México

Esta es la lista de nombres para bebés que fueron más usados en México del 2025

La tendencia de nombres cortos y de fácil pronunciación dominó los registros civiles en México durante 2025, según el INEGI

Guardar
La influencia de los medios
La influencia de los medios de comunicación, figuras públicas y series internacionales impulsa la elección de nombres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del nombre de un recién nacido es uno de los momentos más significativos y personales para las familias en México.

Cada año, los registros civiles en todo el país actualizan la lista de los nombres más utilizados por madres y padres para inscribir a sus hijos, lo que refleja no solo tendencias culturales, sino también influencias de la sociedad, los medios de comunicación y las figuras públicas del momento.

En 2025, el panorama de los nombres más registrados mantiene la preferencia por algunos clásicos que han perdurado en la última década, pero también evidencia la llegada de nuevas opciones impulsadas por la popularidad de celebridades, personajes de ficción y la búsqueda de originalidad.

La moda onomástica en México
La moda onomástica en México combina tradición y modernidad, con una preferencia por nombres familiares y elementos distintivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica estadísticas sobre nacimientos y nombres cada año.

Los resultados de 2025 muestran patrones consistentes con los de años recientes, aunque con ciertos cambios en la jerarquía de los nombres más elegidos.

Camila, Valentina, Santiago y Mateo continúan encabezando las listas nacionales, mientras que nombres como Regina, Aitana, Leonardo y Emiliano ganan terreno y desplazan a otros que anteriormente ocupaban posiciones de liderazgo.

Los nombres compuestos, en especial aquellos de inspiración religiosa o tradicional, siguen presentes aunque en menor proporción.

Los expertos en demografía y cultura identifican que la preferencia por nombres cortos y de fácil pronunciación se ha consolidado, tanto en zonas urbanas como rurales.

A la par, la exposición a series internacionales, música y deportes influye cada vez más en la toma de decisiones familiares.

El fenómeno es palpable en los registros oficiales y ha sido documentado por El Heraldo de México, que recopila cada año los nombres más frecuentes en los certificados de nacimiento.

El análisis de las preferencias en nombres propios ofrece una visión sobre los valores, expectativas y aspiraciones de las familias mexicanas en 2025. Al mismo tiempo, revela la diversidad cultural y la creatividad que caracteriza a la población del país.

Esta revisión recoge los nombres femeninos y masculinos que predominan en los registros nacionales, examina las razones detrás de estas elecciones y explora las características que definen la moda onomástica actual en México.

El INEGI destaca que los
El INEGI destaca que los nombres compuestos de inspiración religiosa o tradicional disminuyen en proporción frente a opciones más breves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los nombres que fueron más populares durante este 2025

Los nombres con los que se registraron más bebés en México en 2025, según datos y proyecciones recientes, fueron los siguientes:

Nombres más populares para niñas:

  • Camila
  • Valentina
  • Regina
  • Sofía
  • Emma
  • Lucía
  • Aitana
  • María Fernanda
  • Luna
  • Zoe

Nombres más populares para niños:

  • Santiago
  • Mateo
  • Sebastián
  • Leonardo
  • Matías
  • Daniel
  • Emiliano
  • Miguel Ángel
  • Diego
  • Alejandro

Estas tendencias fueron identificadas con base en registros recientes y en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y diversos análisis en medios nacionales.

Para consultar el reporte oficial puedes revisar el comunicado de prensa del INEGI en este enlace.

Temas Relacionados

nombres bebésnombres bebés 2025registro civilmexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez envía mensaje de Navidad y critica a Morena por tener a México sumido en la violencia

A pesar de reportes de reducciones en homicidios, la senadora destacó que la inseguridad persiste de manera desigual en el país

Lilly Téllez envía mensaje de

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 24 de diciembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4152 dados a conocer por la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Las imágenes difundidas por la artista revelaron un festejo íntimo marcado por el apego a las raíces y el ambiente familiar

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

El puertorriqueño también lanzó un mensaje para sus fans mexicanos tras llenar ocho veces el Estadio GNP

Bad Bunny en CDMX: desde

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías por temperaturas de hasta 4 grados para la mañana del 25 de diciembre

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población a no exponerse al descenso de la temperatura

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Les van a seguir lloviendo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

Maribel Guardia comparte cómo celebra la Navidad desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

Exatlón México: por qué Paulette Gallardo tuvo que ir al hospital de emergencia

MasterChef Celebrity México estaría alistando un formato 24/7 para la edición de 2026

DEPORTES

Los fichajes más decepcionantes de

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025

Julio César Chávez confiesa que regañó a su hijo Junior por sus adicciones y posterior arresto en Estados Unidos

Así reaccionó Emilio Azcárraga a la “venta” del 49% de club América a General Atlantic

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón