Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube (Universal Pictures)

Con la llegada de la temporada navideña, muchas familias mexicanas buscan películas emblemáticas para acompañar sus celebraciones.

Entre los títulos preferidos, destaca ‘El Grinch’, una historia que se ha consolidado como tradición para varias generaciones. La película puede verse en México a través de diferentes plataformas digitales y servicios de streaming.

Según recopiló Infobae, la cinta original de 2000, protagonizada por Jim Carrey, se encuentra disponible en Netflix y Amazon Prime Video, servicios que permiten acceder a una amplia variedad de contenidos mediante suscripción mensual.

En el caso de la versión animada de 2018, producida por Illumination, también es posible encontrarla en Netflix y Amazon Prime Video, además de estar incluida en el catálogo de HBO Max.

Jim Carrey interpretó el personaje en el 2000

Alquiler digital: precios y plataformas para ver ‘El Grinch’ desde México

Para quienes prefieren rentar la película sin una suscripción, existen opciones como YouTube, Google Play y Apple TV. El costo de alquilar ‘El Grinch’ (versión animada 2018) en YouTube ronda los $3.99 USD, que equivalen a aproximadamente $70 a $80 MXN, dependiendo del tipo de cambio vigente y las políticas de la plataforma.

El precio puede variar, ya que en ocasiones se han registrado tarifas promocionales de alrededor de $20 MXN. En Google Play y Apple TV, los precios suelen mantenerse en rangos similares, lo que permite comparar antes de elegir la opción más conveniente.

Resumen de opciones digitales

YouTube/Google Play: Alquiler por aproximadamente $3.99 USD o su equivalente en pesos mexicanos.

Netflix: Incluida en el catálogo para suscriptores.

Amazon Prime Video: Disponible como parte de la suscripción.

HBO Max: Acceso a la versión animada de 2018.

La disponibilidad puede cambiar según acuerdos de distribución y la región desde la que se acceda al servicio.

Alquiler digital: precios y plataformas para ver ‘El Grinch’ desde México (Universal Pictures)

Diferencias entre las versiones de ‘El Grinch’

La popularidad de ‘El Grinch’ se debe en parte a sus diferentes adaptaciones. La versión de 2000, dirigida por Ron Howard y con el protagónico de Jim Carrey, ha sido reconocida por su enfoque cómico y su capacidad de reunir a audiencias de todas las edades.

Por otro lado, la versión animada de 2018 ha captado la atención de nuevas generaciones, en parte gracias a la participación del comediante Eugenio Derbez en el doblaje al español.

Ambas versiones abordan temas vinculados a la redención, el valor de la unidad familiar y la importancia de los afectos durante la Navidad, elementos que han consolidado a ‘El Grinch’ como un referente en el cine navideño.

Cómo elegir la mejor opción para la cena navideña

El acceso a plataformas de streaming y la posibilidad de alquilar películas en línea han facilitado la planificación de reuniones familiares en Navidad. ‘El Grinch’ se presenta como una alternativa apta para todo público, con un mensaje central sobre la importancia de los lazos familiares.

Para quienes buscan disfrutar de la película durante la cena de Noche Buena, se recomienda revisar la disponibilidad en las plataformas mencionadas y considerar el precio de alquiler o la inclusión en la suscripción activa.

Jim Carrey with arms crossed in a scene from the film 'How The Grinch Stole Christmas', 2000. (Photo by Universal/Getty Images)

Además de las opciones digitales, el catálogo de películas navideñas se amplía cada año, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades.