México

Bertha Alcalde explica quién tuvo la responsabilidad en explosión de la Pipa en Puente de la Concordia tras peritajes

El saldo de personas afectadas suman 33 fallecidas y 63 personas lesionadas

Guardar
Gobierno de la CDMX presenta
Gobierno de la CDMX presenta informe de acciones tras explosión en el puente de la Concordia. Crédito: Cuartoscuro

A tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó sobre los avances en la investigación.

La Fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que el incidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas LP perdió el control al incorporarse a una curva en el puente.

El vehículo impactó contra los muros de contención, lo que provocó la fractura del tanque y una fuga masiva de gas, seguida de un incendio de gran magnitud.

Las consecuencias registradas hasta el momento incluyen 32 personas fallecidas, entre ellas el conductor de la pipa, así como 63 personas lesionadas.

Además, ocho personas fueron expuestas al suceso sin presentar lesiones físicas, aunque presentan posibles secuelas psicológicas.

En el aspecto material, 42 familias y negocios resultaron afectados por daños directos.

¿Cuáles son los resultados de las investigaciones?

En la investigación participaron 16 especialidades forenses, y se emitieron más de 270 dictámenes.

Crédito: Clara Brugada Molina
Crédito: Clara Brugada Molina

Las autoridades analizaron integralmente la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos involucrados, las imágenes captadas por videovigilancia y la topografía del lugar para determinar las causas y posibles responsabilidades en la tragedia.

“Esto permitió reconstruir con precisión qué pasó, como pasó y cuáles fueron las causas del siniestro”, explicó Alcalde.

El conductor, el responsable inmediato

Alcalde Luján señaló al conductor de la pipa de gas LP como el responsable inmediato, “desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muero”.

Daños tras la explosión de
Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la fiscal, las evidencias técnicas exponen que la empresa operadora incumplió con las siguientes obligaciones, provocando condiciones de riesgo que “pudieron haber incidiendo en la ocurrencia del accidente”:

  • Capacitación adecuadamente al operador en conducción segura de unidades con materiales peligrosos.
  • Manejo de curvas elevadas.
  • Protocolos de emergencia.
  • Procedimientos ante fugas de Gas LP.
  • Dber de supervisar y controlas las jornadas de conducción, verificación de tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de cansancio

“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente, la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, explicó la fiscal.

Temas Relacionados

Puente de la ConcordiaIztapalapaexplosión de pipaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: cuál es el paso que sigue si ya recibí mi tarjeta del Bienestar

La entrega de los plásticos comenzó desde el pasado 8 de diciembre

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:

Cuál es la metáfora oculta en la canción “Los peces en el río” y su profundo mensaje navideño

El villancico ‘Los peces en el río’ es una canción tradicional española muy popular en la Navidad de países hispanohablantes

Cuál es la metáfora oculta

Hoy No Circula para este 22 de diciembre en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula para este

El gobierno destaca controles más estrictos para la distribución de gas licuado de petróleo

Las normas para el transporte y distribución de Gas LP en México exigen controles de velocidad, GPS y códigos QR

El gobierno destaca controles más

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: este domingo finaliza el reality show

Sigue la actualización minuto a minuto de la Gran Final de este programa

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: este domingo finaliza el reality show

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo