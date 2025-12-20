“Me la hicieron, chavales”: Aarón Mercury es víctima de robo

Robo a Aarón Mercury. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Justo antes de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera, el creador de contenido Aarón Mercury pasó por una experiencia amarga. El influencer y exhabitante de La Casa de los Famosos México denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo, justo el mismo día en que se llevaría a cabo la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality show en el que participó y del cual resultó ganador junto a la actriz Brigitte Bozzo.

Fue la mañana de este viernes 19 de diciembre cuando Aarón Mercury compartió en sus historias de Instagram el difícil momento que estaba atravesando. Visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, el influencer mostró que los vidrios de su camioneta habían sido rotos por una persona desconocida. En los videos, Mercury expresó su enojo e impotencia al señalar que el ataque parecía haber sido realizado solo por maldad, ya que no tenía objetos de valor dentro del vehículo.

En redes sociales el influencer compartió historias en donde se muestra indignado por el robo. Foto: (Captura de pantalla)

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron”, expresó con la voz entrecortada, evidenciando el impacto emocional que le provocó el incidente. Más adelante, explicó que recientemente había llevado su camioneta al taller para arreglar los frenos, por lo que el daño resultaba todavía más frustrante. “Ni siquiera traía nada, se pasaron de lanza”, agregó.

El creador de contenido también aseguró que había cámaras de vigilancia en la zona y que revisaría las grabaciones para intentar identificar al responsable. Horas después, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a un sujeto con pantalón gris, chamarra y gorra verde romper el cristal del vehículo y sustraer algo del interior. Aunque el coraje era evidente, Aarón intentó mantener su característico sentido del humor para liberar tensión.

El robo generó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, sobre todo por tratarse de un día clave en su trayectoria artística. A pesar del golpe emocional, Mercury no permitió que el incidente opacara su compromiso profesional y, horas más tarde, se presentó en el foro de Hoy para competir en la gran final del reality de baile.

Horas más tarde el influencer compartió lo que las cámaras de seguridad grabaron. Foto: (Captura de pantalla)

La noche cerró con un giro completamente distinto. Aarón Mercury y Brigitte Bozzo se coronaron como los ganadores absolutos de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. La pareja obtuvo un total de 144 puntos, de los cuales 23 provinieron del público, equivalentes a 23 millones de votos, reflejando el fuerte respaldo de sus seguidores.

Entre lágrimas, abrazos y agradecimientos, ambos celebraron el triunfo y destacaron el aprendizaje y crecimiento que les dejó el programa. De esta manera, Aarón Mercury logró transformar un día marcado por el enojo y la indignación en una victoria memorable, demostrando resiliencia y dejando claro que, pese a los obstáculos, supo cerrar el año con uno de los mayores logros de su carrera.