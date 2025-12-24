México

Embajador de EEUU celebra detención de familiares del líder de Los Chapitos

Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7” y Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, fueron detenidos en Jalisco

Guardar

La detención de dos operadores financieros y familiares directos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jalisco representa un golpe directo a la estructura y financiamiento de Los Chapitos, celebró el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En el operativo realizado este martes en Zapopan, las autoridades arrestaron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, conocido como “El 7”, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario Lindoro Elenes, apodado “El Niño”, quien es suegro del mismo líder criminal.

 Mario Lindoro Elenes (SSPC)
 Mario Lindoro Elenes (SSPC)

Las acciones incluyeron cateos en dos domicilios de Zapopan, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención, se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Mario Alfredo Lindoro Navidad (SSPC)
Mario Alfredo Lindoro Navidad (SSPC)

Ronald Johnson destacó a través de sus redes sociales que estas detenciones debilitan la capacidad de daño de uno de los principales cárteles del país y subrayó la importancia de la colaboración entre ambos gobiernos.

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, afirmó el diplomático.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otros golpes para Los Chapitos

Mientras se desarrollaban los cateos en Jalisco, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron a Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años, alias “Pollo”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción de Los Chapitos.

En la misma acción fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años. Reynoso García enfrenta al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. Durante la detención se aseguraron dos armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

Las autoridades federales subrayaron que estos operativos forman parte de una estrategia nacional para debilitar las redes de operación y financiamiento de los grupos criminales ligados al narcotráfico. El despliegue coordinado de fuerzas de seguridad y el uso de inteligencia criminal han permitido identificar y neutralizar a operadores clave de la organización.

La facción de Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, enfrenta actualmente su mayor crisis desde que heredaron una parte del control del Cártel de Sinaloa.

(FOTO: ICE)
(FOTO: ICE)

Otro de los duros golpes de esta semana fue el asesinato de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, el 21 de diciembre en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Medina González figuraba como jefe de seguridad de la organización y tenía una recompensa de cuatro millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, así como de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quien se encuentra en la lista de los más buscados por autoridades de ambos países.

Temas Relacionados

Los ChapitosEEUUEmbajador Ronald JohnsonMario Alfredo Lindoro NavidadMario Lindoro Elenesmexico-noticias

Más Noticias

Cuál será el horario de museos en CDMX el 24 y 25 de diciembre

La Navidad puede ser buena oportunidad de pasear por la CDMX

Cuál será el horario de

Recuperan el cuerpo de Roberto Montoya, alpinista que cayó en el volcán del Iztaccíhuatl

El trágico suceso en la icónica cima mexicana no es el primero en su tipo

Recuperan el cuerpo de Roberto

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Tris del 23 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

El ingrediente secreto que reinventa la clásica receta de ensalada de manzana para Navidad

Un platillo característico de las fiestas de fin de año suma nuevos ingredientes en la región, pues los hogares modifican la receta original con opciones que aportan diferentes sabores y texturas

El ingrediente secreto que reinventa

Cuándo sabrás si obtuviste un apoyo entre 120 mil y 200 mil pesos para renovar tu taxi en CDMX

La capital apuesta por electromovilidad, tecnologías nuevas y seguridad reforzada para atender el arribo internacional del Mundial 2026

Cuándo sabrás si obtuviste un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los asesinatos de narcos del

Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar responde a los

Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”