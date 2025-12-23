Hipertensión en 2026: lo que debes saber para prevenirla y mantenerla bajo control

Tres de cada cinco mexicanos con hipertensión desconocen su estado, según datos recientes, lo que pone en riesgo su salud y subraya la necesidad de prevención y control efectivo Foto: (iStock)

Si las personas han de hacer una lista de propósitos de cara a 2026, cuidar su corazón debe encabezarla. En México, la hipertensión dejó de ser una enfermedad silenciosa para convertirse en un problema de salud pública urgente.

Las cifras confirman un escenario preocupante: casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe. La buena noticia es que, con detección oportuna y cambios sostenidos en el estilo de vida, el control es posible.

Casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Radiografía de la hipertensión en México (2024-2025)

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud Pública y otros organismos coinciden: entre 29.9% y 32.6% de los adultos mexicanos padecen hipertensión.

Esto equivale a entre 30 y 40 millones de personas. El mayor reto no es solo la prevalencia, sino el desconocimiento: más del 40% de quienes la padecen ignoran su diagnóstico. Además, solo alrededor del 42% de los pacientes en tratamiento logra mantener cifras adecuadas.

Este panorama explica por qué la hipertensión sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal en el país.

Un joven observa su teléfono en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El contexto global y la meta incumplida

La Organización Mundial de la Salud planteó como objetivo reducir en 25% la prevalencia de hipertensión no controlada para 2025. Aunque hubo avances en detección y tratamiento, muchos países —incluido México— no alcanzaron plenamente la meta. El desafío se traslada ahora a 2026, con énfasis en prevención, educación y seguimiento continuo.

Detección temprana: la clave que aún falla

Medirse la presión arterial al menos una vez al año sigue siendo una recomendación básica que no siempre se cumple. La hipertensión puede no generar síntomas durante años, por lo que el diagnóstico suele llegar cuando ya existen complicaciones. Especialistas insisten en que el monitoreo regular, incluso en personas jóvenes, es determinante para reducir riesgos a largo plazo.

Alimentación para mantener la presión a raya

La dieta juega un papel central en el control de la hipertensión. El enfoque no se limita a “quitar la sal”, sino a equilibrar nutrientes que favorecen la salud cardiovascular.

Alimentos que ayudan

Potasio: plátanos, papas, tomates, aguacate y leche descremada, que contrarrestan el exceso de sodio.

Fibra: avena, cebada, legumbres y frutos secos, asociadas con mejor control de la presión.

Antioxidantes: frutos rojos, ajo, espinaca, remolacha y cítricos, que favorecen la elasticidad vascular.

Omega-3: pescado, con beneficios demostrados para el corazón.

Calcio y magnesio: lácteos bajos en grasa y verduras de hoja verde.

Jugos orgánicos y menos alcohol ayudan a mantener la presión estable (Istock)

Bebidas e infusiones recomendadas

El agua sigue siendo insustituible para la función cardiovascular. También destacan el jugo de remolacha —por su efecto vasodilatador— y los jugos de frutos rojos o cítricos, siempre sin azúcar añadida. Infusiones como tila, orégano o diente de león pueden complementar el hábito, con la advertencia de consultar al médico, especialmente si se consumen medicamentos (la toronja puede interferir con algunos tratamientos).

Mirar a 2026 con prevención

La hipertensión no se controla solo con fármacos. Ejercicio regular, reducción de alcohol y tabaco, seguimiento médico y una dieta equilibrada forman un paquete integral.

De cara a 2026, el mensaje es claro: medir, prevenir y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con una condición controlada o enfrentar complicaciones evitables.