Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video

El hombre arrojó una computadora y causó daños luego de reclamar por su comida.

Un episodio de violencia y descontrol protagonizado por un ciudadano estadounidense en un local de comida rápida de Playa del Carmen se convirtió en uno de los videos más virales de esta Navidad.

El incidente ocurrió en una sucursal de Taco Bell, ubicada dentro de la plaza Centro Maya, y fue captado por varios testigos, alcanzando más de 10 millones de reproducciones en TikTok en pocas horas.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa al extranjero, quien se encontraba acompañado de sus hijos, perder la calma tras considerar que su pedido no estaba siendo atendido con la rapidez que esperaba.

En medio del reclamo, el hombre comenzó a confrontar verbalmente a una trabajadora del establecimiento y, posteriormente, lanzó al suelo la computadora que se utilizaba para gestionar los pedidos, provocando daños materiales y un ambiente de tensión entre clientes y empleados.

Usuarios criticaron que el altercado ocurriera frente a sus hijos.

La encargada del lugar, presuntamente de nacionalidad argentina, solicitó apoyo de los presentes al ver que la situación escalaba. De acuerdo con lo mostrado en el video, el arrebato del cliente no solo causó destrozos en el mobiliario, sino que también dejó a un trabajador lesionado, lo que derivó en la intervención de elementos de seguridad.

La empleada, visiblemente alterada, reclamó por los daños y solicitó ayuda inmediata: “¿Qué pasa, qué pasa? ¿Usted va a pagar por todo lo que rompió? ¿Puede llamar a seguridad?”. El hombre que grababa respondió: “Lo grabé al final”, a lo que ella insistió: “Sí, por favor. Llamen a la policía”.

Minutos después, un agente se acercó al área afectada y preguntó: “Hola. ¿Todo bien? Me comentó un ciudadano que hubo un problema aquí, que te tiraron una computadora”. Al señalar al responsable, la trabajadora señaló al responsable a lo que el policía confirmó: “Bueno, el caballero quiere pagar lo que es la computadora, para que no sea ingresado. Eh, no sé si se van a llegar a un acuerdo o…”.

La empleada explicó que los daños iban más allá del equipo destruido: “Tenemos que ir al supermercado e ir a comprarla ahora sin ningún problema, porque no anda… y no solamente eso, que cuando tiró todo lastimó al compañero”. Incluso mostró las lesiones: “Y miren cómo lo cortó”. El testigo agregó: “O sea, no es de que lo pague y se va”.

Un berrinche por un pedido tardado terminó en destrozos, un trabajador herido y la intervención policial en Playa del Carmen. Crédito: TikTok / inviertelocal

La trabajadora también detalló el origen del conflicto: “El señor se enojó porque quería su pedido y yo le había dicho que me espere porque tenía dos parrilladas antes… cuando él tiró todo, su pedido estaba saliendo”. Ante la insistencia de las autoridades por llegar a un acuerdo económico, la mujer fue clara: “No, no quiero la computadora y quiero que paguen las cosas… y mi compañero que le compre la gasa para curarlo”.

Finalmente, tras varios intercambios, la decisión fue firme, la empleada presentaría cargos, por lo que el sujeto de nacionalidad estadounidense fue arrestado.

El video provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los usuarios criticaron duramente la actitud del extranjero. “Lo peor que hizo el desmadre frente a sus hijos, vergüenza deberia darle”, “Osea se desespero porque su comida todavia no estaba lista”, “No mames y luego en Taco Bell, che gringo loco”; “Y sus hijos con la cara de verguenza viendo a su padre siendo arrestado por un berrinche”, fueron algunos de los comentarios más compartidos.