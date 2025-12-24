“Sin ellos no hay Navidad”: Madres Buscadoras en Tamaulipas marchan por sus desaparecidos en Reynosa

La marcha organizada por el colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" incluyó la puesta de un árbol navideño con esferas alusivas a las personas que ya no están en el estado | X / @porqueestendencia

En plena temporada decembrina, cuando gran parte del país se prepara para las celebraciones de Navidad, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas salieron a las calles de Reynosa para recordar que no hay motivos para festejar en cientos de hogares en Tamaulipas.

Es así que integrantes del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” realizaron una marcha pacífica para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir acciones efectivas por parte de las autoridades.

La movilización inició la mañana de este día en la Plaza Benito Juárez, ubicada en la colonia Bella Vista. Desde ahí, madres, padres y otros familiares avanzaron por calles de la ciudad portando mantas, cartulinas y fotografías de sus seres queridos desaparecidos: algunos desde hace más de tres años y otros en fechas recientes.

Consignas contra la indiferencia social y la impunidad en personas desaparecidas

Durante el recorrido, las y los manifestantes corearon consignas que apelaron a la memoria colectiva y a la empatía social, tales como: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente” y “Sin ellos no hay Navidad, nada que celebrar”.

Los mensajes buscaron romper la normalización de la violencia y mantener visible una problemática que, aseguran, suele quedar relegada en épocas festivas.

Las familias participantes subrayaron que la Navidad, lejos de representar alegría, profundiza el dolor de la ausencia al tratarse de fechas que tradicionalmente se viven en familia y que, para quienes buscan a un desaparecido, se convierten en recordatorios constantes de la pérdida y la incertidumbre.

Un árbol navideño como acto de memoria y exigencia

La marcha concluyó en la plaza principal de Reynosa, donde el colectivo realizó una serie de actos simbólicos. Uno de los más significativos fue la colocación de un árbol navideño adornado con esferas que contenían las fotografías de personas desaparecidas.

Cada imagen representó a quienes no están presentes esta Navidad y a las familias que continúan en su búsqueda. El árbol fue instalado junto al pino colocado previamente por el gobierno municipal. Esto en un gesto que buscó contrastar la celebración oficial con la realidad que viven cientos de familias en la entidad.

Además, se llevó a cabo un pase de lista simbólico con los nombres de personas desaparecidas como forma de exigir que los casos no sean olvidados.

Llamado a cambiar la estrategia de seguridad en Tamaulipas

Durante la movilización, Edith González, presidenta del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, señaló que en el estado existen más de 15 mil personas desaparecidas en el estado; igualmente, advirtieron un incremento en los casos de personas privadas de la libertad.

En ese contexto, hizo un llamado urgente a las autoridades para modificar la estrategia de seguridad, fortalecer las búsquedas y mejorar los procesos de identificación.

González enfatizó que muchas familias se han visto obligadas a realizar labores de búsqueda por cuenta propia ante la falta de resultados contundentes por parte de las instituciones. Por ello, reiteró que las movilizaciones seguirán mientras no haya avances claros en la localización de las víctimas..