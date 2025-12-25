Bancos exigirán a partir del 2026 identificación si quieres hacer este movimiento

La medida busca impedir actividades ilícitas y fortalecer la transparencia en las operaciones de alto valor dentro del sistema financiero mexicano. (REUTERS/Henry Romero)

A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México exigirán identificación oficial y un dato biométrico a toda persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos.

La iniciativa, presentada por la Asociación de Bancos de México (ABM), responde al objetivo de robustecer la prevención de fraudes y restringir el uso de recursos financieros en actividades ilícitas.

El paquete de medidas, aprobadas por la ABM a finales de octubre pasado, incluye no solo la verificación obligatoria de identidad para grandes operaciones en efectivo, sino el desarrollo de una plataforma de intercambio de información en tiempo real destinada a identificar operaciones sospechosas. Con esta innovación, México se sitúa entre los primeros países en implementar herramientas digitales avanzadas para la detección de actividad irregular, de acuerdo con lo expresado por el presidente de la Asociación.

La banca mexicana exigirá identificación oficial y datos biométricos en depósitos y retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos a partir de julio de 2026. REUTERS/Henry Romero

Entre las recomendaciones adicionales, la ABM propuso que las transferencias internacionales de fondos queden restringidas únicamente a titulares de cuentas bancarias, y que se mantengan encuentros periódicos entre representantes del sector y autoridades financieras tanto mexicanas como extranjeras, buscando consolidar la cooperación contra el lavado de dinero y fortalecer la vigilancia sobre los flujos transfronterizos.

El titular de la ABM remarcó que la estrategia planteada va “más allá de la regulación vigente”, enfocándose en “fortalecer las capacidades de prevención del lavado de dinero y reforzar la estabilidad del sistema bancario mexicano”. Añadió además: “Esto no solo evitará operaciones ilícitas, sino que ayudará a digitalizar la economía y a reducir el uso excesivo de efectivo, que también puede emplearse en actividades delictivas”.

La ABM enfatizó que todas estas acciones pretenden blindar el sistema financiero nacional, aumentar la transparencia en el manejo de efectivo y robustecer la confianza de los usuarios en la banca mexicana.

Irregularidades en el sistema financiero mexicano y sanciones

El presidente de la ABM, Emilio Romano, subraya el objetivo de reducir el uso excesivo de efectivo y promover la digitalización de la economía mexicana. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con cifras reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las sanciones hechas a finales de octubre superaron 185 millones de pesos en multas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras haber detectado irregularidades durante una investigación internacional sobre posibles redes de lavado de dinero.

Estos procedimientos se enmarcan en una tendencia coordinada con autoridades nacionales e internacionales, reforzada después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara una presunta relación de los tres entes mexicanos con el lavado de activos ligados al narcotráfico de fentanilo.

Romano precisó que, según datos oficiales divulgados por la Red de Control de Delitos Financieros, “los dos bancos y la casa de bolsa mencionados son los únicos involucrados en esa investigación”.

Ciberseguridad de los bancos en México

Durante 2025, una oleada de ciberataques contra instituciones financieras y portales del gobierno de la Ciudad de México dejó al descubierto importantes vulnerabilidades en los sistemas digitales del país, forzando a las entidades a fortalecer sus estrategias de defensa y a invertir en nuevas tecnologías de seguridad.

Los ataques no solo provocaron pérdidas superiores a 33 millones de pesos, según el Banco de México, sino que también desencadenaron un proceso de revisión profunda de los protocolos y la cultura de ciberseguridad en el sector público y privado.

El impacto de los ataques se hizo especialmente visible a partir del segundo semestre, cuando cinco sitios oficiales del gobierno capitalino sufrieron diversas intervenciones no autorizadas. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) confirmó la naturaleza y el alcance de estos hackeos, lo que llevó a la ejecución de mantenimientos programados y a la suspensión temporal de algunos servicios esenciales.