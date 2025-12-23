Por qué los adolescentes duermen tanto

En México se considera adolescente a las personas de entre 12 y 17 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres pueden preguntarse por qué sus hijos duermen mucho durante la adolescencia.

El sueño prolongado tiene una explicación científica relacionada con procesos biológicos y hormonales propios de esa etapa.

El reloj biológico interno de los adolescentes sufre un retraso, fenómeno conocido como “síndrome de retraso de fase”.

Esto provoca que el sueño se presente más tarde por la noche y, como consecuencia, el despertar también ocurra más tarde.

Este ajuste dificulta que los adolescentes logren dormir temprano y cumplir con horarios escolares convencionales, sobre todo aquellos que están en el turno matutino.

Cuánto debe dormir un adolescente

Los adolescentes requieren entre 8 y 10 horas de sueño diarias debido al crecimiento y desarrollo cerebral que ocurre en este periodo.

Dormir lo suficiente es fundamental para la consolidación de la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional.

¿Qué puede afectar el sueño en la adolescencia?

El uso de dispositivos electrónicos antes de dormir afecta la calidad del sueño.

La luz azul de las pantallas reduce la producción de melatonina, hormona que regula el sueño, y retrasa el momento en que se concilia el sueño. Esto reduce la cantidad y calidad del descanso nocturno.

Dormir poco puede generar problemas de concentración, bajo rendimiento escolar, cambios de humor, somnolencia diurna y alteraciones metabólicas.

Qué tanto duermen los adolescentes

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud en un comunicado oficial, la psiquiatra Margarita Reyes, adscrita a la Clínica de Trastornos Respiratorios del Dormir del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), explicó que actualmente los jóvenes solo duermen entre cuatro y cinco horas por noche.

Esto representa apenas la mitad del tiempo recomendado para su grupo etario.

Según detalló la doctora Reyes en entrevista recogida por la Secretaría de Salud, un reciente estudio realizado en Estados Unidos evidenció que la mayoría de los mensajes de texto enviados por adolescentes se generan entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana.

Esta actividad nocturna sostenida provoca que se suprima la secreción de melatonina, retrasando el inicio del sueño y alterando de forma significativa el ritmo circadiano.

Qué pasa si un adolescente no duerme lo suficiente

La especialista remarcó la importancia de que el descanso sea suficiente tanto en cantidad como en calidad, ya que la falta de sueño puede provocar:

irritabilidad

baja tolerancia

una mayor impulsividad

El fenómeno de la privación voluntaria del sueño, según la información difundida por la Secretaría de Salud, también incrementa la probabilidad de desarrollar:

problemas cardiovasculares

obesidad

Cuántas horas debo dormir según mi edad

En cuanto a las recomendaciones, la doctora Reyes instó a las familias a vigilar que cada integrante duerma el tiempo adecuado para su edad:

los niños en edad preescolar requieren entre 10 y 12 horas de sueño , incluyendo siestas

los escolares, entre 9 y 11 horas

los adolescentes entre 8 y 10 horas

los adultos de 18 a 60 años, entre 7 y 9 horas

los mayores de 60 años, entre 7 y 8 horas.