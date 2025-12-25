Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

La competencia por la Villa 360 de este jueves 25 de diciembre de 2025 en Exatlón México intensificará la rivalidad entre el equipo azul y el equipo rojo.
La emergencia de salud de Paulette Gallardo también influye en las predicciones de fans.
En plena Navidad, la jornada quedará marcada como uno de los duelos más esperados de la temporada.
Cada semana este enfrentamiento acapara la atención de los seguidores del reality.
Respecto a la contienda central por la Villa 360, persisten discrepancias en los reportes sobre el supuesto vencedor.
Algunas páginas de fans y filtraciones aseguran que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre, pues el team tiene una buena racha tras obtener la Navidad.
Sin embargo, algunos análisis de la efectividad de cada deportista apuntan a que el equipo azul mantendrá el dominio de todas las mini competencias, por lo que podrían sorprender de último momento.
Resumen de Exatlón México
Durante la semana previa, los resultados de las competencias reflejaron la intensidad del reality. Además, Paulette Gallardo de los rojos tuvo que ir al hospital.
El equipo azul logró la victoria en el Juego por la Navidad disputado el miércoles 24 de diciembre, lo que permitió que sus miembros disfrutaran de una cena exclusiva con sus familiares.
Este triunfo incrementó la motivación dentro del grupo azul, mientras que en el equipo rojo se observaron expresiones de desilusión y frustración por perder la oportunidad de compartir con sus seres queridos durante las fiestas.
Los azules también han ganado:
- Batalla por la Supervivencia
- Batalla por la Ventaja
- Mini Game
- Medalla femenil
¿Habrá nuevos refuerzos en Exatlón?
Se esperaba que Antonio Rosique aclarara detalles sobre la posible integración de nuevos refuerzos a mitad de temporada.
Entre los movimientos recientes, sobresale la incorporación de Melisa Ramos al equipo rojo, factor que podría modificar la estrategia de los entrenadores y la dinámica interna del grupo.
Por el momento no hay confirmación sobre aumento de jugadores en Exatlón México.
Quiénes siguen en Exatlón
Equipo rojo
- Mati Álvarez
- Paulette Gallardo
- Mario Osuna
- Karol Rojas
- André Raya
- Benyamín Saracho
- Ella Bucio
- William
- César Villaluz
- Jazmín Hernández
- Jair
- Melisa Ramos
Equipo azul
- Evelyn Guijarro
- Koke Guerrero
- Ernesto Cázares
- Doris del Moral
- Paola Peña
- Alejandro Aguilar
- Alexis Vargas
- Katia Gallegos
- Adrián Leo
- Valeria Carranza
- José Ochoa
- Dana Castro
Dónde ver Exatlón México
Quienes deseen seguir la cobertura de Exatlón México 2025 pueden hacerlo en vivo a través de Azteca Uno a las 19:00 horas, así como gratuitamente por el canal oficial de YouTube.
A partir del 5 de enero de 2026, la transmisión tendrá un ajuste, por lo que será a las 20:30 horas.
¿Por qué es importante la Villa 360 en Exatlón?
Obtener la Villa 360 significa para los atletas más que un simple beneficio material.
Implica acceder a un entorno privilegiado que rompe la rutina de la competencia y brinda oportunidades adicionales para maximizar la experiencia dentro del reality.