The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

Omar García Harfuch en 'La Mañanera' en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

El medio The New York Times destacó la gestión del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al asegurar que ha permitido tranquilizar a funcionarios estadounidenses sobre la capacidad de México en el combate al narcotráfico.

También destacó que las acciones en materia de seguridad realizadas durante su administración han permitido “apaciguar a Washington”, ya que con Harfuch como punto de contacto entre agencias, el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado.

Esto provocaría que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concentre su atención en los narcotraficantes de Sudamérica, en lugar de México.

Pese a acciones, combate a cárteles es complejo

El diario estadounidense también aseguró que pese a los avances realizados con Harfuch, analistas de seguridad como Eduardo Guerrero, afirman que los cárteles mexicanos son poderosos y se encuentran “arraigados en el sistema político como para erradicarlos”.

Sicarios del CJNG. (Foto: Twitter/AVillatv)

Pese al panorama, el medio lo describió como un funcionario con influencia sobre fiscales federales, agencias de inteligencia y las Fuerzas Armadas, además de contar con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de comunicar que en los primeros 14 meses de la administración actual se ha logrado detener a casi 39 mil personas, incautado 20 mil armas de fuego y destruido más de mil 700 laboratorios de drogas, se destacó que las acciones realizadas por Harfuch y Sheinbaum contrastan con la política de “abrazos no balazos” implementada por Andrés Manuel López Obrador.

Harfuch se consolida en EEUU en combate al narco

El medio neoyorkino afirmó que las acciones en materia de seguridad para combatir a los cárteles han permitido que Omar García Harfuch sea elogiado por funcionarios de la administración de Donald Trump.

Esto se ha podido lograr con los avances en seguridad como las detenciones informadas, así como el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas y del Ejército Mexicano a varias entidades del país.

“Esto ha contribuido a congraciar a García Harfuch con Washington”, destacó el diario.

(Foto: AP /Marco Ugarte)

De acuerdo con el diario, John Creamer, exfuncionario de la embajada de Estados Unidos en México, afirmó que Harfuch, al ser un expolicía experimentado, ha tranquilizado a los funcionarios estadounidenses preocupados por la capacidad de México para combatir a las organizaciones criminales.

Harfuch confía en que EEUU no enviaría tropas a México

En entrevista con el diario, García Harfuch afirmó que confía en que los militares estadounidenses no llevarían a cabo ninguna operación en México, esto luego de las propuestas de Donald Trump.

“Han sido muy respetuosos de lo que ha dicho la presidenta que es de la soberanía (…) Si no tuviéramos resultados, me preocuparía, pero cada vez tenemos más resultados”, dijo el titular de la SSPC.

Durante su entrevista, el icónico teléfono rojo sonó en dos ocasiones, de acuerdo con el NYT. A lo que Harfuch dijo que era una línea directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se apresuró a atender.