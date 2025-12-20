México

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Durante una transmisión especial, la conductora abrió su corazón sobre cómo vivirá estas fechas sin sus seres queridos

La presentadora compartió cómo enfrenta
La presentadora compartió cómo enfrenta la ausencia familiar y busca transmitir esperanza a su hija en estas fiestas. (Sale el Sol, YouTube)
Joanna Vega-Biestro vivirá por primera vez la Navidad sin sus padres, una situación que la llevó a romper en llanto durante una transmisión en vivo de Sale el Sol.

El fallecimiento de su padre, Alejandro Vega, ocurrido a inicios de noviembre, marcó un nuevo episodio de duelo en fiestas para la presentadora, quien en 2022 también perdió a su madre en el mismo mes.

Bajo dicho contexto familiar, la carga emocional de la presentadora de Imagen Televisión se intensificó ahora que las celebraciones decembrinas están cerca, por lo que compartió públicamente su dolor y la manera en que afrontará estas fechas.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera anuncian en vivo la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro. Crédito: @saleelsoltv, X

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar a sus padres

Durante una sección especial del matutino titulada “Una silla vacía en la mesa”, conducida por la tanatóloga Audrey Vera, la presentadora se mostró visiblemente afectada al recordar que está por vivir la primera Navidad sin sus padres.

Acompañada por Katy Zaragoza, Beibi Benítez y Mauricio Mancera, Vega-Biestro mostró una fotografía junto a su padre y explicó:

“Va a ser la primera (Navidad) sin él. Esta fotografía es muy importante porque fue la primera Navidad que pasamos sin mi mamá y ahora va a ser la primera sin los dos”, expresó con la voz entrecortada.

Joanna Vega-Biestro recuerda emotivos momentos
Joanna Vega-Biestro recuerda emotivos momentos navideños junto a sus padres y la importancia de la familia en estas fechas. (Imagen Televisión)

Los recuerdos de Navidad junto a sus padres

En la misma dinámica, la colaboradora de Imagen Televisión compartió recuerdos de su infancia y recordó que la música de Pandora y Timbiriche solía acompañar a su madre mientras armaban el árbol de Navidad, así como las insistencias de su padre para que probara el bacalao, a pesar de que nunca fue de su agrado.

Al recordar tantos momentos, la conductora expresó entre lágrimas su preocupación por proteger a su hija del dolor que atraviesa, asegurando que su prioridad es que la pequeña pueda disfrutar de las fiestas decembrinas.

El anuncio de la muerte
El anuncio de la muerte de Alejandro Vega generó muestras de apoyo y solidaridad de colegas y figuras públicas. (Instagram)

El anuncio de la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro

Cabe recordar que la muerte de Alejandro Vega fue anunciada en plena transmisión de Sale el Sol, lo que generó muestras de apoyo de colegas y figuras públicas.

Una de ellas fue Ana María Alvarado, quien lamentó públicamente la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a su compañera.

Desde entonces, el respaldo de sus compañeros y la calidez de quienes la rodean se han convertido en un apoyo esencial para su día a día, más ahora que enfrenta estas celebraciones con la esperanza de hallar consuelo y fortaleza junto a su familia.

El fallecimiento de Alejandro Vega,
El fallecimiento de Alejandro Vega, padre de Joanna Vega-Biestro, ocurrió de manera inesperada y tranquila mientras dormía. (IG: @imagentvmx)

Causa de Muerte de Alejandro Vega, papá de Joanna Vega-Biestro

A través de su espacio en YouTube, la periodista Ana María Alvarado detalló que el padre de Vega-Biestro falleció de manera tranquila mientras dormía, describiendo el hecho como “la muerte de los justos”.

Asimismo, subrayó que se encontraba en buen estado de salud, lo que hizo que su partida resultara inesperada para la familia y su entorno.

“El señor no estaba enfermo, estaba bien”, afirmó, y contó que recibió la noticia durante la transmisión en vivo, por lo que su colega abandonó el foro de inmediato.

