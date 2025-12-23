Conagua pronostica lluvias y frío durante la Nochebuena en México

Aunque no se espera un sistema frontal en las fiestas navideñas, el termómetro mantendrá bajas temperaturas. FOTO: Archivo

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del 24 al 26 de diciembre de 2025 en México estarán marcadas por bajas temperaturas y algunas lluvias.

Durante la Nochebuena, se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento en distintas regiones, mientras que otras zonas mantendrán un ambiente frío y cielos despejados.

Los contrastes del clima navideño: lluvias intensas y heladas

La combinación de canales de baja presión en el noreste y oriente del país, junto con una vaguada en niveles medios y altos sobre el sureste y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos y lluvias de consideración en estas áreas.

Las entidades más afectadas incluirán a Veracruz —específicamente Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, donde se pronostican acumulados de 50 a 75 mm de precipitación.

La irradiación nocturna asociada al cielo despejado mantendrá temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Clima en México para el 24 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre, además de las lluvias intensas ya mencionadas, se esperan chubascos con acumulados de 25 a 50 mm en Sonora, Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en entidades como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y áreas específicas de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

También se anticipan lluvias aisladas —de 0.1 a 5 mm— en estados como Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén valores entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, el istmo y costa de Oaxaca y Chiapas, Campeche y Yucatán.

Otros estados como Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, Morelos, el suroeste de Puebla y Quintana Roo registrarán máximas de 30 a 35 °C.

Clima en México para el jueves 25 de diciembre

Para la madrugada del jueves, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla experimentarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas.

Por su parte, áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca tendrán registros de 0 a 5 °C.

El jueves 25 de diciembre, la actividad de lluvias se mantendrá significativa en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulados de hasta 75 mm. Chubascos intensos se presentarán en Baja California, zonas específicas de Puebla y Veracruz, así como en Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

También se prevén intervalos de chubascos en Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, áreas de Puebla, Veracruz y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, otras regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Las temperaturas máximas para este día no mostrarán grandes variaciones respecto al día anterior, alcanzándose entre 35 y 40 °C en regiones del noroeste, occidente, sur y sureste del país, mientras que otras zonas mantendrán valores elevados en torno a 30 y 35 °C.

La madrugada del viernes 26 de diciembre se esperan las temperaturas más bajas de la semana.

Mínimas de -10 a -5 °C y heladas en zonas serranas de:

- Baja California

- Chihuahua

- Durango

Valores de -5 a 0 °C en áreas montañosas de:

- Sonora

- Zacatecas

- Nuevo León

- Estado de México

- Tlaxcala

- Puebla

Registros de 0 a 5 °C persistirán en regiones altas de:

- Coahuila

- San Luis Potosí

- Aguascalientes

- Jalisco

- Michoacán

- Guanajuato

- Querétaro

- Hidalgo

- Veracruz

- Oaxaca