Lotería Nacional lanza colección de billetes sobre momentos históricos del futbol mexicano

Gobierno Federal y de la Ciudad de México presentaron la colección de billetes de la Lotería Nacional sobre momentos históricos del futbol mexicano. (Foto: Gobierno CDMX)

La celebración del fútbol en México adquiere una nueva dimensión a través de una iniciativa de la Lotería Nacional, que busca proyectar la memoria de este deporte a partir de una colección filatélica de edición limitada.

La serie de billetes homenajea grandes episodios y figuras que han marcado la historia del balompié mexicano, invitando a múltiples generaciones a revivir, desde sus hogares, los momentos emblemáticos que han forjado la pasión futbolera del país.

Billetes conmemorativos: Un recorrido visual por la historia del fútbol mexicano

Bajo el título Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, la colección especial está compuesta por 20 billetes de lotería, cada uno con un diseño que evoca escenas y hechos destacados del fútbol en México.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, explicó que seleccionar estas imágenes representó un ejercicio de memoria y justicia: “En cada página de este álbum ofrecemos una puerta al pasado, para que las nuevas generaciones hagan suya la emoción de vivir la historia deportiva”.

La portada del álbum hace referencia al antiguo juego de pelota y todos los billetes fueron elegidos para exhibir la riqueza gráfica, deportiva y cultural del país en el contexto del torneo internacional más importante del mundo.

Entre los momentos destacados que aparecen en los billetes, la colección da especial visibilidad a los tres torneos mundiales organizados en México, 1970, 1986 y el mundial femenil de 1971, y culmina con un diseño dedicado al próximo Mundial 2026.

Este billete final lleva el lema: “Un país, una pasión”, que sintetiza el espíritu de unión proyectado por la edición que se aproxima. “Esta es una celebración de lo que somos y del mensaje que México quiere llevar al mundo para 2026”, puntualizó Salomón.

La colección de la Lotería Nacional brinda homenaje a la Selección Femenil Mexicana. (Foto: Gobierno de la CDMX)

Reconocimiento histórico a la Selección Femenil de 1971

Uno de los ejes centrales de la serie es el homenaje a la Selección Femenil Mexicana de 1971, que consiguió reunir a más de 110 mil personas en el Estadio Azteca rompiendo récords y abriendo camino para futuras generaciones.

Salomón destacó este reconocimiento como un acto de reparación histórica: “La historia del fútbol mexicano también ha sido escrita por mujeres, que rompieron barreras y se adelantaron a su tiempo”, afirmó.

Alicia Vargas, considerada la “Pelé Mexicana”, agradeció la inclusión de un billete que rememora la hazaña de aquel equipo pionero. El tributo se extendió a varias de sus integrantes, quienes asistieron al evento y recibieron el reconocimiento de figuras como Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Gabriela Cuevas Barrón, representante nacional para la organización del torneo mundialista de 2026.

Detalles del sorteo de la Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 será la vía para que los aficionados accedan a esta colección conmemorativa. El costo de cada cachito es de 35 pesos, mientras que la serie completa, necesaria para obtener el Álbum Retro, tiene un costo de 700 pesos.

La venta estará disponible a partir del lunes 22 de diciembre a través de la red de vendedores, en los puntos de venta habituales en todo el país y en la aplicación MiLotería, donde el álbum podrá descargarse en formato digital tras la compra de la serie.

Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol está compuesta por 20 billetes de lotería. (Foto: Gobierno CDMX)

La emisión contempla dos millones 400 mil cachitos, un Premio Mayor de 11 millones de pesos y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. El sorteo se celebrará el domingo 11 de enero a las 20:00 horas, con transmisión en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

