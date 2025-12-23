México

Conagua pronostica lluvias y frío durante la Nochebuena en México

En estas fiestas, varias regiones vivirán chaparrones, ráfagas intensas y mañanas heladas

Guardar
Aunque no se espera un
Aunque no se espera un sistema frontal en las fiestas navideñas, el termómetro mantendrá bajas temperaturas. FOTO: Archivo

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del 24 al 26 de diciembre de 2025 en México estarán marcadas por bajas temperaturas y algunas lluvias.

Durante la Nochebuena, se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento en distintas regiones, mientras que otras zonas mantendrán un ambiente frío y cielos despejados.

Los contrastes del clima navideño: lluvias intensas y heladas

La combinación de canales de baja presión en el noreste y oriente del país, junto con una vaguada en niveles medios y altos sobre el sureste y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos y lluvias de consideración en estas áreas.

Las entidades más afectadas incluirán a Veracruz —específicamente Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, donde se pronostican acumulados de 50 a 75 mm de precipitación.

La irradiación nocturna asociada al cielo despejado mantendrá temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Clima en México para el 24 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre, además de las lluvias intensas ya mencionadas, se esperan chubascos con acumulados de 25 a 50 mm en Sonora, Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en entidades como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y áreas específicas de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

También se anticipan lluvias aisladas —de 0.1 a 5 mm— en estados como Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

(Cuartoscuro/ Moisés Pablo/junio 2025)
(Cuartoscuro/ Moisés Pablo/junio 2025)

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén valores entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, el istmo y costa de Oaxaca y Chiapas, Campeche y Yucatán.

Otros estados como Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, Morelos, el suroeste de Puebla y Quintana Roo registrarán máximas de 30 a 35 °C.

Clima en México para el jueves 25 de diciembre

Para la madrugada del jueves, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla experimentarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas.

Por su parte, áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca tendrán registros de 0 a 5 °C.

El jueves 25 de diciembre, la actividad de lluvias se mantendrá significativa en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulados de hasta 75 mm. Chubascos intensos se presentarán en Baja California, zonas específicas de Puebla y Veracruz, así como en Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Una tiktoker acusó exageración por cancelar clases con 5 grados, comparando a México con Rusia, donde las escuelas cierran hasta con –25°C. Crédito: TikTok / @rusa_habla

También se prevén intervalos de chubascos en Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, áreas de Puebla, Veracruz y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, otras regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Las temperaturas máximas para este día no mostrarán grandes variaciones respecto al día anterior, alcanzándose entre 35 y 40 °C en regiones del noroeste, occidente, sur y sureste del país, mientras que otras zonas mantendrán valores elevados en torno a 30 y 35 °C.

La madrugada del viernes 26 de diciembre se esperan las temperaturas más bajas de la semana.

  • Mínimas de -10 a -5 °C y heladas en zonas serranas de:

- Baja California

- Chihuahua

- Durango

  • Valores de -5 a 0 °C en áreas montañosas de:

- Sonora

- Zacatecas

- Nuevo León

- Estado de México

- Tlaxcala

- Puebla

  • Registros de 0 a 5 °C persistirán en regiones altas de:

- Coahuila

- San Luis Potosí

- Aguascalientes

- Jalisco

- Michoacán

- Guanajuato

- Querétaro

- Hidalgo

- Veracruz

- Oaxaca

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalNochebuenaLluviasClima en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

El asesinato del que se le señala al imputado ocurrió en pasado 28 de marzo de 2025 en la colonia el Sauzal, municipio de Ensenada, Baja California

Juez vinculó a proceso al

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren circulación en Insurgentes dirección México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

La CFE refuerza su papel en la protección ambiental y el suministro eléctrico nacional

La administración eficiente de los embalses hidroeléctricos fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

La CFE refuerza su papel

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

La agrupación indicó que se trata de su último concierto de este 2025, por lo que invitó a todos sus fans

Sonido Gallo Negro anuncia presentación

Manifestantes instalan “posada contra la gentrificación” en la México-Cuernavaca

Los organizadores alertan que los proyectos vinculados al Mundial de Futbol 2026 podrían agravar la problemática

Manifestantes instalan “posada contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez vinculó a proceso al

Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

ENTRETENIMIENTO

Sonido Gallo Negro anuncia presentación

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Este es el plan del

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”