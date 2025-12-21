Cuál es la oración para rezar en la posada del día de hoy domingo 21 de diciembre

A pesar de los cambios en su celebración, las posadas mantienen su esencia religiosa y comunitaria como tradición navideña arraigada en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posadas navideñas son celebraciones tradicionales originarias de México que se realizan durante los nueve días previos a la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas conmemoran el peregrinaje de José y María desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar para alojarse antes del nacimiento de Jesús.

Durante las posadas, familias, vecinos o comunidades se reúnen para representar el camino de los peregrinos, recitando letanías y cantos donde un grupo pide posada y el otro responde, simbolizando la negativa y posterior aceptación de hospedaje.

Al final del recorrido, se suele romper una piñata, se comparte comida típica y se entrega aguinaldos (bolsas con dulces o frutas) a los asistentes.

Las posadas combinan elementos religiosos, culturales y sociales, y son una tradición fundamental en la preparación de la Navidad en varios países de América Latina, aunque su práctica es especialmente fuerte en México.

Las posadas mexicanas navideñas refuerzan la solidaridad y la unión social a través de oraciones diarias por grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferentes intenciones según los días de las posadas

Para la iglesia católica, y de acuerdo con el medio Desde la Fe, más allá de las fiestas, cada día de posada se recomienda dedicar una oración a alguna intención específica que pida por diferentes grupos vulnerables.

Por ejemplo, el 16 de diciembre, la oración se orienta a la unión familiar; el 17 de diciembre, a los niños de la comunidad, invitando a rezar tanto por los infantes de la familia como por aquellos que enfrentan dificultades y el 18 de diciembre, la tradición convoca a elevar una petición por los jóvenes.

Por su parte, el 19 de diciembre la petición debe ser por los ancianos mientras que el día 20 de diciembre las oraciones deben elevarse por las mujeres de la comunidad.

De este modo, la estructura de las posadas permite que la comunidad se involucre activamente en el acompañamiento espiritual de sus miembros más vulnerables.

Más allá de los festejos se invita a los creyentes aprovechar estos días para pedir por los más necesitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la oración y la petición para la posada del 21 de diciembre

Dios nos pone en movimiento.

Señor, Dios Padre bueno que nos has mandado amarnos y servirnos mutuamente,

haz que, a ejemplo de María,

que se apresuró a cruzar las montañas para servir a su prima necesitada,

nos dispongamos a recibir a tu Hijo sirviendo a los hermanos.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas las personas enfermas de nuestra comunidad.