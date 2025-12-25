México

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

Muchas familias mexicanas buscan películas emblemáticas para acompañar sus celebraciones

Guardar
Dónde ver desde México ‘El
Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube (Universal Pictures)

Con la llegada de la temporada navideña, muchas familias mexicanas buscan películas emblemáticas para acompañar sus celebraciones.

Entre los títulos preferidos, destaca ‘El Grinch’, una historia que se ha consolidado como tradición para varias generaciones. La película puede verse en México a través de diferentes plataformas digitales y servicios de streaming.

Según recopiló Infobae, la cinta original de 2000, protagonizada por Jim Carrey, se encuentra disponible en Netflix y Amazon Prime Video, servicios que permiten acceder a una amplia variedad de contenidos mediante suscripción mensual.

En el caso de la versión animada de 2018, producida por Illumination, también es posible encontrarla en Netflix y Amazon Prime Video, además de estar incluida en el catálogo de HBO Max.

Jim Carrey interpretó el personaje
Jim Carrey interpretó el personaje en el 2000

Alquiler digital: precios y plataformas para ver ‘El Grinch’ desde México

Para quienes prefieren rentar la película sin una suscripción, existen opciones como YouTube, Google Play y Apple TV. El costo de alquilar ‘El Grinch’ (versión animada 2018) en YouTube ronda los $3.99 USD, que equivalen a aproximadamente $70 a $80 MXN, dependiendo del tipo de cambio vigente y las políticas de la plataforma.

El precio puede variar, ya que en ocasiones se han registrado tarifas promocionales de alrededor de $20 MXN. En Google Play y Apple TV, los precios suelen mantenerse en rangos similares, lo que permite comparar antes de elegir la opción más conveniente.

Resumen de opciones digitales

  • YouTube/Google Play: Alquiler por aproximadamente $3.99 USD o su equivalente en pesos mexicanos.
  • Netflix: Incluida en el catálogo para suscriptores.
  • Amazon Prime Video: Disponible como parte de la suscripción.
  • HBO Max: Acceso a la versión animada de 2018.

La disponibilidad puede cambiar según acuerdos de distribución y la región desde la que se acceda al servicio.

Alquiler digital: precios y plataformas
Alquiler digital: precios y plataformas para ver ‘El Grinch’ desde México (Universal Pictures)

Diferencias entre las versiones de ‘El Grinch’

La popularidad de ‘El Grinch’ se debe en parte a sus diferentes adaptaciones. La versión de 2000, dirigida por Ron Howard y con el protagónico de Jim Carrey, ha sido reconocida por su enfoque cómico y su capacidad de reunir a audiencias de todas las edades.

Por otro lado, la versión animada de 2018 ha captado la atención de nuevas generaciones, en parte gracias a la participación del comediante Eugenio Derbez en el doblaje al español.

Ambas versiones abordan temas vinculados a la redención, el valor de la unidad familiar y la importancia de los afectos durante la Navidad, elementos que han consolidado a ‘El Grinch’ como un referente en el cine navideño.

Cómo elegir la mejor opción para la cena navideña

El acceso a plataformas de streaming y la posibilidad de alquilar películas en línea han facilitado la planificación de reuniones familiares en Navidad. ‘El Grinch’ se presenta como una alternativa apta para todo público, con un mensaje central sobre la importancia de los lazos familiares.

Para quienes buscan disfrutar de la película durante la cena de Noche Buena, se recomienda revisar la disponibilidad en las plataformas mencionadas y considerar el precio de alquiler o la inclusión en la suscripción activa.

Jim Carrey with arms crossed
Jim Carrey with arms crossed in a scene from the film 'How The Grinch Stole Christmas', 2000. (Photo by Universal/Getty Images)

Además de las opciones digitales, el catálogo de películas navideñas se amplía cada año, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades.

Temas Relacionados

El GrinchNavidadmexico-entretenimientoYouTubeNetflix

Más Noticias

Resaca bajo control: 5 errores comunes al rehidratarte después de beber

Tras las celebraciones de Año Nuevo, la “cruda” se vuelve una molesta protagonista

Resaca bajo control: 5 errores

México: cotización de apertura del euro hoy 25 de diciembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Nunca puse el árbol”: el otro lado de la tradición navideña que mexicanos recuerdan de su infancia

Entrevistas recabadas por Infobae México relatan experiencias donde la decoración no siempre era el centro y aun así quedan grabados momentos únicos

“Nunca puse el árbol”: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Nunca sentí nada”: las crudas

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

“Nunca puse el árbol”: el

“Nunca puse el árbol”: el otro lado de la tradición navideña que mexicanos recuerdan de su infancia

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

DEPORTES

Hoy en la NBA: los

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 25 de diciembre

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026

El ex delantero de Cruz Azul que interesa al Real Oviedo de la liga de España