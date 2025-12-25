México

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 24 de diciembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4152 dados a conocer por la Lotería Nacional

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Averigua si obtuviste algún premio del sorteo 4152 de este miércoles 24 de diciembre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4152.

Resultado: 02, 22, 29, 31, 39 y 47.

Melate Revancha:

Sorteo: 4152.

Resultado: 06, 13, 28, 44, 48, 50 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4152.

Resultado: 03, 05, 14, 48, 54, 55 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías más populares de todo México, muchas personas buscan distintas formas de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este famoso juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lilly Téllez envía mensaje de Navidad y critica a Morena por tener a México sumido en la violencia

A pesar de reportes de reducciones en homicidios, la senadora destacó que la inseguridad persiste de manera desigual en el país

Lilly Téllez envía mensaje de

Esta es la lista de nombres para bebés que fueron más usados en México del 2025

La tendencia de nombres cortos y de fácil pronunciación dominó los registros civiles en México durante 2025, según el INEGI

Esta es la lista de

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Las imágenes difundidas por la artista revelaron un festejo íntimo marcado por el apego a las raíces y el ambiente familiar

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

El puertorriqueño también lanzó un mensaje para sus fans mexicanos tras llenar ocho veces el Estadio GNP

Bad Bunny en CDMX: desde

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías por temperaturas de hasta 4 grados para la mañana del 25 de diciembre

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población a no exponerse al descenso de la temperatura

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Les van a seguir lloviendo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

Maribel Guardia comparte cómo celebra la Navidad desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

Exatlón México: por qué Paulette Gallardo tuvo que ir al hospital de emergencia

MasterChef Celebrity México estaría alistando un formato 24/7 para la edición de 2026

DEPORTES

Los fichajes más decepcionantes de

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025

Julio César Chávez confiesa que regañó a su hijo Junior por sus adicciones y posterior arresto en Estados Unidos

Así reaccionó Emilio Azcárraga a la “venta” del 49% de club América a General Atlantic

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón