México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

Los deportistas del equipo azul llegan animados por ganar la Navidad

Guardar
En el capítulo anterior, los
En el capítulo anterior, los azules ganaron la Batalla por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La competencia por la Villa 360 de este jueves 25 de diciembre de 2025 en Exatlón México intensificará la rivalidad entre el equipo azul y el equipo rojo.

La emergencia de salud de Paulette Gallardo también influye en las predicciones de fans.

En plena Navidad, la jornada quedará marcada como uno de los duelos más esperados de la temporada.

Cada semana este enfrentamiento acapara la atención de los seguidores del reality.

Respecto a la contienda central por la Villa 360, persisten discrepancias en los reportes sobre el supuesto vencedor.

La batalla por la navidad
La batalla por la navidad fue sustitución de la batalla colosal de cada miércoles (Facebook/ExatlonMx)

Algunas páginas de fans y filtraciones aseguran que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre, pues el team tiene una buena racha tras obtener la Navidad.

Sin embargo, algunos análisis de la efectividad de cada deportista apuntan a que el equipo azul mantendrá el dominio de todas las mini competencias, por lo que podrían sorprender de último momento.

Resumen de Exatlón México

Durante la semana previa, los resultados de las competencias reflejaron la intensidad del reality. Además, Paulette Gallardo de los rojos tuvo que ir al hospital.

El equipo azul logró la victoria en el Juego por la Navidad disputado el miércoles 24 de diciembre, lo que permitió que sus miembros disfrutaran de una cena exclusiva con sus familiares.

La deportista presentó malestar estomacal y le colocaron suero intravenoso (FB/ExatlonMx)

Este triunfo incrementó la motivación dentro del grupo azul, mientras que en el equipo rojo se observaron expresiones de desilusión y frustración por perder la oportunidad de compartir con sus seres queridos durante las fiestas.

Los azules también han ganado:

  • Batalla por la Supervivencia
  • Batalla por la Ventaja
  • Mini Game
  • Medalla femenil

¿Habrá nuevos refuerzos en Exatlón?

Se esperaba que Antonio Rosique aclarara detalles sobre la posible integración de nuevos refuerzos a mitad de temporada.

Entre los movimientos recientes, sobresale la incorporación de Melisa Ramos al equipo rojo, factor que podría modificar la estrategia de los entrenadores y la dinámica interna del grupo.

Antonio Rosique no ha confirmado
Antonio Rosique no ha confirmado si habrá refuerzos a media temporada (Exatlón México, Facebook)

Por el momento no hay confirmación sobre aumento de jugadores en Exatlón México.

Quiénes siguen en Exatlón

Equipo rojo

  • Mati Álvarez
  • Paulette Gallardo
  • Mario Osuna
  • Karol Rojas
  • André Raya
  • Benyamín Saracho
  • Ella Bucio
  • William
  • César Villaluz
  • Jazmín Hernández
  • Jair
  • Melisa Ramos

Equipo azul

(Instagram/@evelynguijarro)
(Instagram/@evelynguijarro)
  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Paola Peña
  • Alejandro Aguilar
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Valeria Carranza
  • José Ochoa
  • Dana Castro

Dónde ver Exatlón México

Quienes deseen seguir la cobertura de Exatlón México 2025 pueden hacerlo en vivo a través de Azteca Uno a las 19:00 horas, así como gratuitamente por el canal oficial de YouTube.

A partir del 5 de enero de 2026, la transmisión tendrá un ajuste, por lo que será a las 20:30 horas.

¿Por qué es importante la Villa 360 en Exatlón?

Así es la Villa 360
Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

Obtener la Villa 360 significa para los atletas más que un simple beneficio material.

Implica acceder a un entorno privilegiado que rompe la rutina de la competencia y brinda oportunidades adicionales para maximizar la experiencia dentro del reality.

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoVilla 360Antonio Rosiquemexico-entretenimiento

Más Noticias

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Spotify México: las 10 canciones

Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes dejarán de recibir el apoyo a partir del siguiente año

La iniciativa social que fue puesta en marcha por el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde principios de 2025

Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 3.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves de Navidad

Temblor hoy en México: se

Mujer es bautizada como ‘Lady Pavo’ tras armar pelea por saltarse la fila en centro comercial de CDMX

El conflicto ocurrió mientras decenas de personas esperaban comida para la cena navideña

Mujer es bautizada como ‘Lady

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

La Ciudad de México recibió la visita de figuras globales de la música y la actuación en un intercambio cultural que enloqueció a los fans locales

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a integrante

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

ENTRETENIMIENTO

Spotify México: las 10 canciones

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

DEPORTES

Místico revela por qué 2025

Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta