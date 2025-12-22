Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco” (RS)

Lupita Jones, primera mexicana en obtener la corona de Miss Universo, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras una polémica declaración.

La ex reina de belleza lanzó críticas directas a Fátima Bosch, la actual ganadora del título internacional, por participar en una caravana navideña donde bailó junto a habitantes de su natal Tabasco.

“Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’”, dijo Jones, lo que generó un intenso debate tanto en redes sociales como entre figuras del espectáculo.

El incidente surgió durante la celebración de una caravana navideña organizada en Tabasco, donde Fátima Bosch decidió convivir de forma cercana con los asistentes al evento.

La polémica mexicana ha sido ‘tachada’ de envidiosa Instagram)

Videos en redes sociales muestran a la actual titular de Miss Universo bailando, acción que atrajo comentarios divididos. Parte de la opinión pública festejó su espontaneidad; otros la consideraron inapropiada para una figura con dicho título.

La declaración más señalada provino de Lupita Jones, quien aseguró que la actitud de Bosch fue “fuera de lugar” y la comparó con su antigua participación en “La Flor Tabasco”, certamen regional de belleza que ganó antes de su ascenso internacional.

Jones expresó públicamente: “Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’”, en referencia a que, según su visión, el cargo de Miss Universo exige estándares de comportamiento distintos a los de un concurso local.

Estas palabras fueron recogidas y viralizadas en plataformas como TikTok, donde se generó un debate sobre las normas implícitas que rigen el comportamiento de una reina de belleza internacional.

Fátima Bosch dedicó su triunfo a Cristo y a las mujeres. (@missuniverse, Instagram)

Reacciones en redes y posicionamiento de Fátima Bosch

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha ofrecido una respuesta oficial. Su equipo tampoco ha emitido declaraciones adicionales sobre la postura de Lupita Jones.

La falta de reacción directa no detuvo el flujo de comentarios en redes sociales, donde el tema continuó escalando. Usuarios de distintas plataformas defendieron la actitud alegre y accesible de Bosch, contrastando su postura con la percepción de rigidez representada por Jones.

Señalamientos contra Jones desde las redes sociales

El conflicto escaló por la reacción de los usuarios, quienes recordaron que la franquicia encabezada por Lupita Jones ha sido cuestionada por su formato y falta de evolución frente a los nuevos estándares sociales.

En mensajes compartidos en Twitter y TikTok, varios opinólogos alegaron que la ex Miss Universo mantiene una visión restrictiva y poco empática respecto a las nuevas generaciones de participantes.

Entre los comentarios destacados figura: “Bosch es la Miss Universo que vino a darle un giro a la marca”, atribuido a distintas voces en redes sociales. El eco en la opinión pública evidencia cómo el liderazgo y la visibilidad de figuras femeninas en México continúa en revisión y constante debate.