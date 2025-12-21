Cuál es la metáfora oculta en la canción “Los peces en el río” y su profundo mensaje navideño

La letra de ‘Los peces en el río’ destaca el nacimiento de Jesús y la figura de la Virgen María como ejes centrales del villancico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los peces en el río” es un villancico tradicional de origen español, ampliamente popular en países de habla hispana, especialmente durante la Navidad.

El villancico destaca por su melodía pegadiza y por su letra que hace referencia al nacimiento de Jesús y a la Virgen María.

Pero, así como es de popular, muchas personas pueden desconocer la historia de esta bella y emblemática canción que no puede faltar en Navidad.

El villancico se transmitió oralmente y adoptó variantes en diferentes países de Iberoamérica, enriqueciendo su letra y significado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el profundo significado detrás del villancico navideño “Los peces en el río”

La canción utiliza la imagen de los peces que beben en el río como una metáfora de la alegría y la celebración por el nacimiento de Cristo.

Mientras el mundo sigue con su rutina cotidiana, la naturaleza también se suma simbólicamente al regocijo navideño.

La repetición del verso “pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido” resalta la idea de asombro y admiración por el evento.

Por otra parte, se menciona a la Virgen María en actividades domésticas, lo que humaniza su figura y la acerca al pueblo, y, al mismo tiempo, subraya su pureza y devoción.

La imagen de los peces bebiendo en el río simboliza la alegría y la celebración por el nacimiento de Cristo en la tradición navideña.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la historia detrás de la canción “Los peces en el río”

El origen exacto de “Los peces en el río” no está claramente documentado, pero se considera que tiene raíces en la tradición popular española, especialmente en Andalucía.

Se transmitió de manera oral y, con el tiempo, fue adoptado en diversos países de Iberoamérica, donde surgieron variantes en la letra de acuerdo con las regiones.

Durante generaciones, la canción se ha interpretado en hogares, iglesias y festividades, conservándose como uno de los villancicos imprescindibles del repertorio navideño hispano.

Su arraigo en la tradición popular ha permitido que continúe vigente y sea interpretada por artistas contemporáneos en diferentes estilos musicales.

'Los peces en el río' se mantiene vigente en hogares, iglesias y festividades, siendo interpretado por artistas contemporáneos en diversos estilos musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una de las versiones más conocidas de la letra de “Los peces en el río”

La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina.

Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río,

pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero.

Los pajarillos cantando y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está lavando con un poco de jabón.

Se le picaron las manos, manos de mi corazón.

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.