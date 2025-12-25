La semilla poco conocida rica en calcio para los hueso que es alta en omega-6 y favorece la quema de grasa

Paciente de edad avanzada en consulta médica para prevención y tratamiento de la osteoporosis - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estilo de vida saludable requiere una combinación de dieta balanceada, ejercicio regular y un enfoque consciente en la selección de alimentos que apoyen las necesidades del cuerpo.

En esta búsqueda, destaca un pequeño pero poderoso integrante del reino vegetal: una semilla dorada que no solo fortalece los huesos, sino que también beneficia la salud metabólica al prolongar la sensación de saciedad, ayudando a evitar antojos o el consumo excesivo de calorías.

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), esta semilla ha desempeñado un papel fundamental en la gastronomía mexicana durante siglos, tanto por su sabor como por sus propiedades nutricionales. De color dorado y tamaño diminuto, este tesoro nutricional puede incorporarse fácilmente en una variedad de platillos tradicionales y modernos, brindando beneficios amplios para la salud.

De color dorado y tamaño diminuto, este tesoro nutricional puede incorporarse fácilmente en una variedad de platillos tradicionales y modernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semillas de sésamo: el ingrediente de cocina que fortalecerá tus huesos y dientes

Nos referimos a las semillas de sésamo, también conocidas como ajonjolí. Estas semillas no solo destacan por su alto contenido de calcio, sino también por su aporte de ácidos grasos omega 6, esenciales para la salud cardiovascular y la regulación del metabolismo. Además, su incorporación en una dieta balanceada prolonga la sensación de saciedad, ayudando a reducir el consumo innecesario de alimentos y promoviendo un estilo de vida saludable funcional.

Beneficios naturales de las semillas de sésamo para la salud

El ajonjolí cuenta con un perfil nutricional impresionante. Una de sus principales virtudes es su elevado contenido en calcio, esencial para el fortalecimiento de huesos y dientes.

De acuerdo con la SADER, estas semillas también aportan hierro, magnesio y zinc, fundamentales para múltiples funciones en el organismo, incluyendo la producción de energía, la regulación inmunitaria y la salud neuronal.

Otro aspecto destacable es su proporción de ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 6, que contribuye a disminuir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”), reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto, acompañado de antioxidantes naturales, ayuda a combatir el daño oxidativo en las células, lo cual es clave para la prevención del envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas.

En términos de proteínas, el ajonjolí, aunque no supera el contenido de algunas legumbres y frutos secos, aporta un complemento interesante para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. Además, es un ingrediente versátil que enriquece platos como el mole, aderezos, panes e incluso postres.

Semillas de sésamo: el ingrediente de cocina que fortalecerá tus huesos y dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menú semanal: cómo incluir las semillas de sésamo en tu dieta diaria

A continuación, un menú de cinco días que te permitirá disfrutar los beneficios del ajonjolí de forma práctica y deliciosa:

Día 1:

Desayuno: Yogur natural con frutas frescas, granola y una cucharada de semillas de sésamo tostadas.

Comida: Ensalada de hojas verdes, pollo a la parrilla, aderezada con una vinagreta de limón y ajonjolí.

Cena: Sopa de verduras con un toque de sésamo molido.

Día 2:

Desayuno: Tostada integral con aguacate, espolvoreada con semillas de ajonjolí.

Comida: Filete de salmón con costra de ajonjolí acompañado de pimientos asados.

Cena: Hummus casero con zanahorias y apio, decorado con sésamo.

Día 3:

Desayuno: Smoothie de plátano, almendras y ajonjolí.

Comida: Bowl de arroz integral con vegetales al vapor y tofu espolvoreado con ajonjolí.

Cena: Crema de calabaza con un toque de aceite de sésamo y semillas tostadas.

Día 4:

Desayuno: Pan integral con mantequilla de almendras y ajonjolí.

Comida: Pechuga de pollo empanizada con ajonjolí sobre una cama de ensalada.

Cena: Tacos de lechuga con mezcla de quinoa, frijoles negros y ajonjolí.

Día 5:

Desayuno: Avena cocida con leche, frutas frescas y semillas de sésamo.

Comida: Mole tradicional acompañado de arroz blanco con ajonjolí decorativo.

Cena: Wrap integral relleno de atún, espinacas y un toque de sésamo.

Menú semanal: cómo incluir las semillas de sésamo en tu dieta diaria crédito imagen Ilustrativa Infobae

Aunque las semillas de sésamo son una excelente adición a cualquier plan alimenticio, es esencial tener en cuenta que no se trata de un producto milagroso.

Sus beneficios deben ser complementados con una dieta balanceada, ejercicio regular y, sobre todo, la asesoría de un médico, nutriólogo o dietista certificado.

De acuerdo con la SADER, el ajonjolí continúa siendo un pilar en la gastronomía mexicana por sus múltiples beneficios y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, como con cualquier alimento, su consumo debe ser moderado y adaptado a las necesidades individuales.