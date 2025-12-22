La deuda externa bruta de México crece al cierre de 2025, según reporte de Banxico

Banxico presentó el reporte este 22 de diciembre. FOTO: Archivo

Al cierre del tercer trimestre de 2025, México incrementó su deuda externa bruta, mientras ajustó su posición de inversión internacional neta, reflejando cambios en los flujos financieros y en los saldos de sus activos y pasivos frente al exterior, señaló el Banco de México (Banxico) en el informe trimestral “Posición de Inversión Internacional y Posición de Deuda Externa Bruta”.

La Posición de Inversión Internacional Neta registró un saldo deudor de 641.9 mil millones de dólares, lo que representa el 36.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y significa una reducción en comparación con el segundo trimestre del año, cuando el saldo deudor ascendía a 654.7 mil millones de dólares (37.4% del PIB).

Deuda externa y posición internacional de México presentan ajustes importantes

Por otra parte, la Posición de Deuda Externa Bruta alcanzó 657.5 mil millones de dólares, equivalente al 37% del PIB.

Esta cifra marca un aumento de 24.4 mil millones de dólares respecto al periodo abril-junio de 2025, cuando la deuda se situaba en 633.1 mil millones de dólares (36.2% del PIB).

El crecimiento de la deuda externa bruta se originó en transacciones de la cuenta financiera por 17.8 mil millones de dólares y en otras variaciones por 6.6 mil millones de dólares.

México recorta pasivo neto internacional pese a más deuda

La reducción en el saldo deudor de la posición internacional neta, que disminuyó 12.8 mil millones de dólares en el trimestre, fue resultado de movimientos en la cuenta financiera por 3.2 mil millones de dólares y de otras variaciones —incluyendo efectos de tipo de cambio y precios— por 9.5 mil millones de dólares.

El sector privado impulsa aumento de la deuda externa mexicana

Por componentes, la posición deudora de la inversión directa disminuyó de 550 mil millones a 537.5 mil millones de dólares, mientras que la de inversión de cartera se incrementó de 385 mil millones a 405.7 mil millones.

El saldo acreedor de otra inversión subió de 35.7 mil millones a 46.5 mil millones. Los activos de reserva también se expandieron, pasando de 249.4 mil millones a 259.6 mil millones en el trimestre.

En el desglose por sector, la deuda externa del sector público llegó a 365.3 mil millones de dólares, sumando el gobierno general 245.8 mil millones, las empresas públicas 96.8 mil millones, la banca de desarrollo 7.1 mil millones y el banco central 15.6 mil millones.

La deuda externa del sector privado subió a 292.2 mil millones de dólares, destacando el crédito entre empresas por inversión directa, que ascendió de 137.4 mil millones a 142.8 mil millones.

El saldo del sector privado no financiero pasó de 111.6 mil millones a 113.8 mil millones, la banca comercial descendió a 31.4 mil millones y otras sociedades financieras sumaron 4.2 mil millones.

Entre los datos destacados del periodo, la deuda del gobierno general aumentó en 15.3 mil millones de dólares, el crédito entre empresas por inversión directa creció 5.3 mil millones, y las sociedades captadoras de depósitos y la banca comercial reportaron descensos en sus saldos.

La información oficial detalla que estos movimientos reflejan tanto transacciones financieras como variaciones por tipo de cambio y precios.

México registra movimientos en activos, pasivos y deuda externa

El saldo de activos financieros de México cerró el tercer trimestre en 934 mil millones de dólares.

El aumento trimestral fue de 53.7 mil millones de dólares.

Todos los componentes registraron incrementos:

- Inversión directa: creció 22.6 mil millones, hasta 327.2 mil millones.

- Activos de cartera: aumentaron 9.8 mil millones, totalizando 152.4 mil millones.

- Derivados financieros: subieron 1.2 mil millones, alcanzando 23.5 mil millones.

- Otra inversión: aumentó 9.9 mil millones, situándose en 171.3 mil millones.

- Activos de reserva: crecieron 10.2 mil millones, sumando 259.6 mil millones.

El saldo de pasivos financieros al cierre del tercer trimestre fue de 1,575.9 mil millones de dólares, un alza de 40.9 mil millones respecto al trimestre anterior.

Detalle de pasivos:

- Pasivos de inversión directa: crecieron 10.1 mil millones, hasta 864.7 mil millones.

- Pasivos de cartera: aumentaron 30.5 mil millones, alcanzando 558.1 mil millones.

- Derivados: sumaron 1.3 mil millones, llegando a 28.3 mil millones.

- Pasivos de otra inversión: descendieron 1 mil millones, ubicándose en 124.8 mil millones.