Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

La diversidad cultural, la arquitectura y la calidez de la gente han hecho que la capital mexicana sea el escenario favorito de grandes figuras (RS)

La Ciudad de México se consolidó como un imán para figuras internacionales de la música y la actuación, que encontraron en sus calles y escenarios una fuente de inspiración y un espacio para conectar con el público local.

La presencia de figuras como Lady Gaga, Damiano David y la actriz Salma Hayek en la capital mexicana evidenció el atractivo de la ciudad tanto para la producción artística como para la experiencia personal de los artistas.

Burton y Gaga en un sombrío Xochimilco

En julio de este 2025, para su video musical dirigido por Tim Burton, Lady Gaga eligió la enigmática Isla de las Muñecas en Xochimilco como escenario principal.

En el material, la artista estadounidense apareció rodeada de muñecas que movían la cabeza y los brazos, e incluso abrían los ojos. La propia Gaga afirmó: “La Isla de las Muñecas tiene una energía única, y fue el lugar perfecto para el video”.

La isla, situada al sur de la ciudad, se transformó en un destino turístico de alto interés, especialmente durante la temporada de Día de Muertos.

Según varios medios, la filmación fue en "La Isla de las muñecas" Crédito: TikTok/charlie_saor

Antigüedades en el mercado callejero

Por su parte, Damiano David, vocalista de la banda italiana Måneskin, optó por explorar espacios contrastantes de la ciudad en junio. El cantante visitó La Lagunilla, reconocida por su mercado de antigüedades, y la Arena CDMX, uno de los foros de espectáculos más relevantes del país, donde participó como invitado especial.

Su visita formó parte de la promoción de un concierto gratuito en Parque México de la colonia Condesa.

Damiano David, vocalista de Måneskin, recorre La Lagunilla y la Arena CDMX durante su estancia en la capital mexicana (IG)

De tacos, baile de salón y museo

La visita de Dua Lipa a Ciudad de México en diciembre de 2025 generó un impacto inmediato entre los seguidores locales, marcando una agenda que combinó paseos urbanos, exploración cultural y gastronomía de alto perfil.

La artista británica recorrió la colonia Roma junto a Callum Turner, su pareja, y se sumergió en la vida nocturna bailando salsa en el Salón San Luis.

La cantante Dua Lipa y su novio, Callum Turner, fueron vistos bailando en el Club San Luis de la Ciudad de México (Instagram y Tik Tok: @goddesslipa/ @mariana._gallegos

También incluyó en su itinerario una visita al museo Casa Azul de Frida Kahlo, en la colonia Del Carmen Coyoacán, y degustó la oferta culinaria de Contramar y Máximo Bistrot, además de disfrutar tacos de bistec en El Califa de León, en San Cosme, antes de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Dua Lipa en El Califa de León, restaurante con estrella Michelin (IG: @dualipa)

El conejo más malo de la Lucha Libre

El arranque de los ocho conciertos sold-out de Bad Bunny en la Ciudad de México también en diciembre de 2025 generó un impacto inmediato en la capital.

El artista puertorriqueño, que agotó localidades en el Estadio GNP, también fue protagonista fuera del escenario.

La noche previa al inicio de su serie de presentaciones, el intérprete de “Baile Inolvidable” optó por una aparición discreta en la Arena México.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), el cantante de 31 años asistió a la función en la que se enfrentaron el Místico y Titán contra Ángel de Oro y Niebla Roja, así como Máscara Dorada frente a Bárbaro Cavernario.

Bad Bunny acudió a la Arena México el 9 de diciembre (RS)

Testigos relataron que el artista intentó pasar inadvertido al portar una máscara del Místico, una sudadera holgada y un gorro, acompañado por un grupo que aparentaba ser su equipo de seguridad.

Salma celebra su conexión con Frida Kahlo

También en diciembre la actriz y productora Salma Hayek realizó una visita inesperada al Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul. El histórico recinto compartió el mensaje que Hayek dejó en el libro de visitas:

“Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura”.

Salma tiene una relación muy estrecha con Kahlo y su legado (X)

La diversidad arquitectónica, la gastronomía y la calidez de la gente de la Ciudad de México continuaron posicionando a la capital como un destino predilecto para artistas internacionales, que encontraron en sus espacios una plataforma para la creatividad y el intercambio cultural.