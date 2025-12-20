México

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Los oficiales atendían un reporte en las inmediaciones del panteón municipal cuando ocurrió el estallido

Guardar
Ningún elemento de seguridad resultó
Ningún elemento de seguridad resultó herido tras el hecho. (CUARTOSCURO)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas fueron atacados con explosivos cuando atendían un reporte en el municipio de Luis Moya durante la tarde de este viernes 19 de diciembre.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que el estallido ocasionó daños en una unidad que se movilizaba en los alrededores del panteón municipal.

Los agentes acudieron al sitio para atender un reporte que, de acuerdo con medios locales, correspondía a la presunta presencia de un cuerpo sin vida.

Al arribar al sitio, un artefacto explosivo detonó y provocó afectaciones materiales en la unidad oficial. En tanto, ningún elemento de seguridad resultó herido.

Agresión fue compartida en redes sociales por presuntos responsables

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

En redes sociales fue compartido un video del estallido, el cual presuntamente estaría grabado por los sicarios que lo activaron.

El material muestra la movilización de dos unidades estatales por un camino de terracería, en el que se escucha a dos hombres esperando su arribo a un lugar específico de la zona para accionar el artefacto.

Al aproximarse las unidades a un lugar cercano a varios árboles, los dos hombres prevén que se detengan. Uno de ellos le pregunta al segundo si “ya”, lo que probablemente sería la señal para detonar el explosivo.

Cuando los vehículos comienzan a detener su marcha, se observa la detonación de un explosivo, por lo que el hombre que graba emprende la huida.

Acusan represalia por enfrentamiento donde 7 agresores fueron abatidos

Los sujetos atacaron a balazos
Los sujetos atacaron a balazos a los uniformados cuando se encontraban en la comunidad de Los Campos. Foto: SSP Zacatecas

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que de manera preliminar cuentan con indicios para creer que esta agresión podría tratarse de una represalia tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Villa García, en el que siete civiles armados fueron abatidos.

Dicho ataque se registró el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de Los Campos, en los límites con Ojuelos, Jalisco.

Ese día, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo de vigilancia en la zona cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados.

Durante el intercambio de balas, un elemento de la FRIZ resultó herido, por lo que fue trasladado a bordo de un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para ser atendido de manera inmediata.

28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas,
28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

Las autoridades también afirmaron que esta agresión con explosivos podría deber a que “buscan obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona”, detallaron en un comunicado.

El fiscal del estado, Christian Paul Camacho, detalló que el primer reporte que recibió al respecto se debió por el avistamiento de civiles armados en la colindancia entre Aguascalientes y Zacatecas, por lo que se desplegó un operativo en la zona.

Temas Relacionados

Ataque explosivoPolicías ZacatecasEnfrentamientoSiete abatidosNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy viernes 19 de diciembre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 19 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

El club universitario consideraría al joven futbolista como la opción más viable debido a las complicaciones que podrían presentar los otros dos jugadores

Entre Antuna, Córdova y ahora

Lotería Nacional lanza colección de billetes sobre momentos históricos del futbol mexicano

Rumbo al Mundial 2026, el Gobierno Federal y la Ciudad de México presentaron el Álbum Retro integrado por 20 diseños diferentes

Lotería Nacional lanza colección de

Plan Marina: activan vigilancia y rescate en destinos turísticos del 19 de diciembre al 9 de enero, en esto consiste

El Operación Salvavidas Invierno 2025 se aplicará en las playas mexicanas de mayor afluencia durante las vacaciones decembrinas

Plan Marina: activan vigilancia y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran bodega para la fabricación

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar el fin de semana

DEPORTES

Entre Antuna, Córdova y ahora

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal