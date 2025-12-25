México

Exatlón México: por qué Paulette Gallardo tuvo que ir al hospital de emergencia

La competidora generó preocupación entre el equipo rojo y sus fans

La deportista está fuera de
La deportista está fuera de peligro, pero se siente débil (Instagram/@paulettegallardo)

A pocas horas del nuevo capítulo de Exatlón México, un adelanto mostró a Paulette Gallardo contando a sus compañeros del equipo rojo que tuvo que ir al hospital.

Todo comenzó días antes cuando la deportista comió algo que le sentó mal en el estómago.

“Algo me cayó mal, me siento como desganada, llegué a la clínica, me pusieron suero y me tomaron signos vitales, tenía fiebre y el cuerpo cortado”, dijo Gallardo ante sus compañeros.

Pensó que sería una indigestión pasajera, pero después de ser valorada por el equipo médico de Exatlón, requirió ser canalizada con suero intravenoso e incluso antibióticos en el hospital.

La deportista presentó malestar estomacal y le colocaron suero intravenoso (FB/ExatlonMx)

“Me pusieron antibiótico de una, estuvo fuerte”, mencionó. También detalló que le suministraron dos sueros.

El malestar impidió que participara en algunas competencias y aunque ahora está fuera de peligro, dijo sentirse muy fatigada y con ganas de dormir.

El capítulo de este 24 de diciembre mostrará más detalles sobre la salud de la competidora.

Quién gana hoy en Exatlón México

El espíritu navideño y la competencia feroz definirán la noche del 24 de diciembre en Exatlón México.

En este especial, la tradicional Batalla Colosal se transformó en la esperada Batalla por la Navidad.

La batalla por la navidad
La batalla por la navidad es sustitución de la batalla colosal de cada miércoles (Facebook/ExatlonMx)

Según filtraciones difundidas en redes sociales y recopiladas por páginas de aficionados, el equipo azul habría resultado vencedor en esta edición especial.

Cabe señalar que el desenlace oficial se transmitirá durante la emisión nocturna del programa.

Los premios de esta jornada incluyeron una cena temática y la visita de familiares, recompensas que adquirieron una importancia mayor tras semanas de aislamiento y máxima exigencia física para los participantes.

Antonio Rosique, conductor del programa, detalló lo siguiente:

“El equipo ganador podrá recibir a sus familiares y pasar tiempo con sus seres queridos durante la Navidad”

Resumen de Exatlón México

Durante los días previos a la competencia navideña, el equipo azul acumuló victorias en pruebas clave como la Batalla por la Supervivencia, la Batalla por la Ventaja, la Batalla por la Villa 360 y el Mini Game.

Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Además, Valery obtuvo la medalla femenil. A pesar de esa racha, la noche anterior el equipo rojo se impuso en la primera batalla navideña, incrementando la tensión y la incertidumbre rumbo a la Batalla Colosal, una de las pruebas más esperadas de la novena temporada.

El formato especial de esta competencia fue diseñado para elevar la adrenalina y el compromiso de los atletas, quienes se enfrentaron en circuitos complejos y celebraciones marcadas por la emoción.

La rivalidad entre los equipos, encabezados por figuras como Mati Álvarez y Mario “Mono” Osuna en el equipo rojo, y Evelyn Guijarro junto a Koke Guerrero en el azul, generó duelos de alto impacto.

Además, la jornada incluyó un enfrentamiento especial entre los hombres por la medalla varonil, sumando un componente competitivo adicional.

