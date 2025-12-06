México

Citlalli Hernández acuerda con Godoy combatir violencia contra las mujeres: esto dice el convenio

La secretaria de las Mujeres indicó que el convenio consiste en impulsar una serie de acciones que incluirían a las fiscalías estatales

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, acordó un convenio de colaboración con Ernestina Godoy, quien esta semana fue nombrada como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para impulsar una serie de acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, que incluye a las fiscalías estatales.

Godoy aceptó la propuesta de colaboración presentada por la secretaria de las Mujeres en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), cuyo objetivo es asegurar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, indicó que también se busca impulsar una agenda estratégica de cambios profundos en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.

“Estamos en un contexto muy relevante en nuestro país, tenemos a la primera mujer Presidenta de la República, con una promesa, con una convicción de transformar la vida de las mujeres”, destacó Hernández Mora, quien agregó que la CNPJ es un eje fundamental para cumplir con el encargo mandatado por la Presidenta.

¿En qué consiste el convenio entre la FGR y la Secretaría de las Mujeres?

De acuerdo con la dependencia, la propuesta contempla la celebración de convenios específicos de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del y las Fiscalías Estatales de las 32 entidades.

Señaló que esto permitiría la participación de la Red de Abogadas de las Mujeres en el acompañamiento de las víctimas de delitos de género, además de la colaboración para dar seguimiento a casos de tortura sexual cometida contra mujeres.

También se fijarían también las obligaciones para informar y coadyuvar con el Mecanismo de Seguimiento, además de dar continuidad de manera conjunta a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Además, la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ permitirá homologar delitos sobre las distintas violencia hacia las mujeres, como la violencia vicaria; acompañar la elaboración e implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual; así como capacitaciones y talleres dirigidos al personal ministerial para adoptar una mayor perspectiva de género.

Se prevé también la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad, la actualización del Modelo de Atención de Centros de Justicia para las Mujeres.

Con esta colaboración, dijo la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora: “haciendo lo que nos toca, cada uno y cada una podemos abonar a esta exigencia histórica y a la deuda que se tiene con las mujeres en la procuración de justicia.”

