México

Hipertensión en 2026: lo que debes saber para prevenirla y mantenerla bajo control

De cara al año próximo, las cifras confirman un escenario preocupante: casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe

Guardar
Tres de cada cinco mexicanos
Tres de cada cinco mexicanos con hipertensión desconocen su estado, según datos recientes, lo que pone en riesgo su salud y subraya la necesidad de prevención y control efectivo Foto: (iStock)

Si las personas han de hacer una lista de propósitos de cara a 2026, cuidar su corazón debe encabezarla. En México, la hipertensión dejó de ser una enfermedad silenciosa para convertirse en un problema de salud pública urgente.

Las cifras confirman un escenario preocupante: casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe. La buena noticia es que, con detección oportuna y cambios sostenidos en el estilo de vida, el control es posible.

Casi uno de cada tres
Casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Radiografía de la hipertensión en México (2024-2025)

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud Pública y otros organismos coinciden: entre 29.9% y 32.6% de los adultos mexicanos padecen hipertensión.

Esto equivale a entre 30 y 40 millones de personas. El mayor reto no es solo la prevalencia, sino el desconocimiento: más del 40% de quienes la padecen ignoran su diagnóstico. Además, solo alrededor del 42% de los pacientes en tratamiento logra mantener cifras adecuadas.

Este panorama explica por qué la hipertensión sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal en el país.

Un joven observa su teléfono
Un joven observa su teléfono en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El contexto global y la meta incumplida

La Organización Mundial de la Salud planteó como objetivo reducir en 25% la prevalencia de hipertensión no controlada para 2025. Aunque hubo avances en detección y tratamiento, muchos países —incluido México— no alcanzaron plenamente la meta. El desafío se traslada ahora a 2026, con énfasis en prevención, educación y seguimiento continuo.

Detección temprana: la clave que aún falla

Medirse la presión arterial al menos una vez al año sigue siendo una recomendación básica que no siempre se cumple. La hipertensión puede no generar síntomas durante años, por lo que el diagnóstico suele llegar cuando ya existen complicaciones. Especialistas insisten en que el monitoreo regular, incluso en personas jóvenes, es determinante para reducir riesgos a largo plazo.

Alimentación para mantener la presión a raya

La dieta juega un papel central en el control de la hipertensión. El enfoque no se limita a “quitar la sal”, sino a equilibrar nutrientes que favorecen la salud cardiovascular.

Alimentos que ayudan

  • Potasio: plátanos, papas, tomates, aguacate y leche descremada, que contrarrestan el exceso de sodio.
  • Fibra: avena, cebada, legumbres y frutos secos, asociadas con mejor control de la presión.
  • Antioxidantes: frutos rojos, ajo, espinaca, remolacha y cítricos, que favorecen la elasticidad vascular.
  • Omega-3: pescado, con beneficios demostrados para el corazón.
  • Calcio y magnesio: lácteos bajos en grasa y verduras de hoja verde.
Jugos orgánicos y menos alcohol
Jugos orgánicos y menos alcohol ayudan a mantener la presión estable (Istock)

Bebidas e infusiones recomendadas

El agua sigue siendo insustituible para la función cardiovascular. También destacan el jugo de remolacha —por su efecto vasodilatador— y los jugos de frutos rojos o cítricos, siempre sin azúcar añadida. Infusiones como tila, orégano o diente de león pueden complementar el hábito, con la advertencia de consultar al médico, especialmente si se consumen medicamentos (la toronja puede interferir con algunos tratamientos).

Mirar a 2026 con prevención

La hipertensión no se controla solo con fármacos. Ejercicio regular, reducción de alcohol y tabaco, seguimiento médico y una dieta equilibrada forman un paquete integral.

De cara a 2026, el mensaje es claro: medir, prevenir y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con una condición controlada o enfrentar complicaciones evitables.

Temas Relacionados

HipertensiónMéxicoSaludEnfermedades del corazónmexico-entretenimiento

Más Noticias

De estudiantes a trabajadores jubilados: ¿quiénes eran las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico?

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca incluyen a menores de edad, estudiantes, jubilados, comerciantes y familias completas originarias de Veracruz y Oaxaca

De estudiantes a trabajadores jubilados:

FGR va por nuevo proceso contra Javier Duarte, ahora por desvíos en el sector salud

La audiencia que se llevará a cabo este martes podría abrir un nuevo proceso penal que complique su posible liberación en 2026

FGR va por nuevo proceso

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Tras la balacera en Zapopan donde murieron “El Prieto”, su hija y un escolta, autoridades analizan diversas líneas de investigación, entre ellas la posible relación con las rifas colombianas ilegales detectadas en el Mercado de Abastos

Alberto Prieto Valencia y las

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Acusan a Ángela Aguilar de copiar el look de Cazzu en los Grammy Celebration of Latin Music

La presentación de Ángela Aguilar desató comparaciones con Cazzu, luego de que usuarios señalaran similitudes en su imagen y estilo

Acusan a Ángela Aguilar de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alberto Prieto Valencia y las

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Ángela Aguilar de

Acusan a Ángela Aguilar de copiar el look de Cazzu en los Grammy Celebration of Latin Music

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Peso Pluma y Tito Double P dominan las listas de reproducción de Apple en México

Alex Ubago revela que habrá más fechas en México para su gira ‘¿Qué Pides Tú?’

Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez por haber criado a Melenie, su hija con Alicia Villarreal

DEPORTES

Ataque armado en un partido

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados