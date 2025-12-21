México

Cuál es la metáfora oculta en la canción “Los peces en el río” y su profundo mensaje navideño

El villancico ‘Los peces en el río’ es una canción tradicional española muy popular en la Navidad de países hispanohablantes

Guardar
La letra de ‘Los peces
La letra de ‘Los peces en el río’ destaca el nacimiento de Jesús y la figura de la Virgen María como ejes centrales del villancico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los peces en el río” es un villancico tradicional de origen español, ampliamente popular en países de habla hispana, especialmente durante la Navidad.

El villancico destaca por su melodía pegadiza y por su letra que hace referencia al nacimiento de Jesús y a la Virgen María.

Pero, así como es de popular, muchas personas pueden desconocer la historia de esta bella y emblemática canción que no puede faltar en Navidad.

El villancico se transmitió oralmente
El villancico se transmitió oralmente y adoptó variantes en diferentes países de Iberoamérica, enriqueciendo su letra y significado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el profundo significado detrás del villancico navideño “Los peces en el río”

La canción utiliza la imagen de los peces que beben en el río como una metáfora de la alegría y la celebración por el nacimiento de Cristo.

Mientras el mundo sigue con su rutina cotidiana, la naturaleza también se suma simbólicamente al regocijo navideño.

La repetición del verso “pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido” resalta la idea de asombro y admiración por el evento.

Por otra parte, se menciona a la Virgen María en actividades domésticas, lo que humaniza su figura y la acerca al pueblo, y, al mismo tiempo, subraya su pureza y devoción.

La imagen de los peces
La imagen de los peces bebiendo en el río simboliza la alegría y la celebración por el nacimiento de Cristo en la tradición navideña.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la historia detrás de la canción “Los peces en el río”

El origen exacto de “Los peces en el río” no está claramente documentado, pero se considera que tiene raíces en la tradición popular española, especialmente en Andalucía.

Se transmitió de manera oral y, con el tiempo, fue adoptado en diversos países de Iberoamérica, donde surgieron variantes en la letra de acuerdo con las regiones.

Durante generaciones, la canción se ha interpretado en hogares, iglesias y festividades, conservándose como uno de los villancicos imprescindibles del repertorio navideño hispano.

Su arraigo en la tradición popular ha permitido que continúe vigente y sea interpretada por artistas contemporáneos en diferentes estilos musicales.

'Los peces en el río'
'Los peces en el río' se mantiene vigente en hogares, iglesias y festividades, siendo interpretado por artistas contemporáneos en diversos estilos musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una de las versiones más conocidas de la letra de “Los peces en el río”

La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina.

Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río,

pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero.

Los pajarillos cantando y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está lavando con un poco de jabón.

Se le picaron las manos, manos de mi corazón.

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

Temas Relacionados

Los peces en el RíoVillancicosNavidad 2025mexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: cuál es el paso que sigue si ya recibí mi tarjeta del Bienestar

La entrega de los plásticos comenzó desde el pasado 8 de diciembre

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:

Hoy No Circula para este 22 de diciembre en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula para este

El gobierno destaca controles más estrictos para la distribución de gas licuado de petróleo

Las normas para el transporte y distribución de Gas LP en México exigen controles de velocidad, GPS y códigos QR

El gobierno destaca controles más

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: este domingo finaliza el reality show

Sigue la actualización minuto a minuto de la Gran Final de este programa

La Granja VIP en vivo

Tren Suburbano - AIFA estará listo para el primer trimestre del 2026: Claudia Sheinbaum supervisa avances

La presidenta acudió a las instalaciones del Tren Lechería - AIFA y participó en las primeras pruebas con trenes

Tren Suburbano - AIFA estará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: este domingo finaliza el reality show

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo