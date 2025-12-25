México

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

La ejecución de El Panu en la Zona Rosa de la CDMX fue realizada de forma directa y meticulosa, en una de las zonas más vigiladas de la capital

Guardar
El crimen de El Panu
El crimen de El Panu podría estar ligado a la muerte de su sobrino, Alan Zamudio. (Anayeli Tapia/Infobae)

Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, era considerado el jefe de seguridad de Los Chapitos y uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, éste último que ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por datos que llevaran a su captura.

Su asesinato en la Zona Rosa de la Ciudad de México, ocurrido la noche del pasado 21 de diciembre de 2025, generó múltiples hipótesis sobre el móvil del crimen: desde la disputa entre La Mayiza contra Los Chapitos, una traición de la misma facción y otros que apuntan a su aliado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, una de las versiones que más ha cobrado fuerza en Sinaloa apunta a una posible venganza familiar relacionada con el asesinato de su propio sobrino, el youtuber Alan Zamudio.

El asesinato de Alan Zamudio

Alan Zamudio sería el sobrino
Alan Zamudio sería el sobrino político de El Panu. (X/@adanmarlox)

El 17 de septiembre de 2024, el cuerpo de Alan Jesús Zamudio, de 28 años, fue localizado bajo un puente del libramiento Benito Juárez “La Costerita”, frente al fraccionamiento Alturas del Sur y a un panteón en la zona sur de Culiacán. Su asesinato se dio ocho días después de iniciada la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

El hallazgo, reportado por policías municipales, evidenció una ejecución violenta: el cadáver presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo. Sus familiares lo identificaron en el Servicio Médico Forense.

Alan era cantante y creador de contenido, conocido por su debut en YouTube con la canción “Masacre en El Limoncito” junto al grupo Los del Sombrero. También colaboró con Enrique “El Chiquete”, exintegrante del grupo de creadores “Los Toys”, y era parte de la ola de influencers y músicos que comenzaban a tomar relevancia en redes sociales.

¿Venganza familiar?

Pocos días después de su muerte, se difundieron audios, supuestamente de su madre, en redes sociales. En ellos, se narra que Alan permaneció en Culiacán pese a amenazas de Los Chapitos (pues su papá era de La Mayiza), por lealtad a su tío, El Panu, a quien consideraba como un padre.

La mamá de Alan Zamudio apuntó de traición a El Panu en audios que circularon en redes sociales. (@adanmarlox)

Mi hijo dijo: ‘Yo no me muevo de mi casa porque quiero mucho a mi tío’. Su tío es el Panu. Él es su tío, su tío político. Y ojalá él escuche este audio y sepa que mi hijo tiene más lealtad que él”, expresó. En los mismos audios, denuncia la falta de respuesta de las autoridades tras el reporte de su desaparición previo a su asesinato y cuestiona la lealtad y la protección familiar en el entorno criminal.

De acuerdo con la versión que corre en Sinaloa, y recogida por el periodista José Luis Montenegro en su podcast Narcomundo, El Panu habría ordenado el asesinato de su propio sobrino, ello como represalia porque el padre de Alan era integrante de la facción rival, La Mayiza.

Así, Alan Zamudio habría quedado atrapado en medio de un conflicto de lealtades familiares y criminales. Esta versión, aunque no confirmada oficialmente, ha cobrado fuerza en el contexto de la guerra interna que atraviesa el fragmentado Cártel de Sinaloa desde el 9 septiembre de 2024.

Un asesinato planeado y ejecutado con precisión

¿Qué se sabe del hombre
¿Qué se sabe del hombre que asesinó a El Panu? (x/c4jimenez)

Un año y tres meses después de la muerte de Alan Zamudio, El Panu fue asesinado en una operación directa y precisa mientras cenaba con su familia en el restaurante Luaú, a escasas cuadras de la SSC capitalina.

Según las investigaciones y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, minutos después de las 21:00 horas, cuando El Panu terminó sus alimentos, un hombre robusto, con gorra hacia atrás y cubrebocas, ingresó al restaurante.

El agresor se dirigió de forma directa a la mesa de El Panu, sin mediar palabra, y disparó al menos 12 veces. Los balazos impactaron a la víctima en el rostro, pecho, espalda y brazos, confirmando que el objetivo era exclusivamente él.

Tras la ejecución, el homicida salió caminando con calma del restaurante y se dirigió hacia Paseo de la Reforma. Aunque en un primer momento se creyó que había huido en motocicleta, cámaras de seguridad captaron cómo el agresor caminó hasta la plaza comercial Reforma 222.

Asesinato de El Panu en
Asesinato de El Panu en Zona Rosa. (X/c4jimenez)

Ahí, ingresó por una puerta lateral, cruzó junto a una cafetería y subió a los baños, donde se deshizo de prendas y realizó llamadas telefónicas.

El Panu utilizaba una identidad falsa: documentos y credenciales a nombre de “Óscar Ruiz”, un supuesto chofer de Jonacatepec, Morelos. Fue su madre, Guadalupe González, quien finalmente reconoció el cuerpo de su hijo y confirmó su identidad a las autoridades.

La operación no solo mostró conocimiento de los movimientos de El Panu sin una gran vigilancia, sino también una capacidad logística para ejecutar un asesinato de alto impacto en el corazón de la capital mexicana.

Temas Relacionados

El PanuÓscar Noé Medina GonzálezAlan ZamudioLos ChapitosLa Mayizamexico-noticiasNarcotráfico en MéxicoNarco en México

Más Noticias

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Al desear felices fiestas a sus fans, la argentina ventiló detalles que no pasaron desapercibidos

Cazzu presume que tiene nueva

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Hasta ahora la violinista de Nodal no ha desmentido los rumores sobre una cercanía entre ambos

Violinista Esmeralda Camacho presume collar

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Cd Hidalgo

El sismo ocurrió a las 0:06 horas, a una distancia de 64 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 59.3 km

Temblor en Chiapas hoy: se

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: se

Captan a José Ramón López Beltrán de compras en Loro Piana y con bolsa de Hermès

El video reavivó el debate en redes sociales sobre el estilo de vida de la familia de AMLO

Captan a José Ramón López
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos fueron los ataques de

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Cazzu presume que tiene nueva

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Familia Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes a niños por Navidad y los tunden en redes

Mexicanas e internacionales: estas películas dominaron la taquilla nacional en 2025

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

DEPORTES

Cuánto gana en Tigres Sebastián

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026

El ex delantero de Cruz Azul que interesa al Real Oviedo de la liga de España

Faitelson señala que inversión de General Atlantic en América convertirá a las águilas en un “club global y odiado”

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025