Cae “El Basi” en la alcaldía Azcapotzalco: lo señalan como parte del grupo “Los Malportados” en CDMX

A "El Basi" también se le incautaron presuntas dosis de droga, teléfonos celulares y documentos por la venta de narcóticos al poniente de la CDMX | X / @PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX), tras un cateo autorizado por un juez de control, a un presunto narcomenudista y extorsionador en la alcaldía Azcapotzalco como parte de una investigación en curso por delitos contra la salud y extorsión.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que el detenido fue identificado como Simón Giovanni “N”, apodado como “El Basi” y señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Los Malportados”, una célula generadora de violencia con operación en la zona poniente de la capital.

De acuerdo con la información oficial, “El Basi” estaría vinculado a actividades de narcomenudeo, cobro de cuotas y extorsión, delitos por los cuales era investigado desde hace varios meses por instancias de seguridad capitalinas. Esto igualmente después de diversas denuncias ciudadanas que alertaron sobre su presunta operación en colonias de Azcapotzalco.

La operación judicial se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Santiago Ahuizotla, señalado como un posible punto de venta y almacenamiento de droga, así como un lugar utilizado para coordinar actividades ilícitas.

La SSC-CDMX detalló que el inmueble donde se encontraba Simón Giovanni "N" fue asegurado por el momento | Gobierno de la Ciudad de México

Vecinos de la zona reportaron una intensa movilización policiaca durante la ejecución del cateo.

Aseguramiento durante el cateo: drogas, teléfonos celulares y documentos

Durante el operativo realizado de manera coordinada entre la SSC-CDMX y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de autoridades federales, se aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono celular y documentación con anotaciones que podrían estar relacionadas con actividades de narcomenudeo y extorsión.

Las autoridades indicaron que los indicios recabados serán analizados como parte de la carpeta de investigación con el objetivo de determinar el nivel de participación del detenido dentro de la estructura de “Los Malportados” y establecer si mantenía vínculos con otros integrantes de la célula delictiva o con hechos violentos registrados recientemente en la alcaldía.

Simón Giovanni “N”, “El Basi”, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

"Los Malportados" en CDMX son una banda criminal dedicada al cobro de extorsiones y narcomenudeo en punto estratégicos de la parte norte | Imagen Ilustrativa Infobae

Caen presuntos extorsionadores de “Los Negros” en el paradero de Indios Verdes

En un hecho distinto, tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Negros” fueron detenidos en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, acusados de extorsionar a operadores del transporte público que diariamente se dirigen al Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como Jazmín “N”, Iraís “N” y Sergio Iván “N”, apodados como “La Cachetes”, “La Güera” y “El Risas”, respectivamente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las capturas se lograron tras trabajos de investigación e inteligencia derivados de múltiples denuncias por cobro de cuotas y amenazas contra choferes.

Las indagatorias señalan que los presuntos extorsionadores exigían pagos diarios a los conductores bajo la amenaza de incendiar las unidades o agredir físicamente a los operadores. Para operar sin levantar sospechas, los implicados simulaban ser vendedores de flores dentro del paradero, desde donde vigilaban la actividad y detectaban a nuevos choferes.

Tres presuntos extorsionadores del grupo "Los Negros" cayeron después de que se les identificara como presuntos criminales en la zona del paradero de Indios Verdes en Gustavo A. Madero | X / @PabloVazC

Información de fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refiere que esta célula buscaba mantener el control territorial del paradero de Indios Verdes: no solo para obtener recursos ilícitos, sino también para impedir la incursión de otros grupos criminales en la zona.