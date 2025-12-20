México

Cae “El Basi” en la alcaldía Azcapotzalco: lo señalan como parte del grupo “Los Malportados” en CDMX

Simón Giovanni “N” es identificado como presunto responsable de cometer extorsiones y ampliar el narcomenudeo en la zona poniente de la capital

Guardar
A "El Basi" también se
A "El Basi" también se le incautaron presuntas dosis de droga, teléfonos celulares y documentos por la venta de narcóticos al poniente de la CDMX | X / @PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX), tras un cateo autorizado por un juez de control, a un presunto narcomenudista y extorsionador en la alcaldía Azcapotzalco como parte de una investigación en curso por delitos contra la salud y extorsión.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que el detenido fue identificado como Simón Giovanni “N”, apodado como “El Basi” y señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Los Malportados”, una célula generadora de violencia con operación en la zona poniente de la capital.

De acuerdo con la información oficial, “El Basi” estaría vinculado a actividades de narcomenudeo, cobro de cuotas y extorsión, delitos por los cuales era investigado desde hace varios meses por instancias de seguridad capitalinas. Esto igualmente después de diversas denuncias ciudadanas que alertaron sobre su presunta operación en colonias de Azcapotzalco.

La operación judicial se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Santiago Ahuizotla, señalado como un posible punto de venta y almacenamiento de droga, así como un lugar utilizado para coordinar actividades ilícitas.

La SSC-CDMX detalló que el
La SSC-CDMX detalló que el inmueble donde se encontraba Simón Giovanni "N" fue asegurado por el momento | Gobierno de la Ciudad de México

Vecinos de la zona reportaron una intensa movilización policiaca durante la ejecución del cateo.

Aseguramiento durante el cateo: drogas, teléfonos celulares y documentos

Durante el operativo realizado de manera coordinada entre la SSC-CDMX y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de autoridades federales, se aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono celular y documentación con anotaciones que podrían estar relacionadas con actividades de narcomenudeo y extorsión.

Las autoridades indicaron que los indicios recabados serán analizados como parte de la carpeta de investigación con el objetivo de determinar el nivel de participación del detenido dentro de la estructura de “Los Malportados” y establecer si mantenía vínculos con otros integrantes de la célula delictiva o con hechos violentos registrados recientemente en la alcaldía.

Simón Giovanni “N”, “El Basi”, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

"Los Malportados" en CDMX son
"Los Malportados" en CDMX son una banda criminal dedicada al cobro de extorsiones y narcomenudeo en punto estratégicos de la parte norte | Imagen Ilustrativa Infobae

Caen presuntos extorsionadores de “Los Negros” en el paradero de Indios Verdes

En un hecho distinto, tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Negros” fueron detenidos en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, acusados de extorsionar a operadores del transporte público que diariamente se dirigen al Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como Jazmín “N”, Iraís “N” y Sergio Iván “N”, apodados como “La Cachetes”, “La Güera” y “El Risas”, respectivamente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las capturas se lograron tras trabajos de investigación e inteligencia derivados de múltiples denuncias por cobro de cuotas y amenazas contra choferes.

Las indagatorias señalan que los presuntos extorsionadores exigían pagos diarios a los conductores bajo la amenaza de incendiar las unidades o agredir físicamente a los operadores. Para operar sin levantar sospechas, los implicados simulaban ser vendedores de flores dentro del paradero, desde donde vigilaban la actividad y detectaban a nuevos choferes.

Tres presuntos extorsionadores del grupo
Tres presuntos extorsionadores del grupo "Los Negros" cayeron después de que se les identificara como presuntos criminales en la zona del paradero de Indios Verdes en Gustavo A. Madero | X / @PabloVazC

Información de fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refiere que esta célula buscaba mantener el control territorial del paradero de Indios Verdes: no solo para obtener recursos ilícitos, sino también para impedir la incursión de otros grupos criminales en la zona.

Temas Relacionados

El BasiLos MalportadosExtorsionesNarcomenudeoVenta de drogaCobro de pisoAzcapotzalcoCDMXNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aloe vera, cúrcuma y té verde: así apoyan la salud de tus células

Por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, estas hierbas ayudan a crear un entorno favorable para los procesos naturales para la regeneración celular

Aloe vera, cúrcuma y té

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

La próxima Copa del Mundo dará inicio en junio de 2026 con un formato renovado y sedes en tres países

Guadalajara avanza en su preparación

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

La competencia del programa Hoy cerró con mensajes emotivos

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Caso Nilda Perales, la mujer de 84 años que fue sedada y abandonada en carretera de Tamaulipas

La mujer, de 84 años y originaria de Texas, fue encontrada inconsciente y con signos de hipotermia en una carretera de Tamaulipas

Caso Nilda Perales, la mujer

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón: ¿reconciliación o nueva propuesta?

La actriz sorprendió al lucir la joya en pleno proceso de separación, generando todo tipo de interpretaciones entre sus fans

Angélica Vale causa polémica al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG en

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

Capturan a la banda “Los Keos” por narcomenudeo y robar a visitantes en el Centro Histórico de Puebla

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón: ¿reconciliación o nueva propuesta?

Carlos Bonavides quiere volver con su ex, busca el perdón tras confesar infidelidad: “Soy tolerante”

Kunno se niega a hablar sobre la polémica de la violinista de Nodal y Ángela Aguilar, aseguran que se hartó del tema

Natanael Cano organiza excéntrica posada en donde rifó automóviles último modelo: así fue la lujosa velada

DEPORTES

Guadalajara avanza en su preparación

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club