Embajador de EEUU celebra detención de familiares del líder de Los Chapitos

La detención de dos operadores financieros y familiares directos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jalisco representa un golpe directo a la estructura y financiamiento de Los Chapitos, celebró el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En el operativo realizado este martes en Zapopan, las autoridades arrestaron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, conocido como “El 7”, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario Lindoro Elenes, apodado “El Niño”, quien es suegro del mismo líder criminal.

Mario Lindoro Elenes (SSPC)

Las acciones incluyeron cateos en dos domicilios de Zapopan, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención, se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Mario Alfredo Lindoro Navidad (SSPC)

Ronald Johnson destacó a través de sus redes sociales que estas detenciones debilitan la capacidad de daño de uno de los principales cárteles del país y subrayó la importancia de la colaboración entre ambos gobiernos.

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, afirmó el diplomático.

(Captura de pantalla)

Otros golpes para Los Chapitos

Mientras se desarrollaban los cateos en Jalisco, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron a Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años, alias “Pollo”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción de Los Chapitos.

En la misma acción fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años. Reynoso García enfrenta al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. Durante la detención se aseguraron dos armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

Las autoridades federales subrayaron que estos operativos forman parte de una estrategia nacional para debilitar las redes de operación y financiamiento de los grupos criminales ligados al narcotráfico. El despliegue coordinado de fuerzas de seguridad y el uso de inteligencia criminal han permitido identificar y neutralizar a operadores clave de la organización.

La facción de Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, enfrenta actualmente su mayor crisis desde que heredaron una parte del control del Cártel de Sinaloa.

(FOTO: ICE)

Otro de los duros golpes de esta semana fue el asesinato de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, el 21 de diciembre en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Medina González figuraba como jefe de seguridad de la organización y tenía una recompensa de cuatro millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, así como de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quien se encuentra en la lista de los más buscados por autoridades de ambos países.