Bertha Alcalde explica quién tuvo la responsabilidad en explosión de la Pipa en Puente de la Concordia tras peritajes

Gobierno de la CDMX presenta informe de acciones tras explosión en el puente de la Concordia. Crédito: Cuartoscuro

A tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó sobre los avances en la investigación.

La Fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que el incidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas LP perdió el control al incorporarse a una curva en el puente.

El vehículo impactó contra los muros de contención, lo que provocó la fractura del tanque y una fuga masiva de gas, seguida de un incendio de gran magnitud.

Las consecuencias registradas hasta el momento incluyen 32 personas fallecidas, entre ellas el conductor de la pipa, así como 63 personas lesionadas.

Además, ocho personas fueron expuestas al suceso sin presentar lesiones físicas, aunque presentan posibles secuelas psicológicas.

En el aspecto material, 42 familias y negocios resultaron afectados por daños directos.

¿Cuáles son los resultados de las investigaciones?

En la investigación participaron 16 especialidades forenses, y se emitieron más de 270 dictámenes.

Crédito: Clara Brugada Molina

Las autoridades analizaron integralmente la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos involucrados, las imágenes captadas por videovigilancia y la topografía del lugar para determinar las causas y posibles responsabilidades en la tragedia.

“Esto permitió reconstruir con precisión qué pasó, como pasó y cuáles fueron las causas del siniestro”, explicó Alcalde.

El conductor, el responsable inmediato

Alcalde Luján señaló al conductor de la pipa de gas LP como el responsable inmediato, “desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muero”.

Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la fiscal, las evidencias técnicas exponen que la empresa operadora incumplió con las siguientes obligaciones, provocando condiciones de riesgo que “pudieron haber incidiendo en la ocurrencia del accidente”:

Capacitación adecuadamente al operador en conducción segura de unidades con materiales peligrosos.

Manejo de curvas elevadas.

Protocolos de emergencia.

Procedimientos ante fugas de Gas LP.

Dber de supervisar y controlas las jornadas de conducción, verificación de tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de cansancio

“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente, la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, explicó la fiscal.