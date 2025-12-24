Retroceso del 5% en remesas golpea a familias mexicanas en 2025

MEX1731. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/12/2025.- Personas caminan frente a una casa de cambio este lunes, en Ciudad de México (México). La caída prevista de más de 5 % en las remesas hacia México al cierre de 2025, que pondría fin a 11 años de incrementos, dejará a miles de familias, especialmente en una decena de estados, con menos recursos en un contexto marcado por las agresivas políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México enfrenta el cierre de 2025 con una caída en el envío de remesas mayor al 5 %, un hecho que romperá una racha de once años de incrementos ininterrumpidos.

Analistas atribuyen este fenómeno a la combinación de una política migratoria más restrictiva bajo el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, la debilidad del mercado laboral estadounidense y la apreciación del peso mexicano frente al dólar, un factor que reduce el valor real de los montos recibidos.

El académico Enrique Díaz-Infante, de la UNAM, dijo para EFE que proyecta que México podría cerrar 2025 con 61.000 millones de dólares en remesas, lo que representa una disminución de 3.700 millones en comparación con 2024. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, coincide con la estimación de una caída cercana al 5 % y atribuye la contracción a la inseguridad laboral y el temor a la deportación entre la comunidad migrante en Estados Unidos.

dolar - dinero - remesas - soles

Siller advierte que la fortaleza del peso frente al dólar ha reducido el poder de compra de las familias receptoras, amplificando el impacto negativo de la baja en remesas. De cara a 2026, el panorama permanece incierto, ya que la continuidad de las políticas migratorias en Estados Unidos podría mantener la tendencia descendente. Un análisis de Banorte apunta a que la evolución de estos flujos dependerá de la economía de Estados Unidos, el mercado de trabajo y la situación de los migrantes.

Reducción de remesas impactará en la vida de entidades mexicanas

Cinco estados —Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas— dependen de las remesas para más del 10 % de su PIB, según datos de Banco Base.

La reducción en el envío de dinero afecta el consumo cotidiano de los hogares y limita su capacidad de compra. Díaz-Infante señaló a EFE que estos fondos suelen destinarse a cubrir necesidades esenciales, como alimentación y salud, por lo que la disminución complica los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar la movilidad social.

MEX1731. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/12/2025.- Personas caminan frente a una casa de cambio este lunes, en Ciudad de México (México). La caída prevista de más de 5 % en las remesas hacia México al cierre de 2025, que pondría fin a 11 años de incrementos, dejará a miles de familias, especialmente en una decena de estados, con menos recursos en un contexto marcado por las agresivas políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El Banco de México informa que la remesa promedio en el país es de 394 dólares, aproximadamente 7.000 pesos. De acuerdo con el Informe de Cultura Financiera del Tecnológico de Monterrey, cuando los canales formales resultan caros o inaccesibles, las familias recurren con mayor frecuencia a canales informales, como el envío de dinero a través de conocidos, mensajeros o redes paralelas, lo que implica riesgos por la falta de regulación y protección.

Contexto político en relación a las remesas

El Congreso de Estados Unidos aprobó la imposición de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo. En respuesta, el gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, implementó una estrategia destinada a que este porcentaje sea reembolsable a aquellas personas que decidan participar en el programa mexicano que busca mitigar las consecuencias derivadas de dicha medida.

La iniciativa principal es utilizar la tarjeta Finabien Paisano, un programa que ofrece a los migrantes mexicanos en Estados Unidos la posibilidad de enviar remesas a México de manera más económica, rápida y segura.

Hasta diciembre de 2025, la tarjeta Finabien ha canalizado más de 28,9 millones de dólares en remesas y se han distribuido 91.380 tarjetas, con la meta de alcanzar 100.000 antes de finalizar el año.

Hacienda destacó el avance del programa Finabien en beneficio de la comunidad migrante.

Los usuarios reciben un reembolso del 1% correspondiente al impuesto sobre remesas implementado durante la administración de Donald Trump.

¿Cómo obtener la Tarjeta Finabien?

Existen varias opciones para solicitar la Tarjeta Finabien, tanto desde Estados Unidos como desde México:

La tarjeta FINABIEN reduce el costo de envío de remesas entre México y Estados Unidos. (Crédito: Presidencia)

En Estados Unidos, la solicitud puede realizarse en los consulados mexicanos, en línea en tarjetafinabien.com/us o mediante la aplicación móvil oficial “Financiera para el Bienestar”, disponible en Android y iOS. El proceso de registro requiere:

Aceptar los términos y condiciones legales.

Proporcionar un domicilio válido en Estados Unidos.

Subir una foto de una identificación oficial (INE, matrícula consular, pasaporte o licencia de conducir).

Tomar una selfie para validar la identidad. La tarjeta se envía en un plazo de 7 a 10 días hábiles tras la confirmación.

El programa contribuye a la bancarización de comunidades tradicionalmente excluidas.

En México, la gestión puede hacerse en cualquiera de las más de 1,700 sucursales de Financiera para el Bienestar o en línea en finabien.gob.mx. Para completar el trámite se solicita:

INE vigente.

Comprobante de domicilio.

Pago inicial de 50 pesos, acreditado como saldo a favor.

Video para verificar la identidad cuando el trámite se realiza en línea.