudio, El Panu fue asesinado en una operación directa y precisa mientras cenaba con su familia en el restaurante Luaú, a escasas cuadras de la SSC capitalina.

Según las investigaciones y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, minutos después de las 21:00 horas, cuando El Panu terminó sus alimentos, un hombre robusto, con gorra hacia atrás y cubrebocas, ingresó al restaurante.

El agresor se dirigió de forma directa a la mesa de El Panu, sin mediar palabra, y disparó al menos 12 veces. Los balazos impactaron a la víctima en el rostro, pecho, espalda y brazos, confirmando que el objetivo era exclusivamente él.

Tras la ejecución, el homicida salió caminando con calma del restaurante y se dirigió hacia Paseo de la Reforma. Aunque en un primer momento se creyó que había huido en motocicleta, cámaras de seguridad captaron cómo el agresor caminó hasta la plaza comercial Reforma 222.

Asesinato de El Panu en Zona Rosa. (X/c4jimenez)

Ahí, ingresó por una puerta lateral, cruzó junto a una cafetería y subió a los baños, donde se deshizo de prendas y realizó llamadas telefónicas.

El Panu utilizaba una identidad falsa: documentos y credenciales a nombre de “Óscar Ruiz”, un supuesto chofer de Jonacatepec, Morelos. Fue su madre, Guadalupe González, quien finalmente reconoció el cuerpo de su hijo y confirmó su identidad a las autoridades.

La operación no solo mostró conocimiento de los movimientos de El Panu sin una gran vigilancia, sino también una capacidad logística para ejecutar un asesinato de alto impacto en el corazón de la capital mexicana.