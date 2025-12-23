Esta es la lista de nombres para bebés que fueron más usados en México del 2025

La influencia de los medios de comunicación, figuras públicas y series internacionales impulsa la elección de nombres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del nombre de un recién nacido es uno de los momentos más significativos y personales para las familias en México.

Cada año, los registros civiles en todo el país actualizan la lista de los nombres más utilizados por madres y padres para inscribir a sus hijos, lo que refleja no solo tendencias culturales, sino también influencias de la sociedad, los medios de comunicación y las figuras públicas del momento.

En 2025, el panorama de los nombres más registrados mantiene la preferencia por algunos clásicos que han perdurado en la última década, pero también evidencia la llegada de nuevas opciones impulsadas por la popularidad de celebridades, personajes de ficción y la búsqueda de originalidad.

La moda onomástica en México combina tradición y modernidad, con una preferencia por nombres familiares y elementos distintivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica estadísticas sobre nacimientos y nombres cada año.

Los resultados de 2025 muestran patrones consistentes con los de años recientes, aunque con ciertos cambios en la jerarquía de los nombres más elegidos.

Camila, Valentina, Santiago y Mateo continúan encabezando las listas nacionales, mientras que nombres como Regina, Aitana, Leonardo y Emiliano ganan terreno y desplazan a otros que anteriormente ocupaban posiciones de liderazgo.

Los nombres compuestos, en especial aquellos de inspiración religiosa o tradicional, siguen presentes aunque en menor proporción.

Los expertos en demografía y cultura identifican que la preferencia por nombres cortos y de fácil pronunciación se ha consolidado, tanto en zonas urbanas como rurales.

A la par, la exposición a series internacionales, música y deportes influye cada vez más en la toma de decisiones familiares.

El fenómeno es palpable en los registros oficiales y ha sido documentado por El Heraldo de México, que recopila cada año los nombres más frecuentes en los certificados de nacimiento.

El análisis de las preferencias en nombres propios ofrece una visión sobre los valores, expectativas y aspiraciones de las familias mexicanas en 2025. Al mismo tiempo, revela la diversidad cultural y la creatividad que caracteriza a la población del país.

Esta revisión recoge los nombres femeninos y masculinos que predominan en los registros nacionales, examina las razones detrás de estas elecciones y explora las características que definen la moda onomástica actual en México.

El INEGI destaca que los nombres compuestos de inspiración religiosa o tradicional disminuyen en proporción frente a opciones más breves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los nombres que fueron más populares durante este 2025

Los nombres con los que se registraron más bebés en México en 2025, según datos y proyecciones recientes, fueron los siguientes:

Nombres más populares para niñas:

Camila

Valentina

Regina

Sofía

Emma

Lucía

Aitana

María Fernanda

Luna

Zoe

Nombres más populares para niños:

Santiago

Mateo

Sebastián

Leonardo

Matías

Daniel

Emiliano

Miguel Ángel

Diego

Alejandro

Estas tendencias fueron identificadas con base en registros recientes y en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y diversos análisis en medios nacionales.

Para consultar el reporte oficial puedes revisar el comunicado de prensa del INEGI en este enlace.