De Sheinbaum a Alito Moreno: los mensajes navideños de la política mexicana

Crédito: Infobae México

Durante la celebración de la Navidad, diversos políticos mexicanos difundieron mensajes en redes sociales para enviar felicitaciones, llamados a la unidad e incluso denunciar situaciones específicas.

Las publicaciones incluyeron imágenes familiares, referencias a tradiciones y exhortos a fortalecer la solidaridad en el país.

Entre los remitentes destacan figuras de todos los partidos, quienes aprovecharon la ocasión para reiterar compromisos con la ciudadanía y expresar deseos de paz en las fiestas decembrinas.

Presidenta desea una ‘Feliz Navidad’ al pueblo mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo junto a su esposo, Jesús María Tarriba compartió un mensaje a la ciudadanía donde desea una feliz Nochebuena y Navidad.

En el video, difundido en redes sociales, pidió fortalecer la unidad, la solidaridad y los valores familiares. Sheinbaum destacó que estas fechas llevan esperanza a todo el país, tanto en ciudades como en comunidades rurales, y resaltó la identidad colectiva de México y el valor de la convivencia familiar.

La presidenta reiteró su mensaje de felicitación a todo el pueblo mexicano a través de redes sociales. Crédito: @ClaudiaShein

La presidenta afirmó que en México existe una tradición de reunirse en torno a la mesa y de dar importancia a los valores y al amor por encima de lo material. También tuvo palabras para quienes no pueden estar en casa durante estas fechas o cumplen labores esenciales: “Pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien”, dijo.

Jesús María Tarriba, su esposo, intervino brevemente para desear paz y unión en la Navidad. El video concluyó con una felicitación conjunta: “Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión”.

Oposición desea felices fiestas a la ciudadanía

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas deseo una feliz Navidad y Año Nuevo a los militantes de su partido: “Este ha sido un año de esfuerzo, entrega y gran trabajo en equipo, les reconozco su compromiso y su lealtad y todo lo que han dado por nuestra causa y por nuestro partido”.

Afirmó que para el 2026, “un gran año”, la unión y “el corazón en el partido y México” impulsará al PRI para trabajar. Agradeció a los priistas creer en el movimiento. Moreno adelantó que: “Juntos vamos a volver, vamos a regresar y vamos a volver a ganar con ese ánimo y con ese cariño y corazón por los priistas de México. Felices fiestas, qué viva el PRI y México”.

Por su parte, Jorge Romero Herrera presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) compartió un mensaje deseando felices fiestas, a través de su cuenta oficial en ‘X’, afirmó que:

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y convicción por el el bien común, defendiendo a las familias mexicanas y construyendo un México en paz, libre y con oportunidades para todas y todos”.

El líder panista dijo que su cercanía con los mexicanos se traducirá en buenos resultados en las elecciones de 2027. (PAN)

En su video, Romero hizo referencia al nacimiento de Jesucristo, destacando que este acontecimiento histórico “inauguró una nueva era”. Resaltó que de esas enseñanzas surgieron valores que continúan guiando a la sociedad en la actualidad, entre los que mencionó “la libertad inherente a cada persona, la solidaridad con los más débiles, la búsqueda de la verdad y la justicia, y el compromiso con la comunidad”.

El líder destacó que la Navidad representa una oportunidad para recordar que: aunque tengamos un pensamiento diferente, son más las cosas que unen a los mexicanos que las que separan.

María y José junto al Hijo de Dios como promesa de salvación para el mundo en un humilde pesebre - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

Concluyo su mensaje deseando que “la luz del Niño Dios ilumine nuestros hogares y nos dé sabiduría para elegir siempre bien y fortaleza para defender a nuestra familia, a la libertad y a nuestra patria (...) ¡Feliz Navidad!"