De Sheinbaum a Alito Moreno: los mensajes navideños de la política mexicana

Durante la celebración de la Navidad, diversos políticos mexicanos difundieron mensajes en redes sociales para enviar felicitaciones, llamados a la unidad e incluso denunciar situaciones específicas.
Las publicaciones incluyeron imágenes familiares, referencias a tradiciones y exhortos a fortalecer la solidaridad en el país.
Entre los remitentes destacan figuras de todos los partidos, quienes aprovecharon la ocasión para reiterar compromisos con la ciudadanía y expresar deseos de paz en las fiestas decembrinas.
Presidenta desea una ‘Feliz Navidad’ al pueblo mexicano
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo junto a su esposo, Jesús María Tarriba compartió un mensaje a la ciudadanía donde desea una feliz Nochebuena y Navidad.
En el video, difundido en redes sociales, pidió fortalecer la unidad, la solidaridad y los valores familiares. Sheinbaum destacó que estas fechas llevan esperanza a todo el país, tanto en ciudades como en comunidades rurales, y resaltó la identidad colectiva de México y el valor de la convivencia familiar.
La presidenta afirmó que en México existe una tradición de reunirse en torno a la mesa y de dar importancia a los valores y al amor por encima de lo material. También tuvo palabras para quienes no pueden estar en casa durante estas fechas o cumplen labores esenciales: “Pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien”, dijo.
Jesús María Tarriba, su esposo, intervino brevemente para desear paz y unión en la Navidad. El video concluyó con una felicitación conjunta: “Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión”.
Oposición desea felices fiestas a la ciudadanía
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas deseo una feliz Navidad y Año Nuevo a los militantes de su partido: “Este ha sido un año de esfuerzo, entrega y gran trabajo en equipo, les reconozco su compromiso y su lealtad y todo lo que han dado por nuestra causa y por nuestro partido”.
Afirmó que para el 2026, “un gran año”, la unión y “el corazón en el partido y México” impulsará al PRI para trabajar. Agradeció a los priistas creer en el movimiento. Moreno adelantó que: “Juntos vamos a volver, vamos a regresar y vamos a volver a ganar con ese ánimo y con ese cariño y corazón por los priistas de México. Felices fiestas, qué viva el PRI y México”.
Por su parte, Jorge Romero Herrera presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) compartió un mensaje deseando felices fiestas, a través de su cuenta oficial en ‘X’, afirmó que:
“Seguiremos trabajando con responsabilidad y convicción por el el bien común, defendiendo a las familias mexicanas y construyendo un México en paz, libre y con oportunidades para todas y todos”.
En su video, Romero hizo referencia al nacimiento de Jesucristo, destacando que este acontecimiento histórico “inauguró una nueva era”. Resaltó que de esas enseñanzas surgieron valores que continúan guiando a la sociedad en la actualidad, entre los que mencionó “la libertad inherente a cada persona, la solidaridad con los más débiles, la búsqueda de la verdad y la justicia, y el compromiso con la comunidad”.
El líder destacó que la Navidad representa una oportunidad para recordar que: aunque tengamos un pensamiento diferente, son más las cosas que unen a los mexicanos que las que separan.
Concluyo su mensaje deseando que “la luz del Niño Dios ilumine nuestros hogares y nos dé sabiduría para elegir siempre bien y fortaleza para defender a nuestra familia, a la libertad y a nuestra patria (...) ¡Feliz Navidad!"