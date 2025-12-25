Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

En el capítulo anterior, los azules ganaron la Batalla por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La competencia por la Villa 360 de este jueves 25 de diciembre de 2025 en Exatlón México intensificará la rivalidad entre el equipo azul y el equipo rojo.

La emergencia de salud de Paulette Gallardo también influye en las predicciones de fans.

En plena Navidad, la jornada quedará marcada como uno de los duelos más esperados de la temporada.

Cada semana este enfrentamiento acapara la atención de los seguidores del reality.

Respecto a la contienda central por la Villa 360, persisten discrepancias en los reportes sobre el supuesto vencedor.

La batalla por la navidad fue sustitución de la batalla colosal de cada miércoles (Facebook/ExatlonMx)

Algunas páginas de fans y filtraciones aseguran que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre, pues el team tiene una buena racha tras obtener la Navidad.

Sin embargo, algunos análisis de la efectividad de cada deportista apuntan a que el equipo azul mantendrá el dominio de todas las mini competencias, por lo que podrían sorprender de último momento.

Resumen de Exatlón México

Durante la semana previa, los resultados de las competencias reflejaron la intensidad del reality. Además, Paulette Gallardo de los rojos tuvo que ir al hospital.

El equipo azul logró la victoria en el Juego por la Navidad disputado el miércoles 24 de diciembre, lo que permitió que sus miembros disfrutaran de una cena exclusiva con sus familiares.

La deportista presentó malestar estomacal y le colocaron suero intravenoso (FB/ExatlonMx)

Este triunfo incrementó la motivación dentro del grupo azul, mientras que en el equipo rojo se observaron expresiones de desilusión y frustración por perder la oportunidad de compartir con sus seres queridos durante las fiestas.

Los azules también han ganado:

Batalla por la Supervivencia

Batalla por la Ventaja

Mini Game

Medalla femenil

¿Habrá nuevos refuerzos en Exatlón?

Se esperaba que Antonio Rosique aclarara detalles sobre la posible integración de nuevos refuerzos a mitad de temporada.

Entre los movimientos recientes, sobresale la incorporación de Melisa Ramos al equipo rojo, factor que podría modificar la estrategia de los entrenadores y la dinámica interna del grupo.

Antonio Rosique no ha confirmado si habrá refuerzos a media temporada (Exatlón México, Facebook)

Por el momento no hay confirmación sobre aumento de jugadores en Exatlón México.

Quiénes siguen en Exatlón

Equipo rojo

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Mario Osuna

Karol Rojas

André Raya

Benyamín Saracho

Ella Bucio

William

César Villaluz

Jazmín Hernández

Jair

Melisa Ramos

Equipo azul

(Instagram/@evelynguijarro)

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Paola Peña

Alejandro Aguilar

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Valeria Carranza

José Ochoa

Dana Castro

Dónde ver Exatlón México

Quienes deseen seguir la cobertura de Exatlón México 2025 pueden hacerlo en vivo a través de Azteca Uno a las 19:00 horas, así como gratuitamente por el canal oficial de YouTube.

A partir del 5 de enero de 2026, la transmisión tendrá un ajuste, por lo que será a las 20:30 horas.

¿Por qué es importante la Villa 360 en Exatlón?

Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

Obtener la Villa 360 significa para los atletas más que un simple beneficio material.

Implica acceder a un entorno privilegiado que rompe la rutina de la competencia y brinda oportunidades adicionales para maximizar la experiencia dentro del reality.