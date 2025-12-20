México

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Una situación que derivó en una serie de videos que provocaron risas y aún más confusión entre sus seguidores

El creador de contenido compartió
El creador de contenido compartió una serie de vídeos después de que su padre fuera confundido con el cantante Manuel Mijares Crédito: (Instagram/ Mijares - juanpazurita)

Juanpa Zurita volvió a colocarse en el centro de la conversación digital pero, esta vez por una confusión. Durante una transmisión televisiva del Gran Premio de México de la Fórmula 1, el padre del influencer fue presentado en pantalla con el nombre del cantante Emmanuel Mijares, desatando risas inmediatas entre la audiencia.

El error ocurrió en una cobertura en vivo, cuando los asistentes fueron interceptados para una breve entrevista y la producción colocó un cintillo equivocado. La equivocación pasó de la televisión a las redes sociales en cuestión de minutos, donde el clip comenzó a circular acompañado de comentarios, memes y reacciones que amplificaron el momento.

Juanpa Zurita decidió apropiarse del episodio con humor y a través de sus plataformas digitales, el creador de contenido reaccionó a la confusión con una frase que se volvió tan viral como el video original: “No sabía que mi papá cantaba”, detonando aún más la conversación y reforzando el carácter espontáneo que lo ha mantenido vigente en el entorno digital.

El error televisivo que se transformó en fenómeno viral

Estos videos actualmente ya cuenta
Estos videos actualmente ya cuenta con miles de reacciones en las distintas plataformas digitales (X/@JuanpaZurita)

La confusión surgió en medio de la actividad que caracteriza a las transmisiones del Gran Premio de México, un evento que reúne a celebridades, influencers y figuras del espectáculo.

En ese contexto, el nombre incorrecto apareció en pantalla, generando sorpresa y risas tanto en el público presente como en quienes seguían la transmisión desde casa.

La naturalidad del momento fue clave para que el error se percibiera como un episodio divertido y no como una simple falla técnica.

Juanpa Zurita capitaliza el humor y conecta con su audiencia

Los videos compartidos por el influencer han desatado miles de comentarios de parte de sus seguidores y fans Crédito: (TikTok/@juanpazurita)

En lugar de dejar pasar el momento, Juanpa Zurita decidió explotarlo creativamente. En los últimos días, compartió varios clips en los que jugó con la confusión, comparando a su padre con Mijares y recreando escenas que alimentaron el chiste entre sus seguidores.

Los videos rápidamente acumularon miles de likes, comentarios y compartidos en distintas plataformas. En ellos, incluso se aprecia al cantante vestido de forma similar, lo que fortaleció la narrativa humorística y provocó nuevas oleadas de reacciones.

La respuesta no se limitó a sus fans ya que figuras del medio artístico y otros creadores de contenido también se sumaron a las bromas, comentando las publicaciones y amplificando el alcance de los clips.

Un influencer que trasciende la anécdota viral

Juanpa Zurita es uno de
Juanpa Zurita es uno de los influencers más importantes de México - (Disney+)

Juanpa Zurita es uno de los influencers mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Su popularidad no se limita a las redes sociales, ya que ha construido una carrera que incluye modelaje, actuación, conducción y participación en programas de televisión.

El creador de contenido ha compartido créditos con figuras como Ludwika Paleta en el cine y ha formado parte de proyectos televisivos de gran audiencia, además de consolidarse como una personalidad habitual en eventos de alto perfil.

Actualmente, hace poco estrenó su documental “La peor vuelta al mundo”, un proyecto en el que combina viajes, comedia y convivencia con personalidades como Facundo, Daniel Sosa y Chingu Amiga.

