Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas fueron atacados con explosivos cuando atendían un reporte en el municipio de Luis Moya durante la tarde de este viernes 19 de diciembre.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que el estallido ocasionó daños en una unidad que se movilizaba en los alrededores del panteón municipal.

Los agentes acudieron al sitio para atender un reporte que, de acuerdo con medios locales, correspondía a la presunta presencia de un cuerpo sin vida.

Al arribar al sitio, un artefacto explosivo detonó y provocó afectaciones materiales en la unidad oficial. En tanto, ningún elemento de seguridad resultó herido.

Agresión fue compartida en redes sociales por presuntos responsables

En redes sociales fue compartido un video del estallido, el cual presuntamente estaría grabado por los sicarios que lo activaron.

El material muestra la movilización de dos unidades estatales por un camino de terracería, en el que se escucha a dos hombres esperando su arribo a un lugar específico de la zona para accionar el artefacto.

Al aproximarse las unidades a un lugar cercano a varios árboles, los dos hombres prevén que se detengan. Uno de ellos le pregunta al segundo si “ya”, lo que probablemente sería la señal para detonar el explosivo.

Cuando los vehículos comienzan a detener su marcha, se observa la detonación de un explosivo, por lo que el hombre que graba emprende la huida.

Acusan represalia por enfrentamiento donde 7 agresores fueron abatidos

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que de manera preliminar cuentan con indicios para creer que esta agresión podría tratarse de una represalia tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Villa García, en el que siete civiles armados fueron abatidos.

Dicho ataque se registró el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de Los Campos, en los límites con Ojuelos, Jalisco.

Ese día, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo de vigilancia en la zona cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados.

Durante el intercambio de balas, un elemento de la FRIZ resultó herido, por lo que fue trasladado a bordo de un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para ser atendido de manera inmediata.

Las autoridades también afirmaron que esta agresión con explosivos podría deber a que “buscan obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona”, detallaron en un comunicado.

El fiscal del estado, Christian Paul Camacho, detalló que el primer reporte que recibió al respecto se debió por el avistamiento de civiles armados en la colindancia entre Aguascalientes y Zacatecas, por lo que se desplegó un operativo en la zona.