Michoacán sufre casi 700 incendios en 2025, 226 fueron intencionales

La región centro del país sufrió múltiples incendios en 2025. (Conafor)

Los incendios forestales son uno de los síntomas que afectan a la población debido a la presencia del crimen organizado en las diferentes entidades federativas del país.

De acuerdo con imágenes y datos preliminares de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la región centro de México se vio constantemente asediada por el fuego durante el 2025, aunque la zona norte fue la que más daño tuvo, siendo Chihuahua el estado con mayor afectación, pues se incendiaron 215 mil 462 hectáreas.

A pesar de que el estado de Michoacán no figura entre los primeros estados afectados, experimentó 693 incendios, de los cuales, 226 fueron intencionales. El impacto de los siniestros fue mínimo y moderado.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia atendió 18,500 incidencias en 2025, con casi mil emergencias médicas y más de mil rescates de fauna. (X/ @cofom_michoacan)

Principales causas de los incendios en Michoacán

Por otro lado, Quadratín destacó que Morelia tuvo una media diaria de dos y medio a tres incendios en el transcurso de 2025, según datos proporcionados por Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

De acuerdo con información de la misma fuente, con corte a la primera semana de diciembre de 2025, se contabilizaron más incendios, un total de 968, lo que se traduce a tres eventos por día.

Entre estos siniestros figuraron los de pastizales, con 497, seguidos por los de casas habitación, que fueron 299, de vehículos, un total de 71; lotes baldíos, 42; locales comerciales, 37, y otros, 102.

Silva agregó que desde la Coordinación de Protección Civil y Bomberos municipal se han atendido aproximadamente 18 mil 500 incidencias, puntualizando que 991 son emergencias, 968 incendios, 149 urgencias médicas, 1,027 rescates de fauna silvestre y 238 eventos masivos.

En este rubro, precisó que siete solicitudes de eventos masivos se han negado al considerar que constituyen apología del delito y se tuvieron tres clausuras por carecer de permisos. Además, señaló que hubo algunos incidentes relacionados con la celebración de Halloween y la conmemoración de San Judas Tadeo.

Un ataque incendiario atribuido al crimen organizado destruyó una recicladora en la colonia 12 de Diciembre, municipio de Uruapan, como acto de extorsión. (Imagen de Archivo/ X: @Eco1_LVM)

Incendios provocados en Michoacán

Un ejemplo de estos incendios provocados por el crimen organizado es el ocurrido recientemente en la colonia 12 de Diciembre, en el municipio de Uruapan, cuando un grupo de hombres armados incendió una recicladora después de lanzar bombas molotov en un aparente caso de cobro de piso.

El ataque ocurrió cerca de las 2:00 horas de la madrugada del 22 de diciembre de 2025 y movilizó tanto al cuerpo de bomberos como a policías municipales, quienes tardaron alrededor de tres horas en controlar el fuego y asegurar la zona.

La principal línea de investigación apunta a que el incendio está relacionado con una exigencia de pago a cambio de protección, una práctica frecuente de extorsión en la región. Ninguna persona ha sido detenida hasta el momento, y las autoridades mantienen vigilancia en el área afectada.