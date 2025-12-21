México

La “mujer lobo”: pese a ser humillada viajó por el mundo, le elogiaron por ser muy culta pero su perdición fue enamorarse

Nacida en Sinaloa en 1834, Julia Pastrana sacó provecho de su condición para conocer varios países, hablaba tres idiomas, era lectora voraz, bailaba y cantaba pero murió a los 26 años

Guardar
Julia Pastrana fue exhibida en
Julia Pastrana fue exhibida en circos de Estados Unidos y Europa como la "mujer lobo".

Julia Pastrana nació en 1834 en la sierra de Sinaloa, México, y desde joven sufrió una rara enfermedad conocida como hipertricosis o “síndrome del lobo”, que provocaba el crecimiento excesivo de vello en su rostro y cuerpo. Esta condición la llevó a ser percibida como una “mujer monstruo”, y, a pesar de la discriminación que enfrentó, decidió utilizar su apariencia para ganarse la vida.

Aunque la vida de Julia comenzó en la humildad, trabajando como empleada doméstica de Pedro Sánchez, exgobernador de Sinaloa, su destino cambiaría en 1854 cuando se mudó a Estados Unidos. Allí, conocería al Theodor Lent, quien se convertiría en su representante y esposo.

Pastrana empezó a presentarse en los circos, siendo exhibida como el producto de una relación entre un hombre y una mona, lo que causó gran asombro y morbo en el público de la época.

Después viajó a Londres con Theodor Lent. Antes de llegar allí fue anunciada por los periódicos como “La indescriptible” (“The nondescript”). La imagen que daban de ella era la de una mujer feliz, contenta con su situación que, decían, le gustaba viajar, guisar y coser. En sus espectáculos además de mostrar su rareza, Julia bailaba y cantaba en español y en inglés, se dice que manejaba a la perfección por lo menos tres idiomas. Era verdad, ella era una mujer instruida, culta, que le gustaba leer y pese a que al principio la llamaron “la mujer más fea del mundo”, algunos científicos prefirieron ver en ella “el eslabón perdido” que buscaba Charles Darwin, sin embargo ella fue mucho más que eso, una mujer con historia propia.

La vida en los circos y la explotación de Julia

A pesar de las condiciones abusivas que enfrentaba, Julia también demostró otros talentos, como el baile y el canto, habilidades que utilizó para aumentar su atractivo en los espectáculos. Sin embargo, su fama llegó a costarle muy caro, ya que pasó de ser una atracción circense a ser explotada por Theodor Lent, quien la sometió a un control total sobre su vida, incluyendo exámenes médicos invasivos.

Lent se aprovechó de su situación para ganar dinero y notoriedad, y en 1859, tras casarse con Julia, la situación empeoró. Durante el embarazo de Julia, Lent no mostró ningún interés en la salud de su esposa, y en 1860, Julia murió durante el parto, junto a su hijo recién nacido, sólo tenía 26 años. Las causas fueron complicaciones durante el embarazo, pero el deseo de Lent por seguir explotando su imagen lo llevó a momificar los cuerpos de su esposa y su hijo para seguir exhibiéndolos como un espectáculo macabro.

Los restos de Julia Pastrana
Los restos de Julia Pastrana fueron finalmente regresados a México en 2012, donde fueron enterrados en Sonora.

El legado sombrío de Julia Pastrana

El destino de Julia Pastrana no terminó con su muerte. El cuerpo de Julia fue exhibido durante años en una vitrina en diferentes países. Lent continuó explotando su figura incluso después de su fallecimiento, mostrando su cadáver en diversos lugares, hasta que finalmente sus problemas mentales lo llevaron a ser internado en un hospital psiquiátrico.

A pesar de que el cuerpo de su hijo fue devorado por ratas en 1970, el de Julia Pastrana permaneció en Noruega hasta que, en 2012, el gobierno mexicano reclamó sus restos. Finalmente, en febrero de 2013, Julia fue enterrada en Sonora, México, en un acto simbólico que marcó el fin de una historia llena de sufrimiento, explotación y olvido.

La historia de Julia Pastrana ha sido reconocida en años recientes como un testimonio de las graves injusticias y la explotación que sufren muchas personas con condiciones físicas especiales, así como un recordatorio de la importancia de la dignidad humana en todas las circunstancias.

Temas Relacionados

Julia Pastranala mujer lobomexicanamexico-noticias

Más Noticias

Copiloto trató de salvar a su amigo pero ya estaba muerto al chocar pipa de chapopote en Chamula, Chiapas

Autoridades reportaron que una persona resultó con graves lesiones tras la fuerte explosión que ocasionó el accidente

Copiloto trató de salvar a

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en

Tren Interoceánico activó plan de contingencia luego de que chocara con un tráiler, 148 pasajeros resultaron ilesos en Chiapas

El accidente ocurrido en las vías del ferrocarril se presentó cuando el vehículo de carga intentó ganarle el paso a la locomotora

Tren Interoceánico activó plan de

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El Buki se prepara para un gran concierto en la Ciudad de México

Cuánto cuesta el boleto más

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

El peso de los objetos decomisados fue de casi 30 kilogramos de presunta droga

Marina decomisó cerca de 30
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina decomisó cerca de 30

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar seguridad y combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

José Eduardo Derbez es fuertemente criticado por comprar botas de lujo de más de 90 mil pesos

La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México hoy

DEPORTES

Chivas le dice adiós al

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre