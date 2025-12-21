Clara Brugada inaugura el “Festival Luces de Invierno” y destaca la importancia del Zócalo como epicentro cultural

Clara Brugada inauguró el “Festival Luces de Invierno” y la apertura de la segunda edición de "Artesanas y Artesanos en el Corazón” en el Zócalo de la CDMX. (Foto: CDMX)

La llegada de la temporada decembrina ha transformado el centro de Ciudad de México en un escenario vibrante y colorido, con el encendido del “Festival Luces de Invierno” y la instalación de la feria "Artesanas y Artesanos en el Corazón“.

El Zócalo capitalino se ha reafirmado como un lugar de encuentro y de expresión para diversos sectores de la sociedad, impulsando tanto el arte como la convivencia, mientras autoridades y ciudadanía se suman a una programación sin precedentes en la capital.

Clara Brugada hizo un recuento cultural en el Zócalo

Durante la inauguración del festival, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, repasó la intensidad cultural vivida en la emblemática plaza durante el año. Relató que casi no hubo días sin eventos, citando como ejemplos “la Rosca Monumental, el Zocalito de las Infancias por el Día del Niño, el Lectódromo, la exposición Memoria Luminosa y el videomapping a pesar de la lluvia”.

Asimismo, recordó la diversidad de propuestas que abarcaron desde el Gran Encuentro de Ajedrez y la Bandera de la Diversidad hasta la Feria de las Culturas Indígenas y la Ofrenda de Día de Muertos.

En cuanto al impacto en la vida política y social, destacó que en 18 ocasiones el Zócalo se llenó con la entrega del gran Plan de Bienestar para la Ciudad de México, subrayando el papel fundamental del espacio público.

Brugada Molina mencionó la presencia de “Bomba Estéreo, Fito Páez, Residente, Lupita D’Alessio, así como la noche de primavera dedicada a los sonideros, el Día de la Danza y la Clase Masiva Me Muero por Bailar”.

Enumeró también actividades deportivas como la Clase Masiva de Box, que reunió a “40 mil personas”, así como presentaciones de ópera y teatro. Resumió: “Hoy cerramos con Luces de Invierno”.

Instalan nacimiento monumental en el Zócalo de la CDMX. (Foto: CDMX)

Descentralizarán la cultura del Zócalo

La mandataria anunció, además, la visión de expandir la oferta artística y cultural más allá del centro de la ciudad: “Queremos descentralizar la cultura y que no todo suceda en el Zócalo, así que en 15 puntos de la ciudad tendremos eventos como este, con grupos culturales, musicales, de teatro, pastorelas y danza. Tendremos espectáculos de luz y artesanía monumental”.

Invitó expresamente a la ciudadanía a consultar las redes oficiales para ubicar las verbenas y presentaciones, al tiempo que resaltó la magnitud del montaje en el Zócalo, donde se encuentra el túnel de luz “más grande de México” y árboles de nochebuena producidos localmente.

El festival, abierto hasta el 4 de enero, ofrece pasajes de nieve, pastorelas y exposiciones monumentales con el propósito de “abrazar a la ciudadanía a través de instalaciones” y potenciar el orgullo capitalino.

La Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, puso especial énfasis en el trabajo de los más de 250 artesanos provenientes de 18 estados y de la propia ciudad, que participan en la segunda edición de “Artesanas y Artesanos en el Corazón”, instalada frente al Palacio Nacional, y donde “se exhiben piezas que son producto de la transmisión cultural de generación en generación”.

Frausto convocó a evitar el regateo como forma de valorar el esfuerzo de las comunidades, e indicó que el pabellón estará abierto hasta el 4 de enero, “cerrando solo el 25 de diciembre y 1 de enero”.

El túnel de luz, situado frente a la Catedral, cuenta con más de 625 mil luces LED y una longitud de 60 metros. (Foto: CDMX)

Por su parte, la Secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, señaló que todas las actividades buscan fungir como “un abrazo para el pueblo de la ciudad” y detalló la realización de 76 conciertos en el escenario mayor, destacando la variedad de géneros desde el sonidero al rock y la ópera, junto con pastorelas y espectáculos familiares.

Túnel de luz cuenta con más de 600 mil luces

El Subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, aportó detalles técnicos sobre el espectáculo lumínico principal: informó que el túnel de luz, situado frente a la Catedral, cuenta con más de 625 mil luces LED y una longitud de 60 metros.

Agregó que se ha habilitado también un pasaje de nieve para niños a un costado de la Catedral, sumando atractivos singulares para familias y visitantes.

Clara Brugada concluyó su intervención extendiendo una invitación al público para unirse al cierre de festividades anuales el próximo 31 de diciembre en la avenida Paseo de la Reforma, donde se celebrará una “gran fiesta electrónica, la más grande del mundo”, desde las 18:00 horas.

Datos destacados sobre la inauguración del “Festival Luces de Invierno”

El Zócalo de Ciudad de México ofrece un amplio programa cultural y festivo por la temporada decembrina, con el Festival Luces de Invierno y la feria de artesanos. Las actividades se extenderán a 15 puntos de la ciudad, con espectáculos, conciertos y el túnel de luz más grande del país. Las autoridades promueven la participación ciudadana en eventos artísticos y comunitarios, que terminarán con una fiesta el 31 de diciembre en Paseo de la Reforma.